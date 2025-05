La misión que Aston Martin y Adrian Newey han asignado a Fernando Alonso para poder conseguir el Mundial de 2026

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS/Jakub Porzycki)

Aston Martin atraviesa un momento crítico en su objetivo de consolidarse como un equipo de élite en la Fórmula 1 tras varias temporadas con resultados dispares. El equipo, liderado en pista por Fernando Alonso y Lance Stroll, no ha podido encontrar la configuración adecuada para extraer el máximo rendimiento del AMR25. Sin embargo, lejos de desanimarse, la dirección ha trazado una estrategia ambiciosa que gira en torno a un elemento clave: el Mundial de 2026. Alonso, en cooperación con los ingenieros de Silverstone y la influencia del prestigioso Adrian Newey, asumirá un rol fundamental en este proyecto a largo plazo.

La actual temporada está marcada por las dificultades de rendimiento del AMR25. Hasta ahora, Aston Martin ha quedado atrás en su lucha por las primeras posiciones en la parrilla. A pesar de los esfuerzos realizados, las actualizaciones introducidas al monoplaza no han sido suficientes para revertir esta situación. En este contexto, el equipo ha optado por replantear sus prioridades, transformando el AMR25 en un campo de pruebas rodante.

Andy Cowell, CEO de Aston Martin, reveló que el enfoque del equipo no está exclusivamente en la lucha por resultados inmediatos, sino en sentar las bases para los futuros monoplazas. “Estamos decididos a mejorar nuestra correlación. Lanzaremos algunas piezas en pista, no todas serán mejoras finales, sino pruebas necesarias para el desarrollo. Lo verán en las siguientes carreras”, afirmó Cowell tras el GP de Miami, donde Alonso y Stroll no lograron destacar.

Las novedades técnicas de Aston Martin

Con esta perspectiva, Aston Martin se prepara para introducir novedades técnicas en las próximas citas del campeonato, específicamente en los Grandes Premios de Imola, Mónaco y Barcelona. Las mejoras incluirán piezas relacionadas con los cambios normativos sobre la rigidez de los alerones delanteros, entre otros elementos diseñados para optimizar el monoplaza en desarrollo. Más allá de intentar mejorar el rendimiento inmediato, estas actualizaciones jugarán un papel crucial en el perfeccionamiento de las herramientas de diseño, especialmente ahora que el equipo cuenta con un túnel de viento propio.

El monoplaza de Fernando Alonso (Peter Casey/REUTERS)

Según Cowell, esta estrategia busca maximizar la inversión realizada en mejorar la infraestructura técnica del equipo. “Queremos aprovechar nuestras nuevas instalaciones y mejorar los métodos que utilizamos. 2025 será clave para probar tecnologías que serán determinantes en 2026”, explicó. Esta visión refuerza la idea de que la escudería está dispuesta a sacrificar el corto plazo en favor de una preparación técnica más sólida que dé frutos a mediano y largo plazo.

El papel central de Fernando Alonso

En este complejo desafío, la figura de Fernando Alonso se erige como un componente fundamental. Su experiencia en equipos de alto rendimiento y su capacidad para interpretar el comportamiento de un monoplaza hacen de él una pieza valiosa para guiar al equipo en esta etapa de transición. Alonso no solo será el encargado de llevar al límite las nuevas piezas que Aston Martin pondrá a prueba en pista, sino también de proporcionar información clave para el departamento técnico.

La experiencia del bicampeón del mundo será crucial para evaluar de manera precisa las innovaciones introducidas en el AMR25, asegurándose de que el desarrollo del futuro AMR26 esté bien encaminado. Además, su compromiso para sacar el máximo potencial del coche, incluso en circunstancias adversas, convierte al piloto asturiano en el líder que Aston Martin necesita para ejecutar este programa técnico.

Fernando Alonso y Adrian Newey (Reuters/Andrew Boyers)

Adrian Newey, el cerebro detrás del futuro de Aston Martin

Otro punto clave para Aston Martin será la influencia de Adrian Newey en el desarrollo del coche para 2026. Considerado uno de los diseñadores más exitosos y visionarios en la historia de la Fórmula 1, Newey trabajará en estrecha colaboración con los ingenieros del equipo para garantizar que el AMR26 sea competitivo desde el inicio del próximo ciclo normativo. Su experiencia aporta un respaldo técnico inigualable para traducir los datos y las pruebas de 2025 en un monoplaza capaz de disputar el campeonato en la temporada 2026.

Aunque la presencia de Newey comenzará a notarse de manera más evidente hacia el próximo año, este periodo de transición permitirá al equipo británico integrar las tecnologías y adaptarse progresivamente a las altas exigencias que supone pelear por un título mundial.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

Aston Martin no considera la temporada 2025 como un fracaso, sino como un trampolín hacia el gran objetivo de 2026. Las palabras de Cowell lo dejan claro: “Hay mucho esfuerzo concentrado en el proyecto del coche de 2026. No queremos malgastar recursos de manera innecesaria y esta temporada está siendo diferente porque estamos construyendo para el futuro”. En esta estrategia a largo plazo, la veteranía de Alonso y la visión técnica de Newey forman un dúo que podría ser el pilar del éxito del equipo británico.

Si bien 2025 puede representar un año de pruebas y ajustes, Aston Martin confía en que este enfoque será la clave para posicionarse como candidatos reales al título en la próxima era de la Fórmula 1. La combinación de una infraestructura técnica modernizada, las aportaciones estratégicas de Newey y la habilidad de Alonso en la pista ofrece esperanzas renovadas para un equipo que busca escribir un nuevo capítulo en su historia.