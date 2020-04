El ex defensor que se retiró en 2008 con la camiseta del Valencia contó cómo se vivió la salida de Vicente del Bosque en 2003, luego de haber conseguido ganar La Liga: “Había pasado algo. Que querían echar a Del Bosque, nosotros queríamos que se quedase... No nos gustaron las formas. Nos lo habían dicho y se armó. El presidente no quería celebrar la Liga con nosotros. Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. La temporada acabó con que Del Bosque no seguía. Nos fuimos de vacaciones sin saber qué había pasado ahí”. Años más tarde, el entrenador que levantó dos Champions League con el cuadro blanco, asumió al frente del seleccionado español y se consagró campeón del Mundial 2010, un logro único para La Roja.