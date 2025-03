Iván Helguera: "Hay que intentar que Vinicius no haga ese tipo de cosas"

Madrid, 16 dic (EFE).- Iván Helguera, exjugador del Real Madrid, se refirió a los gestos del brasileño del club blanco Vinicius Jr. mandando a la afición del Rayo Vallecano 'a Segunda' y consideró que hay que intentar "que no haga ese tipo de cosas".

"Creo que hay ciertas cosas que antes se hacían bastante más y no tenían tanta repercusión y ahora cualquiera la tiene. Su gesto lo han hecho muchísimos jugadores en el mundo en muchos sitios. Ahora quizás estamos siguiendo todo lo que hace y en muchos momentos quizás no se comporta como debe comportarse. Es él, sabemos cómo es y hay que intentar que no haga ese tipo de cosas. Ahora tienen demasiada repercusión cosas en el fútbol que antes eran mucho más normales", dijo.

Helguera, que acudió a la presentación del libro 'Gento real', analizó la situación actual de la liga: "Es una liga muy difícil, muy disputada, demasiados partidos, demasiados lesionados. El Real Madrid está ahí, y creo que dentro de lo que cabe bastante bien. Quizás esperamos más, pero está siendo una liga bastante complicada para todos".

"Quizás el Real Madrid esté un poco por encima de otros equipos con la llegada de Mbappé, un goleador muy bueno, el mejor para mí. Pero esto no es tan fácil, yo en ocho años solo gané tres ligas. Ganar títulos no es fácil, pero el Real Madrid tiene un gran equipo para poder optar a la liga", añadió.

Sobre la irrupción en el primer equipo de Raúl Asencio, comentó: "El Real Madrid tiene un gran cantera y tiene que aprovecharla. Nos ha sorprendido a todos porque le conocíamos poquito, pero creo que su llegada es una buena cosa para el Real Madrid. Creo que es muy importante sacar gente de la cantera porque el Real Madrid la tiene. Es una buena noticia y creo que podrá optar a ser titular muchas veces en el Real Madrid".

También habló de Aurélien Tchouaméni: "Creo que tiene tan buenas capacidades para poder ser algo muy importante en el Real Madrid que quizás queremos algo más. Cuando le vemos en la selección francesa, es el que todos queremos que sea en el Real Madrid. Pero hay que darle tiempo".

"Es muy joven, nadie esperaba que jugase de central y lo está haciendo bastante bien, pero sí creo que de mediocentro es mejor jugador de lo que quizás ha demostrado. Tiempo al tiempo, es un jugador muy joven y para mí un gran jugador", agregó.

En cuanto a la mala situación del Valencia, club donde jugó igualmente, manifestó: "Está en una situación muy difícil. Ya venía jugando con fuego bastante tiempo y ahora está en una situación muy difícil. Yo he jugado allí, me han pasado muy buenas cosas en Valencia y esperemos que no descienda, porque es un equipo de toda la vida en España. Es una pena por todo lo que ha pasado. Pero tal como se están dando las cosas, lo tiene bastante complicado".

Helguera no quiso pronunciarse acerca de si habría que cesar al entrenador, Rubén Baraja: "No me gusta hablar de ceses. Le he tenido de compañero, es una gran persona y un gran entrenador y es una pena por lo que está pasando. No creo que sea toda culpa suya; el Valencia viene jugando con fuego desde hace mucho tiempo".

Por otro lado trató el hecho de que Valencia no haya sido elegida como sede para el Mundial del 2030: "Es una gran ciudad, creo que se lo merece como ciudad, una de las más grandes de España, con una gran afición, siempre apoyando a la selección y a su equipo. Se merece ser sede de un Mundial en España". EFE