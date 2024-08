El Real Madrid patina en Son Moix y no consigue pasar del empate ante el Mallorca

El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni persigue a Vedat Muriqi, del RCD Mallorca (EFE/CATI CLADERA)

Incluso los mejores tienen días grises, los héroes fallan; a las estrellas se les apaga el brillo. El Real Madrid aterrizaba en Mallorca como ese equipo que aspira a todo, pero que no quiere oír hablar de septetes, como aseguraba Carlo Ancelotti. Llegaban todavía con la resaca del título de la Supercopa y con la moral por las nubes y en Son Moix les han bajado los humos y les han dado toque de humildad. Los de Carlo Ancelotti han comenzado por delante en el marcador tras un impecable gol de Rodrygo para reivindicar su papel en el equipo. La alegría duró, pero no lo suficiente. En el 53, aparecía el pirata Muriqi para poner el partido en tablas y hacer soñar a los suyos con la victoria. No pudo ser, pero sí el reparto de puntos. 1-1 en el marcador en un inicio de liga gris para los blancos.

Nada pisar Son Moix, los locales les han dejado claro que en cuanto sonara el pitido inicial, ese trato de cortesía al campeón de la Supercopa, ese pasillo, se esfumaría pasar dar paso a lo que realmente iba a ser el encuentro: un camino arduo y complicado. Incluso los minutos iniciales se han teñido de blanco para confundir todavía más a los visitantes. El gol de Rodrygo subía al marcador. Los blancos daban un recital en ataque para estrenar su nuevo dream team, la VMR (Vinicius, Mbappé, Rodrygo), mientras el once de los blancos daba un golpe en la mesa y reivindicaba su papel en el equipo.

Noticia en ampliación