España Deportes

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

Las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El ciclista del Movistar, Javier
El ciclista del Movistar, Javier Romo (EFE/ Javier Lizón)

La Vuelta a España 2025 perdió este martes a uno de sus representantes españoles más destacados. Javier Romo, ciclista de Movistar Team, abandonó la ronda tras verse involucrado el domingo en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro Palestina en la carretera durante la etapa con llegada en Monforte de Lemos. La organización confirmó que las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos.

Romo, nacido en Villafranca de los Caballeros, afrontaba su segunda participación en la gran carrera española. El ciclista logró terminar la jornada del incidente, a pesar del fuerte golpe y de las contusiones en el costado izquierdo, pero no logró reponerse para continuar en competición. Los servicios sanitarios de carrera atendieron sobre el asfalto al corredor, que posteriormente recibió tratamiento médico.

La salida de Romo se consumó durante la etapa celebrada este martes. Aunque tomó inicialmente la salida desde Combarro/Poio, las señales de dolor pronto se hicieron palpables. Tras rodar unos primeros kilómetros, el manchego perdió contacto con el pelotón principal. A 84 kilómetros del final, detuvo la bicicleta y comunicó a su equipo que no podía seguir. El ciclista bajó la cabeza y se abrazó a miembros de la formación antes de subirse al coche de equipo.

El ciclista español Javier Romo
El ciclista español Javier Romo (REUTERS/Alberto Lingria)

Durante la previa, Romo dio detalles sobre el suceso y sobre su estado físico. “Ayer no pude disfrutar del día de descanso. Llevábamos seis días esperándolo y ni siquiera pude salir a dar un paseo”, relató ante los medios reunidos por la organización. El manchego quiso despejar rumores y negó cualquier altercado posterior al accidente: “No sé de dónde ha salido lo de la pelea. Si hay un vídeo, muéstramelo. Yo no he pegado a nadie”, sostuvo. La caída trastocó no solo sus opciones individuales, sino también la estrategia y aspiraciones en la montaña de Movistar Team, que contaba con él como apoyo en los últimos días decisivos de la grande española. El equipo lamentó la baja mediante un comunicado en el que agradeció la entrega y actitud del ciclista.

El accidente de Romo

Sobre el accidente, Romo narró el momento tras la irrupción en la carretera: “La primera reacción cuando te tiran a 50 por hora es intentar reaccionar como cualquiera lo haría. Esto pudo haber acabado mucho peor”, declaró. El corredor calificó la situación como peligrosa y subrayó la importancia de proteger el desarrollo deportivo: “Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Ofrecemos un espectáculo deportivo y deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, pero se termina proyectando otra imagen”, lamentó el manchego.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

El accidente de Javier Romo revela la vulnerabilidad de los ciclistas frente a las manifestaciones pro Palestinas que llevan sucediéndose desde casi el inicio de la Vuelta. El objetivo de los manifestantes es el equipo Israel Premier-Tech, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí. El ciclista también detalló: “Mi primera reacción cuando me tiran a 50 por hora es la de cualquier persona. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte solo tengo golpes, no pequeños, pero pude coger la segunda bici y volver al pelotón a hacer mi trabajo”. Ahora la Vuelta se queda sin Romo, que se ha visto obligado a abandonar por un incidente extradeportivo.

Temas Relacionados

Javier RomoLa Vuelta EspañaPalestinaCiclismoCiclismo EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

“El ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”, ha asegurado la organización de la Vuelta

Los manifestantes pro Palestina bloquean

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El evento, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring, abre así la cuenta atrás para su celebración con la venta de entradas

El Gran Premio de Madrid

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

El tenista español alcanzó su sexto Grand Slam en Estados Unidos y recuperó el número uno del ranking de la ATP, además de una elevada suma de dinero

El dinero que se llevará

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Todo empezó cuando el hispanogeorgiano compartió en su cuenta oficial de X una imagen en la que aparece junto al boxeador norteamericano y la pregunta: “¿Quién ganaría una pelea?”

Topuria habla sobre una supuesta

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 atraviesa uno de los periodos más frustrantes para Fernando Alonso, quien ha hecho pública la falta de expectativas de Aston Martin en el campeonato actual

Fernando Alonso habla sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desmantelan de la noche a

Desmantelan de la noche a la mañana un restaurante en Nigrán (Pontevedra) y dejan a sus empleados sin trabajo: no hay rastro del propietario

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará por los suelos este 10 de septiembre: a esta hora del día la tarifa será de -0.01 euros

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 9 septiembre

Andrés Millán, abogado, sobre el precio de la vivienda: “El problema es que los políticos no tienen ningún incentivo real para cambiar eso”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 septiembre

Los milenials españoles son los que más invierten de Europa y la brecha de género se dispara: un 78% son hombres

DEPORTES

Los manifestantes pro Palestina bloquean

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”