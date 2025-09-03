España Deportes

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo

El club balear también ha decidido quitarle la capitanía al jugador

Ana Pérez Navarro

Dani Rodríguez (Europa Press)

El RCD Mallorca protagonizó este miércoles una de las decisiones más drásticas del inicio de la temporada en LaLiga al suspender de empleo y sueldo a Dani Rodríguez, además de retirarle la capitanía, tras sus declaraciones públicas en contra del entrenador Jagoba Arrasate. El episodio marca un punto de inflexión en la convivencia interna del vestuario y sitúa al club balear en el centro de la polémica futbolística.

La determinación de la directiva se produce después de una semana complicada en lo deportivo para el conjunto mallorquín. El equipo apenas sumó un punto de nueve posibles y viene de perder como visitante frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a pesar de haberse adelantado en el marcador. Pero los hechos que motivaron la sanción no están ligados a los resultados en el campo, sino a la reacción pública del futbolista tras ser relegado al banquillo en uno de los partidos más esperados del calendario. Rodríguez, uno de los jugadores más experimentados del equipo a sus 37 años, utilizó sus redes sociales para expresar su malestar porque el entrenador eligió a Jan Virgili, centrocampista recién llegado cedido por el Fútbol Club Barcelona, para ocupar una plaza en el equipo titular en lugar de darle la oportunidad a él. Las palabras del jugador desencadenaron una rápida y contundente respuesta desde la cúpula del club.

En su primera publicación, Dani Rodríguez compartió: “Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia”. La crítica apuntó directamente a la gestión deportiva y generó un efecto inmediato en la directiva, que consideró que la actitud del jugador excedió los límites tolerados por la entidad.

Dani Rodríguez (EFE/MIQUEL A. BORRÀS)

Lejos de apagar el conflicto, Rodríguez intentó aclarar sus dichos con un segundo mensaje en el que profundizó la crítica: “Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega. Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega”, manifestó el futbolista. Aclaró también que no se trataba de una cuestión personal relacionada con su familia, sino de un asunto estrictamente vinculado a la meritocracia deportiva.

La respuesta del RCD Mallorca

El club, por medio del director de fútbol, Pablo Ortells, había adelantado que estudiarían medidas disciplinarias. Ortells afirmó: “Tenemos que tomar medidas”, señalando la gravedad que asignaron al caso. Horas después, el Mallorca oficializó la suspensión de empleo y sueldo a Dani Rodríguez y la retirada inmediata del brazalete de capitán, como confirmó. La decisión resulta inusual dentro del ámbito profesional, donde la pérdida del brazalete suele utilizarse como castigo suficiente en situaciones de conflicto entre jugador y club.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

El futuro inmediato de Dani Rodríguez queda en manos de las instancias disciplinarias del club, que deberán resolver si el jugador podrá reincorporarse tras cumplir la sanción o si la relación contractual llega a un desenlace anticipado. Mientras tanto, el grupo dirigido por Arrasate afronta el reto de recuperar el rumbo competitivo ahora sin uno de sus referentes históricos en el campo y en el vestuario.

