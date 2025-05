Ansu Fati denunciado por sus fiestas nocturnas en Barcelona

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati (REUTERS/Isabel Infantes)

El futbolista del FC Barcelona, Ansu Fati, ha sido denunciado públicamente por sus vecinos, quienes señalan que el joven deportista organiza fiestas nocturnas que perturban el descanso en un edificio situado en la calle General Mitre, una de las zonas residenciales más conocidas de Barcelona. La noticia fue revelada por el diario ABC en exclusiva, exponiendo los problemas de convivencia que estas reuniones han generado en la comunidad.

La historia gira en torno a un ático propiedad del jugador, donde, según declaraciones de los residentes, se llevan a cabo encuentros que frecuentemente se extienden hasta altas horas de la madrugada. Según los testimonios recogidos en el reportaje, las fiestas son habituales, acompañadas de música, risas y ruidos que, aseguran, han alterado la tranquilidad de la zona. Vecinos cansados de la situación declararon a ABC: “Estamos desesperados, así no se puede descansar”.

Uno de los residentes explicó que la dinámica de las reuniones nocturnas comienza con la llegada de Ansu Fati y sus amigos al lugar y posteriormente se suman grupos de chicas, generando con ello un aumento del ruido. “Primero llegaban Ansu y sus amigos, luego las chicas, riendo, gritando y haciendo mucho ruido. A veces empezaban a las doce de la noche, y otras a las tres de la madrugada”, comentó otro vecino afectado. Según este testimonio, intentaron previamente resolver el conflicto hablando con el joven jugador y su entorno, pero sus intentos no surtieron efecto.

Además, los habitantes del edificio denunciaron haber recurrido en varias ocasiones a la Guardia Urbana de Barcelona para intentar frenar estas actividades, obligados por la recurrencia de los eventos. Algunos relatos aseguran que inicialmente las autoridades emitieron sanciones, pero con el paso del tiempo la situación cambió. “Antes acudían y les multaban. Ahora ellos apagan la música en cuanto ven las luces de los coches acercarse, y los agentes no pueden comprobar nada. Así, las fiestas continúan”, mencionó otro de los afectados.

La temporada de Ansu Fati

Ansu Fati no solo enfrenta polémicas fuera de los terrenos de juego, sino también una situación deportiva complicada dentro del FC Barcelona. El joven delantero, considerado hace un tiempo una de las grandes promesas del club, ha visto cómo su protagonismo ha disminuido drásticamente esta temporada, quedando relegado a un papel secundario. Su frustración quedó en evidencia tras no disputar ni un minuto frente al Celta de Vigo en un encuentro reciente. Poco después, fue incluido como titular contra el Mallorca, aunque su actuación no cumplió con las expectativas.

El futuro de Ansu en el Barcelona continúa siendo una incógnita. Jorge Mendes, su representante, ha dejado abierta la puerta a una posible salida del club. En una declaración reciente, afirmó: “No lo sé todavía”, en cuanto a la continuidad del jugador en el equipo azulgrana. Este escenario de incertidumbre se suma a su actuación discreta frente al Valladolid, en la que, pese a partir como titular, fue sustituido al descanso tras no lograr destacar. En medio de la búsqueda de regularidad y confianza, tanto el entorno del futbolista como el club deberán definir cuál será el camino que tome Ansu, cuyo futuro parece estar en pleno proceso de evaluación.