‘Nadalcaraz’ sufre en un ajustado partido ante los argentinos pero consigue la victoria y el pase a la siguiente ronda

El dream team del tenis desembarca en París. La pareja española formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, ya conocida como Nadalcaraz, ha disputado su primer partido en los Juegos Olímpicos de París. Un encuentro complicado, con el manacorí con problemas en su muslo derecho y a su lado el número 3 mundial, pero novato en la competición olímpica y en los dobles. Pero dos luchadores, dos tenistas que saben lo que es estar en los alto de la tabla con la corona del número uno. Una pareja histórica, sin precedentes, dispuesta a mostrar su mejor tenis para llegar hasta la medalla. El inicio del camino ha sido ante los argentinos, un encuentro complicado y ajustado, donde han sufrido pero no han cedido y han acabado cerrando el partido con un 6-7 y para certificar el pase a la siguiente ronda.

Este viernes, día de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París, los peores presagios amenazaban con hacerse realidad: Nadal aparecía con un vendaje en su muslo derecho, tras haber anulado los entrenamientos de la jornada anterior. Todo el año preparándose, luchando por llegar a la cita parisina y parecía que no iba a poder debutar en ella. Había tomado decisiones complicadas, había renunciado a Wimbledon, y había apostado por Bastard como torneo preparatorio, quería estar al 100% para sus últimos Juegos, pero su físico le jugaba una mala pasada. Y entonces llegó su entrenador Carlos Moyá a poner calma: jugaría con Carlitos. Sin embargo, lo que no pudo asegurar y todavía no se conoce es si disputará el individual.

Con la venda luciendo a su muslo derecho, Rafa entraba en la Philippe Chatrier junto a Carlitos. Rotura de servicio nada más arrancar. Parecía que la situación podía ponerse de cara rápidamente, pero los argentinos les han devuelto el golpe inmediatamente. El partido estaba hecho para sufrir. Durante el resto del set ninguno de los equipos ha cedido su saque y ha sido necesario el tie break para cerrarlo. Ahí Nadalcaraz no ha fallado y ha conseguido llevarse el primer set y ponerse por delante en el marcador.

Punto, set y partido

Todavía quedaba un segundo set ante dos oponentes que llevaban tiempo preparándose en dobles, mientras los españoles era la primera vez que jugaban juntos, aunque eso no les ha detenido. Eso sí, una vez más ha tocado sufrir. Los argentinos han conseguido romper el servicio nada más arrancar el segundo set. Necesitaban una remontada para poder cerrar el encuentro y evitar el tercer set. Tirando de esencia, heroica o fe en su estilo y su juego los españoles han conseguido reponerse y recortar distancias tras robarle el servicio a González y Molteni.

Con 4-4 en el marcador, ya solo quedaba volver a lograrlo, volver a robarles el saque para ponerse por delante en el marcador de nuevo y poner rumbo a la victoria. Y lo han conseguido, ya con 4-5 por delante, solo faltaba hacer lo propio y ganar su servicio. Dicho y hecho. Punto, set y partido para Nadalcaraz. España sigue soñando en dobles en tenis con una pareja de ensueño que nunca antes en la historia había jugado juntos, pero que se han entendido en la pista como si lo llevaran haciendo toda la vida, como si se hubieran preparado para ello. La pareja española ya está en segunda ronda para seguir soñando con una medalla olímpica.

