Un exjugador del Real Madrid cuestiona a Lamine Yamal: “En mi época no te dejaban darle la mano al rey con unas gafas de sol”

El pasado 27 de abril, el FC Barcelona conquistó su segundo título de la temporada tras imponerse al eterno rival en la final de la Copa del Rey. Ambos ante un Real Madrid que no ha sido capaz de hacer frente a los azulgranas en ningún punto de la temporada, menos en la final copera. Los blancos tiraron una vez más de épica para intentar levantarse de la lona y llevarse el título, pero se dieron de bruces con un Barça que por momentos veía cómo se les escapaba la copa. No fue hasta la prórroga cuando los de Hansi Flick consiguieron volver a ponerse por delante en el marcador gracias a un tanto de Koundé. El pitido final dio paso a la celebración, donde Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del partido y protagonista de la temporada azulgrana, se enfundó las gafas de sol y no se las quitó en ningún momento, ni siquiera para subir al palco.

En el podcast Palabra de Capitán, conducido por Rafa Mainez para ElDesmarque, Tote expresó sus puntos de vista sobre lo que, según él, falta en las nuevas generaciones de futbolistas: respeto, jerarquía y humildad. El exfutbolista recordó su paso por el vestuario del Real Madrid cuando tenía 19 años y aseguró que entendía la importancia de observar, mantener un perfil bajo y respetar a las figuras legendarias con las que compartió equipo, como Zinedine Zidane, Fernando Hierro y Manolo Sanchís.

Desde esa perspectiva, Tote abordó las recientes críticas hacia Lamine Yamal, enfocándose en un gesto polémico: el hecho de que el joven azulgrana subiera al palco tras un partido contra el Real Madrid para saludar al rey Felipe VI llevando puestas unas gafas de sol llamativas. Este detalle, ampliamente comentado en redes sociales, provocó división de opiniones, pero para Tote fue una muestra de lo que considera una falta de respeto.

“En mi época, esos gestos no se permitían”, criticó el exjugador. “Subir a dar la mano al rey con unas gafas brillantes... eso no lo habrían aceptado figuras como Fernando Redondo o Fernando Hierro. Entiendo que tiene 17 años y un talento increíble, pero necesita gente cerca que le indique lo que está bien y lo que no. Hay códigos que no se pueden romper”.

Tote también cargó contra el cuerpo técnico del Barcelona y los jugadores que deberían asumir un rol de mentores en situaciones como esta. “Lo más incomprensible es que en un equipo con un cuerpo técnico tan amplio y jugadores veteranos, nadie le dijera: ‘Fuera las gafas’. ¿Dónde están los capitanes?”, cuestionó. Aunque reconoció que es un error que puede atribuirse a la edad de Yamal, insistió en que estos gestos son fácilmente evitables con el asesoramiento adecuado.

El apoyo de la familia

Otra de las críticas de Tote se dirigió hacia el entorno familiar del joven futbolista, especialmente su padre, quien ha sido mencionado en varias ocasiones por su presencia constante y visible en los partidos de su hijo. “Mi padre nunca habría hecho eso”, afirmó el exjugador. “Iba a la grada, se colocaba en una esquina y no decía nada. La familia debe servir como apoyo silencioso, no como un foco de atención más”.

Los comentarios de Tote son representativos de una generación de futbolistas que se formaron bajo códigos estrictos dentro de equipos donde las jerarquías eran claras y el respeto a las figuras mayores era indiscutible. Para él, las cosas han cambiado considerablemente en el fútbol actual, y ve en Yamal un ejemplo de cómo los jóvenes talentos deben aprender a manejar la fama y la presión que conlleva el éxito temprano. Mientras tanto, Yamal sigue concentrado en su carrera, batiendo récords y dejando su marca en el campo. Las diferencias de opinión no parecen frenar su ascenso, pero la atención sobre su actitud y entorno probablemente continuará en el futuro cercano.