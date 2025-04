El FC Barcelona aplaca la remontada del Real Madrid y se lleva la Copa del Rey en la prórroga

Los jugadores del FC Barcelona celebrando el título de la Copa del Rey (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El FC Barcelona sigue ampliando su hegemonía de esta temporada. La Supercopa fue el primer título y la Copa del Rey el segundo. Ambos ante el eterno rival. Ambos ante un Real Madrid que no ha sido capaz de hacer frente a los azulgranas en ningún punto de la temporada, menos en la final copera. Los blancos tiraron una vez más de épica para intentar levantarse de la lona y llevarse el título, pero se dieron de bruces con un Barça que por momentos se veía cómo se les escapaba la copa. No fue hasta la prórroga cuando los de Hansi Flick consiguieron volver a ponerse por delante en el marcador gracias a un tanto de Koundé. Cinco minutos más tarde, el árbitro señalaba el final del encuentro y certificaba la victoria del FC Barcelona.

Los blancos acudían al encuentro con la moral por los suelos tras la dura eliminación en Champions ante el Arsenal, un encuentro donde los de Mikel Arteta no dieron pie a creer en la remontada. A lo que se suma la distancia de puntos entre el Real Madrid y el FC Barcelona en la competición doméstica. Conseguir el título copero era la única opción que tenían los de Carlos Ancelotti de maquillar una temporada gris tirando a negra. En el lado opuesto, un FC Barcelona rebosante de confianza buscar seguir evidenciando su superioridad ante el eterno rival y firmar un título más en una temporada en la que se encuentra en la carrera por todos los títulos.

El balón echaba a rodar con los nervios a flor de piel de ambos equipos, quienes protagonizaban un frenético inicio de partido. Poco a poco los azulgranas fueron haciéndose con el balón mientras los blancos corrían a merced del eterno rival, sin oler la bola. Los Hansi Flick sabían cómo hacer daño al Real Madrid, lo habían conseguido tanto en LaLiga como en la Supercopa de España. Las ocasiones se sucedían en la portería de Courtois, pero tanto el portero belga como la defensa blanca achicaban agua para evitar que el FC Barcelona se adelantara en el marcador.

El primer mazazo para los blancos llegó en el minuto 10 de partido, cuando Mendy se fue al suelo tras una ocasión del Barça. El defensa francés recibía asistencia médica mientras levantaba el brazo indicando que no podía continuar. A los blancos se les escapa el primer cambio nada más comenzar la final. Fue Fran García quien entró al campo para ocupar el puesto vacante y uno de los más peligrosos, dado que a partir de ese momento sería el encargado de frenar a Lamine Yamal. Cada minuto que pasaba, el FC Barcelona se acercaba más al gol, mientras los blancos permanecían encerrados en su campo.

Con el marcador señalando el minuto 28 de partido, Lamine Yamal penetraba en el área por su banda, levantó la cabeza y dio un pase a Pedri en la frontal, quien sin pensarlo dos veces cargó la pierna y mandó un cañonazo a la portería de Courtois, quien no pudo ni siquiera tocarla. Pedri firmaba un golazo para adelantar a los suyos. Todavía restaba mucho tiempo de partido por delante, pero el juego de los azulgranas no parecía que fuera a permitir la réplica. No fue hasta los últimos minutos de la primera mitad, cuando los blancos comenzaron a despertar.

El jugador del FC Barcelona, Pedri, celebrando su gol en la Copa del Rey (REUTERS/Borja Suarez)

Mbappé dio alas al Real Madrid

Con el inicio de los segundos 45 minutos, Kylian Mbappé saltaba al terreno de juego y ahí, la música blanca comenzó a afinarse. Los de Carlo Ancelotti encontraron el ritmo y comenzaron a conectar pases y crear jugadas. La remontada comenzaba a asomar en un partido que había sido del FC Barcelona en toda la primera mitad, pero que ya en la segunda parte empezaba a teñirse de blanco. Jugada tras jugada, contra a contra, los blancos rondaban la portería de Szczesny. Y el balón acabó por entrar, precisamente de los pies del delantero francés.

Una falta al borde del área, para que la que no faltaron pretendientes, pero Kylian quería su oportunidad y no estaba dispuesto a cedérsela a nadie. Lo había visualizado. Sabía dónde tenía que ponerla. Un disparo prácticamente raso al palo contrario, que tras impactar contra el poste acabó entrando. El gol se sintió como un chute de energía en la plantilla blanca, que empezaba a engrandecerse ante un FC Barcelona que había conseguido empequeñecerles. Tan solo siete minutos más tarde, Tchouaméni hacía el segundo tras un balón parado y un impecable remate de cabeza.

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol en la Copa del Rey (REUTERS/Borja Suarez)

Los blancos habían conseguido levantarse de la lona y quería más, querían sentenciar el partido con un tercer tanto. Lo intentaron una y otra vez, pero el balón no quería entrar. Vinicius, Mbappé, Bellingham protagonizaron las cabalgadas blancas. Lo intentaron una y otra vez. Y cuando parecía que era cuestión de tiempo que entrara, llegó el gol de Ferran Torres. Una vez más el partido se rompía ante dos equipos que se lo estaban dejando todo en el campo para llevarse el encuentro. En los últimos minutos, el colegiado señaló penalti de Asencio a Raphinha, pero el VAR entró en escena para corregir la decisión y los azulgranas se quedaron sin su disparo desde los once metros. El duelo se marchaba a la prórroga, todavía con cierta superioridad blanca.

El FC Barcelona conquista la copa en la prórroga

Ya en la prórroga, los blancos continuaron siendo superiores sobre el verde, aunque, el duelo comenzaba a igualarse a medida que pasaban los minutos y las piernas se vencían al cansancio. Ni los cambios pudieron aplacar el esfuerzo físico que los jugadores habían realizado durante los 90 minutos reglamentarios. Y entonces, cuando ya solo tiraba el corazón, Koundé se hizo grande para evitar unos penaltis que parecían inminentes y sellar la victoria del FC Barcelona.

Los de Hansi Flick certifican su segundo título del año con el pitido final resonando por los cuatro costados del estadio La Cartuja. Una copa que, una vez más, habían conseguido arrebatar al eterno rival. Ahora todavía les queda por delante LaLiga, donde se encuentran a la cabeza con una ventaja de cuatro puntos frente a los blancos; y la Champions, donde ya se encuentran en semifinales.