Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

Ciclistas durante Vuelta a España (AP Foto/Miguel Oses)

La Vuelta modificó nuevamente el desenlace de su etapa 16. Las protestas en la subida a Castro de Herville alteraron los planes de llegada en Mos este martes, con el paso bloqueado a poco más de 3 km de la meta original. Ante esta situación, la organización decidió finalizar la etapa 8 km antes de lo previsto. A diferencia de lo ocurrido en la etapa anterior en Bilbao, en esta ocasión se designó un ganador.

“Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, informó la organización de La Vuelta poco antes de las 17:00. Para ese momento, el grupo de escapada ya afrontaba la subida decisiva. El tramo final de la subida estuvo marcado por la presencia de manifestantes con banderas de Palestina y cánticos en denuncia de la ofensiva contra la población gazatí, acción que dio visibilidad a protestas que se vienen realizando en las últimas semanas.

La intervención de activistas logró interrumpir los planes de La Vuelta en esta jornada. La organización también enfrentó otros intentos de boicot durante el mismo martes. Pocos kilómetros antes, las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para habilitar el paso en la ruta tras la tala de un árbol por parte de otros manifestantes que intentaron bloquear el recorrido.

Los ciclistas pasan ante las protestas propalestina durante la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España (EFE/ Lavandeira Jr)

Las manifestaciones se intensificaron desde los primeros días de la Vuelta, teniendo como objetivo central al equipo Israel Premier-Tech. Esta formación, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí, vio alterado su paso durante la contrarreloj por equipos inicial, cuando un grupo de manifestantes bloqueó durante unos minutos el recorrido y forzó la intervención policial. El hecho generó las primeras detencionesy trazó un precedente para lo sucedido en jornadas posteriores.

El entorno de la carrera se acostumbró rápidamente a convivir con pancartas, cánticos y cortes de carretera, mientras las autoridades reforzaron la seguridad y ordenaron cambios en el itinerario. Una de las medidas de emergencia incluyó trasladar la meta en la ciudad de Bilbao, decisión tomada en plena etapa a raíz de la presión de los colectivos pro Palestina. No fue la única modificación: diversas caídas se atribuyeron a la confusión causada por la presencia de activistas en puntos críticos del recorrido.

El adiós de Javier Romo a la Vuelta

Una hora antes del incidente saltaba la noticia de que uno de sus representantes españoles más destacados decía adiós a La Vuelta. Javier Romo, ciclista de Movistar Team, abandonó la etapa tras verse involucrado el domingo en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro Palestina en la carretera durante la etapa con llegada en Monforte de Lemos. La organización confirmó que las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

Tras el accidente, Romo aseguró: “La primera reacción cuando te tiran a 50 por hora es intentar reaccionar como cualquiera lo haría. Esto pudo haber acabado mucho peor”. El corredor calificó la situación como peligrosa y subrayó la importancia de proteger el desarrollo deportivo: “Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Ofrecemos un espectáculo deportivo y deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, pero se termina proyectando otra imagen”, lamentó el manchego. Las manifestaciones continúan dejando hechos inéditos, mientras La Vuelta trata de seguir su curso con la normalidad que las circunstancias permiten.