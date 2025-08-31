España Deportes

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

“Un poco de pádel en el Bernabéu”, escribió el brasileño en una imagen publicada en Instagram

El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Isabel Infantes)

El regreso de Vinicius Junior como titular fue una de las notas más destacadas del triunfo del Real Madrid frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El delantero brasileño marcó su primer tanto del curso, un gol celebrado con un gesto enigmático: tras fundirse en un abrazo con sus compañeros, imitó sostener una raqueta, lo que captó la atención de millones de aficionados y suscitó preguntas en redes sociales y medios deportivos.

La respuesta llegó poco después a través de las propias plataformas del goleador, quien explicó en su cuenta de Instagram que el sentido del gesto estaba dedicado al pádel y tenía un destinatario claro: Juan Lebrón, uno de los grandes referentes de este deporte a nivel mundial. “Un poco de pádel en el Bernabéu”, escribió Vinicius, citando de modo explícito al deportista español. La dedicatoria se produce dentro de una amistad surgida más allá del fútbol, y que ha convertido al atacante brasileño en un habitual dentro de las canchas de pádel cuando su calendario se lo permite.

El homenaje cobró aún más relevancia porque Juan Lebrón, reconocido seguidor del conjunto blanco, se encontraba esa noche en las gradas del Bernabéu. El propio Lebrón, conocido como “El Lobo”, respondió desde sus perfiles en redes con un mensaje sencillo dirigido a Vinicius: “El mejor”, acompañado de una imagen juntos. La relación entre ambos se remonta al mes de enero, cuando el delantero del Madrid aprovechó una suspensión para invitar por primera vez al padelista a un partido. Desde aquel encuentro, ambos han repetido la experiencia varias veces, reforzando la relación que mantienen dentro y fuera del ámbito profesional.

Juan Lebrón durante un partido
Juan Lebrón durante un partido (X Juan Lebrón)

Quién es Juan Lebrón

Juan Lebrón Chincoa, nacido en Andalucía hace 29 años, es considerado por especialistas como uno de los exponentes más importantes de la historia del pádel. Su carrera comenzó de forma casual, cuando recibió su primera pala siendo niño. Un amigo de su padre le regaló una pala y desde entonces comenzó a practicar junto a otros niños en el club de su barrio, alentado por su familia.

El desarrollo de Lebrón fue acelerado y a temprana edad empezó a competir en torneos juveniles, demostrando habilidades que le permitirían más tarde codearse con la élite de este deporte. Durante su trayectoria, ha construido un extenso palmarés al formar pareja con figuras del circuito internacional, como Marcello Jardim, Adrián Allemandi y Paquito Navarro. Sin embargo, su alianza más exitosa llegó junto a Ale Galán, con quien dominó el ranking mundial durante cuatro años consecutivos. Juntos sumaron 33 títulos y marcaron una época dentro del pádel profesional.

El año 2024 marcó un punto de inflexión en la carrera de Juan Lebrón. Tras la finalización de la exitosa etapa junto a Galán, el andaluz decidió emprender un nuevo desafío asociándose con el argentino Martín Di Nenno, en busca de recuperar el primer puesto de la clasificación mundial. Pese a los retos de esta transición, Lebrón conserva un objetivo claro: extender su leyenda tanto en torneos individuales como por equipos, donde ya ha representado y contribuido a los títulos internacionales de la selección española.

La popularidad de Lebrón se refleja tanto en su impacto sobre la pista como en el creciente interés que genera el pádel en distintas disciplinas deportivas. Su amistad con Vinicius Junior ha amplificado la visibilidad de este deporte entre aficionados del fútbol, fusionando mundos antes aislados y favoreciendo el intercambio de seguidores. Destaca su influencia entre las nuevas generaciones y su constante participación en encuentros solidarios y actividades promocionales.

Ancelotti: "Vinícius va a estar en la convocatoria del derbi"

Fuentes cercanas al entorno del deportista confirman que Juan Lebrón mantiene la ambición intacta y el compromiso de permanecer entre los líderes del ranking internacional. Sus logros recientes, tanto individuales como colectivos, lo confirman como una de las grandes figuras deportivas en España y en el ámbito global del pádel, una especialidad que consolida cada año su protagonismo.

A través de gestos como el de Vinicius Junior en el Bernabéu, el impacto del pádel y la figura de Juan Lebrón continúan expandiéndose a nuevos públicos. La historia del deportista andaluz, marcada por la superación, el esfuerzo y una pasión heredada desde la infancia, inspira y une a referentes del deporte mundial en gestos sencillos, pero de enorme alcance, como el vivido en el último encuentro del Real Madrid en su estadio.

