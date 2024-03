Lebrón la vuelve a liar ante la pareja que provocó su ruptura con Galán: celebración ‘a lo Messi’ en la cara de sus rivales

Juan Lebrón durante el partido contra Yanguas y Garrido (captura de televisión).

Juan Lebrón es Juan Lebrón y siempre lo será, ocurra lo que tenga que ocurrir. En Qatar o en México. Su forma de ser es planetaria. Hace dos semanas un incidente durante el partido ante Yaguas y Garrido, disputado en el país árabe, desató el desborde de un río cuya desembocadura fue la ruptura de Galán y Lebrón, la pareja más competitiva de la última década. “Yanguas, de verdad, vete a tomar por el culo, llevas siete horas ahí haciendo horas de espera. No me jodas, te lo digo, la última”, dijo el andaluz a su contrincante. A continuación, cargó con idéntica o mayor dureza contra el árbitro. “¿Es falta de pie lo que me estás contando? Vete a tomar por saco, ¿en serio me lo estás diciendo? Si no has arbitrado nunca y no sabes lo que es una falta de pie ni nada”, llegó a comentarle.

Lebrón explotó tras una reclamación de falta de pie en un saque por parte de Yanguas, y Galán decidió poner fin a su vínculo. Aunque aún falta un último baile, el que están protagonizando en el Premier Pádel de Acapulco, donde han vuelto a enfrentarse a Yaguas y Garrido, diferente resultado -esta vez ganaron Ale y Juan- pero idéntico denominador común: la actitud de Lebrón. Esta vez las hostilidades no se produjeron en mitad del partido, sino al acabar, cuando Lebrón celebró la victoria quitándose la camiseta y levantándola para mostrar su nombre mientras los rivales esperaban en la red para saludarle. Su compañero Ale Galán tan sólo sonrió.

Te puede interesar: Galán explica la ruptura con Lebrón que pone fin a la pareja más famosa del pádel

De Qatar a México

Después se fueron a saludar cordialmente, pero el gesto de Lebrón no hizo ninguna gracia a Mike Yanguas, que le dio la mano y le replicó: “Yo no te he faltado al respeto nunca, Juan, en mi vida. Nunca te he faltado al respeto, Juan”. El asunto no pasó a mayores hasta que después el ganador tuvo que atender a los micrófonos de Premier Padel. “La celebración no ha sido alpúblico, ha sido a los rivales. No os preocupéis, que a vosotros os tengo un gran cariño. Aunque me estén pitando, no lo sienten así porque me han estado animando. Hacia los rivales, siempre entendí que, cuando gana uno, puede tomarse la celebración como uno quiera.

Juan Lebrón y Ale Galán se abrazan (X Juan Lebrón)

“Ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que vengan a pedirme perdón, y todavía no he recibido ninguna disculpa. Les invito a que lo hagan porque yo también lo hice y porque hay un Mundial, y esperemos que ese equipo vaya para delante a lo largo del tiempo. Hay que controlar mucho las cosas que pasan dentro y fuera de la cancha. Pedí disculpas y vuelvo a pedirlas por lo que pasó en Doha. Muchas gracias a Ale por el partido que ha hecho, está a tope”, explica tras su celebración que imitaba a la de Leo Messi en el Santiago Bernabéu.

En su último torneo juntos, Juan Lebrón ha vuelto a dar que hablar por su comportamiento. Aun así, junto a Ale Galán, tratarán de ganar el Premier Padel P1 de Acapulco (un torneo de gran estima, como un Masters 1.000 de tenis) y cerrar una carrera en pareja inolvidable. Tras su conclusión, arrancarán una nueva etapa. Galán jugará con Chingotto y Lebrón, con Paquito Navarro.