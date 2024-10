Las razones por las que la FIFA niega que el Bernabéu puede ser sede para la final del Mundial 2030

El estadio Santiago Bernabéu

La FIFA se ha puesto manos a la obra con los preparativos para el Mundial 2030. Una cuestión que está trayendo de cabeza a los países que ejercerán de sede (España, Portugal y Marruecos) en cuanto a la elección de los estadios. Ahora una de las grandes interrogantes es dónde se llevará a cabo la final del torneo. La organización que lidera Gianni Infantino deseaba que esta se llevara a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid. Recién reformado, con tecnología punta y con capacidad para acoger un amplio número de espectadores (más de 80.000). Sin embargo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona ha truncado este deseo.

El amplio abanico de partidos que acoge el evento internacional requiere un amplio número de estadios en los que llevarse a cabo. El problema es que estos campos deben cumplir una serie de requisitos y no todos han pasado el listón. España pondrá once estadios, Portugal cederá tres y Marruecos aportará seis. Tras enviar el Bid Book a la FIFA y recibir el visto bueno, ahora ha surgido un nuevo contratiempo: el Santiago Bernabéu no cumple los requisitos para acoger la final del Mundial 2030.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha sembrado la duda tras unas declaraciones en un programa de Catalunya Ràdio. “A día de hoy, según los requerimientos de la FIFA, el Bernabéu no podría ser sede de una final de un Mundial de fútbol. En cambio, el nuevo estadio que se está construyendo en Marruecos y el Spotify Camp Nou sí tienen la capacidad para albergar la final. Nuestro rival no sería el Bernabéu, que se quedaría pequeño, sino Marruecos”, ha asegurado. Es decir, el estadio del Real Madrid quedaría fuera de la ecuación para acoger la final del evento deportivo internacional.

Tras estas declaraciones, le preguntaron al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona si España aceptaría que la final se realizara en el Spotify Camp Nou. Ante esta pregunta aseguró: “Con el actual Gobierno no habría problema, las cosas están cambiando”. Lo que está claro es que el tiempo apremia y los tiempos estipulados por la FIFA para adjudicar el desempeño de cada estadio en el Mundial empiezan a acabarse.

Los 11 estadios españoles que serán sede del Mundial 2030

A pesar de no conocer quién será la sede de la final, sí se sabe cuáles serán los estadios españoles en los que se llevarán a cabo partidos del torneo: Santiago Bernabéu (Real Madrid), Metropolitano (Atlético de Madrid), Spotify Camp Nou (FC Barcelona), Cornellà-El Prat (El Espanyol), San Mamés (Athletic Club), Reale Arena (Real Sociedad), La Romareda (Real Zaragoza), La Cartuja (selección española), Riazor (Deportivo de La Coruña), La Rosaleda (Málaga) y Gran Canaria (Las Palmas). A estos estadios se suman también muchos otros en los que las selecciones podrán realizar sus entrenamientos.