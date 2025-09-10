Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Los manifestantes pro Palestina durante la Vuelta a España (Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha iniciado este miércoles una investigación por la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) en relación con el boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech durante La Vuelta a España. La denuncia atribuye a los promotores posibles delitos de odio, atentado contra la seguridad vial, lesiones y alteración del orden público.

El juez ha solicitado a la Fiscalía que exprese su criterio sobre la viabilidad de admitir la denuncia, que se dirige contra entidades y partidos a los que acusa de fomentar la exclusión del equipo israelí del evento deportivo. Según ACOM, la denuncia se fundamenta en que las protestas contra Israel, motivadas por la ofensiva en Gaza, “evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”.

Según ha detallado la agencia Efe, ACOM incluso ha llegado a solicitar a la Audiencia Nacional la cancelación de la Vuelta Ciclista ante el riesgo para la vida e integridad de los corredores, así como del público presente durante las etapas. Además, han asegurado en sus comunicados que “tras estas primeras medidas seguirán otras acciones legales contra otros políticos como el ministro José Manuel Albares o Sira Rego”. La asociación que ha firmado estas palabras se define como una “organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil”.

Las manifestaciones se intensificaron desde los primeros días de la Vuelta, teniendo como objetivo central al equipo Israel Premier-Tech. Esta formación, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí, vio alterado su paso durante la contrarreloj por equipos inicial, cuando un grupo de manifestantes bloqueó durante unos minutos el recorrido y forzó la intervención policial. El hecho generó las primeras detenciones y trazó un precedente para lo sucedido en jornadas posteriores.

