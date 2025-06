Juan Ferrer, el agricultor convertido en el hombre más fuerte de España: “Cuando cargas sacos o subes a árboles en el campo, te haces duro, física y mentalmente”

Juan Ferrer es el hombre más fuerte de España. (Cedida por D.Moore Talents)

Cuando era solo un niño, su abuelo le llevaba al campo para enseñarle en qué consistía el cultivo del arroz. Este es ahora uno de los dos polos en los que se divide la vida de Juan Ferrer. “De base, soy agricultor”, asegura. Siempre ha vivido en Deltebre, un pequeño pueblo del Delta del Ebro, en una casa con huerto y animales. Pero, de forma casual e inesperada, un día descubrió una disciplina deportiva que pronto pasó de ser su afición y “diversión” a su gran pasión: las competiciones de fuerza. Hoy se ha convertido en el hombre más fuerte de España, algo que reconoce que todavía no asimila. “Soy consciente de que, cuando levanto un neumático de 400 kg, se me puede caer y romperme una pierna, y esto me hace vivir el día a día”, afirma.

Viene de una familia de agricultores. Pero, al cumplir los 18 años, se marchó de casa porque sentía que ese mundo se le quedaba pequeño. Sin embargo, con la crisis económica de 2008, perdió su trabajo y su madre le planteó la idea de ocuparse del cultivo del arroz en sus tierras. Este fue el motivo por el que decidió volver. “Cuando lo llevas en la sangre, es todo mucho mejor. Así redescubrí el campo”, dice.

Recibe la llamada de Infobae España mientras realiza su jornada laboral. Por las mañanas es agricultor, y por las tardes se dedica a entrenar y a crear contenido para dar a conocer lo que hace. “Puedes tener buenos resultados, pero si nadie se entera de lo que haces, te quedas rezagado”, indica. Además, de esta forma pretende ayudar a divulgar una disciplina que es minoritaria y necesita que alguien “la vaya empujando”. Su corpulencia física a menudo lleva a pensar que es un tipo serio. Pero garantiza que es todo lo contrario. “La gente siempre me mira, ya me he acostumbrado y me lo tomo a broma, y cuando me conocen les cambia la percepción”, relata.

De ser solo un hobby, a convertirse en un trabajo

Juan Ferrer ha batido varios récords en competiciones de Strongman. (Cedida por D.Moore Talents)

Ferrer jugó al baloncesto durante años. Cuando lo dejó, engordó unos 20 kilos y pasó de pesar 120 a casi 140. Con 28 años, decidió apuntarse al gimnasio para recuperar su forma física y “estar más estético”. Fue así como descubrió los deportes de fuerza, algo que le “encantaba”. “Me propusieron hacer una pequeña competición de fuerza, quedé tercero, luego me apunté a una nacional y también quedé tercero y, a partir de ahí, fui tomándome este mundo como un trabajo, no como un hobby”, asegura.

Su trabajo como agricultor le ha ayudado a desarrollar su faceta deportiva. “Cuando estás todo el día en el campo, cargando sacos o subiéndote a árboles y haciendo funciones físicas, evidentemente, ya eres fuerte de por sí”, sostiene. De hecho, Ferrer va más allá y garantiza que “ya venía un poco curtido por ese sufrimiento”, lo que le ha hecho “estar fuerte, no solo física, sino también mentalmente, y ser una persona dura”. De ahí que le sea de gran utilidad para sus entrenamientos y competiciones, ya que “por ejemplo, cuando vuelcas un coche o arrastras un camión, duele”.

Su familia juega un papel clave en esto. Al principio, reconoce que se lo tomaban a “broma”. “Mi mujer y mi madre pensaban que me había dado por ahí”, dice. Pero, cuando empezó a entrenar todos los días, a hacer competiciones a nivel nacional e internacional y a tomárselo como una profesión, sus seres queridos cambiaron la concepción que tenían. “Cuando les digo que voy a entrenar, saben que voy a trabajar y me apoyan, hasta el punto de que, si tengo un mal resultado, me analizan a mí y al rival”, cuenta. Es por ello que cree que su soporte es esencial porque, de lo contrario, “sería muy difícil”. Lo único que le piden es que “no se haga daño”.

