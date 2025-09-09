España Deportes

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

“El ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, ha asegurado la organización de la Vuelta

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
Ciclistas durante Vuelta a España
Ciclistas durante Vuelta a España (AP Foto/Miguel Oses)

La Vuelta modificó nuevamente el desenlace de su etapa 16. Las protestas en la subida a Castro de Herville alteraron los planes de llegada en Mos este martes, con el paso bloqueado a poco más de 3 km de la meta original. Ante esta situación, la organización decidió finalizar la etapa 8 km antes de lo previsto. A diferencia de lo ocurrido en la etapa anterior en Bilbao, en esta ocasión se designó un ganador.

“Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, informó la organización de La Vuelta poco antes de las 17:00. Para ese momento, el grupo de escapada ya afrontaba la subida decisiva. El tramo final de la subida estuvo marcado por la presencia de manifestantes con banderas de Palestina y cánticos en denuncia de la ofensiva contra la población gazatí, acción que dio visibilidad a protestas que se vienen realizando en las últimas semanas.

La intervención de activistas logró interrumpir los planes de La Vuelta en esta jornada. La organización también enfrentó otros intentos de boicot durante el mismo martes. Pocos kilómetros antes, las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para habilitar el paso en la ruta tras la tala de un árbol por parte de otros manifestantes que intentaron bloquear el recorrido.

Los ciclistas pasan ante las
Los ciclistas pasan ante las protestas propalestina durante la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España (EFE/ Lavandeira Jr)

Las manifestaciones se intensificaron desde los primeros días de la Vuelta, teniendo como objetivo central al equipo Israel Premier-Tech. Esta formación, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí, vio alterado su paso durante la contrarreloj por equipos inicial, cuando un grupo de manifestantes bloqueó durante unos minutos el recorrido y forzó la intervención policial. El hecho generó las primeras detencionesy trazó un precedente para lo sucedido en jornadas posteriores.

El entorno de la carrera se acostumbró rápidamente a convivir con pancartas, cánticos y cortes de carretera, mientras las autoridades reforzaron la seguridad y ordenaron cambios en el itinerario. Una de las medidas de emergencia incluyó trasladar la meta en la ciudad de Bilbao, decisión tomada en plena etapa a raíz de la presión de los colectivos pro Palestina. No fue la única modificación: diversas caídas se atribuyeron a la confusión causada por la presencia de activistas en puntos críticos del recorrido.

El adiós de Javier Romo a la Vuelta

Una hora antes del incidente saltaba la noticia de que uno de sus representantes españoles más destacados decía adiós a La Vuelta. Javier Romo, ciclista de Movistar Team, abandonó la etapa tras verse involucrado el domingo en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro Palestina en la carretera durante la etapa con llegada en Monforte de Lemos. La organización confirmó que las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

Tras el accidente, Romo aseguró: “La primera reacción cuando te tiran a 50 por hora es intentar reaccionar como cualquiera lo haría. Esto pudo haber acabado mucho peor”. El corredor calificó la situación como peligrosa y subrayó la importancia de proteger el desarrollo deportivo: “Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Ofrecemos un espectáculo deportivo y deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, pero se termina proyectando otra imagen”, lamentó el manchego. Las manifestaciones continúan dejando hechos inéditos, mientras La Vuelta trata de seguir su curso con la normalidad que las circunstancias permiten.

Temas Relacionados

PalestinaLa Vuelta a EspañaCiclismoCiclismo EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

Las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos

El ciclista español Javier Romo

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El evento, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring, abre así la cuenta atrás para su celebración con la venta de entradas

El Gran Premio de Madrid

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

El tenista español alcanzó su sexto Grand Slam en Estados Unidos y recuperó el número uno del ranking de la ATP, además de una elevada suma de dinero

El dinero que se llevará

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Todo empezó cuando el hispanogeorgiano compartió en su cuenta oficial de X una imagen en la que aparece junto al boxeador norteamericano y la pregunta: “¿Quién ganaría una pelea?”

Topuria habla sobre una supuesta

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 atraviesa uno de los periodos más frustrantes para Fernando Alonso, quien ha hecho pública la falta de expectativas de Aston Martin en el campeonato actual

Fernando Alonso habla sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 septiembre

Los milenials españoles son los que más invierten de Europa y la brecha de género se dispara: un 78% son hombres

Saturación en la red eléctrica española: el 83,4% alcanza su límite de capacidad

Vueling devuelve 1.908 euros a una mujer y su hija que quedaron varadas en Londres tras cancelarles su vuelo sin previo aviso

Una trabajadora es despedida por acceder 411 veces a las redes sociales en su horario laboral: la Justicia lo confirma por “falta muy grave”

DEPORTES

El ciclista español Javier Romo

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”