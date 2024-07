Juegos Olímpicos de París, sábado 27 de julio, en directo: España pierde en baloncesto ante Australia; y los judokas Fran Garrigós y Laura Martínez se meten en semifinales

Alex Corretja, extenista español: “No descarto que este año España saque dos medallas o, por qué no, incluso tres” El extenista español habla con ‘Infobae España’ sobre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, sobre su participación individual y en dobles, sobre sus lesiones y sobre las posibles medallas olímpicas

Los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. (Lavandeira/EFE)

Este sábado arranca el tenis en los Juegos Olímpicos de París. España acude bajo un aura de éxito en muchos deportes, y en este en particular. Carlitos Alcaraz acude a la cita parisina tras haber conquistado Roland Garros y Wimbledon, dos de los Grand Slam más importantes del circuito de la ATP y tras haber superado su lesión en el antebrazo y haber dejado atrás los fantasmas en torno a este problema, que le restaron confianza. Rafa Nadal era la gran incógnita, su presencia en la competición olímpica no estuvo asegurada hasta un par de semanas antes, dado que, al igual que al murciano, las lesiones no han dejado de ponerle la zancadilla y truncar su participación en los distintos torneos del circuito. Este mismo viernes, el de Manacor ha hecho saltar todas las alarmas al aparecer con un vendaje en su muslo. En dobles debutará, lo que no está claro es si lo hará en individual