“No me motivan los buenos resultados, sino superarme a mí mismo”

Desde sus comienzos, la carrera de Juan Ferrer ha estado vinculada al éxito, pero no es esto lo que le anima a seguir: “No me motivan los buenos resultados, sino superarme a mí mismo”. Si en una competición quedaba, por ejemplo, segundo y creía que podía mejorar, pensaba que le iría bien. “Ahora tengo 36 años, pero puedo ser más fuerte que el año pasado. Sé dónde está mi límite y creo que aún no lo he alcanzado”, mantiene.

Cuando le preguntan cómo describiría las competiciones de Strongman, tiene clara la respuesta: “Son muy locas”. Y es que afirma sorprenderse todavía de lo que ve en estos campeonatos, que le recuerdan a los cómics de superhéroes. “Digo guau, lo que está haciendo este tío, y luego pienso que yo también lo hago”, confiesa.

En qué consiste el entrenamiento de un Strongman

Juan Ferrer suele entrenar cinco días a la semana y consume unas 7.000 calorías diarias. (Cedida por D.Moore Talents)

El catalán mide 1,90 cm y en la actualidad está en 168 kilos. A pesar de que comienza advirtiendo de que las pautas a seguir dependen de cada atleta, su método es el de “ensayo-error”. Así, Ferrer ha competido pesando 140, 150, 160 y 170 kilos, por lo que prefiere guiarse por las sensaciones que tiene. “Para mí, el peso ideal está en unos 160 kilos, que es con el que me siento cómodo, liviano, fuerte y estable”, explica. Pero si la competición es más dinámica, opta por bajar de peso.

A ello se une que, de media, consume unas 7.000 calorías diarias: “Si entreno más horas, debo comer más, y si hago menos deporte, tengo que bajarlo”. Pero la experiencia le ha confirmado que no puede entrenar todos los días al 100% porque “el cuerpo no aguanta”. “Si, en una semana, hago cinco entrenamientos a tope, sé que tengo que echarme siesta y dormir esa noche 10 horas porque si no al día siguiente no puedo asumir el entrenamiento que tengo pensado”, cuenta. Con esto, su entrenador y nutricionista van “jugando”.

Y es que las competiciones requieren de una gran forma física. Cada campeonato tiene distintas modalidades: los strongman pueden cargar, arrastrar, empujar o tirar el peso. “No puedes ser bueno en todas, pero en cada una procuras destacar”, indica. En su caso, lo ha logrado. Ferrer tiene el récord de España de caminata con yugo, que consiste en andar con peso, en este caso, con 500 kg. También batió el récord de Europa de arrastrar el camión más largo, que pesaba 25 toneladas y medía 32 metros. Y consiguió el récord de España de voltear el neumático más grande, de 573 kg.

Sin embargo, el esfuerzo y el sacrificio no son las únicas claves para triunfar en este deporte: Ferrer añade dos más. “La constancia te da el punto de que, si hoy no has entrenado bien, mañana puedes repetir. Si no te apetece y vas, es cuando ganas”, señala. A esto suma la formación, dado que esta disciplina no solo consiste en mover peso. “Si estudias cuál es la mejor forma de hacerlo y por qué, sacas un punto más porque tener mucha fuerza está bien, pero saber cómo aplicarla, mejor”, garantiza.

Es precisamente esto lo que le ha llevado a cumplir retos que jamás pensó que podría alcanzar. “Todavía no sé muy bien cómo llego a plantearme ciertas metas”, bromea. Esta temporada tiene varios objetivos que le hacen “especial ilusión”. Su epicentro será el Campeonato Mundial de arrastre de camiones. Pero tiene en la diana el campeonato The World Strongest Latino y Strongman Champions League. “Se presenta un año bastante emocionante y duro”, concluye.