Francisco Garrigós, la apuesta del judo español para sacar una medalla en los JJOO de París: “Es un sueño que tengo desde pequeño”

Francisco Garrigós (Móstoles, 1994) buscará en los Juegos Olímpicos de París quitarse la espina que tiene clavada desde Tokio, donde, pese a llegar como uno de los favoritos para hacerse con una medalla, cayó en primera ronda. “Nos pudo un poco la presión”, reconoce el judoka en una entrevista con Infobae España. Pero eso ya ha quedado en el pasado y ahora, en la capital francesa, espera hacer realidad el sueño que tiene desde los cuatro años: “Ser campeón olímpico”.

A Fran, como lo llama su entrenador, Quino Ruiz, esto de ganar se le da bien. El madrileño es el vigente campeón de Europa -torneo que ha ganado en más de una ocasión- y el año pasado se consagró como el mejor del mundo, en Doha (Catar). Siempre en la categoría -60 kilogramos. Tanto disfruta el deportista de representar a su país en competiciones internacionales que incluso, en 2022, se convirtió, tras dos semanas de formación en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en sargento reservista del Ejército del Aire y del Espacio con el fin de participar en los torneos de judo militar.

Garrigós asegura estar “muy contento de formar parte del Ejército”, institución en la que dice que le han inculcado valores como la disciplina y el compromiso, “muy relacionados también con el deporte”. Su vínculo con las Fuerzas Armadas hizo que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, le deseara la mejor de las suertes para los Juegos Olímpicos en un acto celebrado el pasado junio en la sede del Ministerio. “Fue todo un honor”, afirma el judoka. En octubre, quizá ya con una medalla olímpica en su haber, representará a España en el campeonato del mundo militar, que se llevará a cabo en Uzbekistán.

La mística de Brunete

Francisco es uno de los discípulos de Quino Ruiz, el hombre que hace peregrinar hasta Brunete, localidad a 28 kilómetros al suroeste de Madrid, a un gran número de judokas que quieren perfeccionar sus habilidades. Para sus alumnos, Quino es la razón por la que el club de judo de Brunete es uno de los mejores del mundo. “Él consigue sacar lo mejor de cada persona, cree más en ti que tú mismo”, explica Garrigós sobre su entrenador.

Francisco Garrigós, judoka español que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

“Fran lleva conmigo 17 años, una burrada”, relata Quino a Infobae España. Está convencido de que su alumno se colgará una presea en el cuello en París. “Desde el primer día vi que era una persona súper especial, con carácter y todos los requisitos para ser un grandísimo judoka. Es súper inteligente, rápido, resistente y tiene un corazón que no le cabe en el pecho”, asegura orgulloso.

Pregunta: ¿Cuándo empezaste y cómo?

Respuesta: Empecé con cuatro años, en Móstoles, en el gimnasio Lee. Me apunté porque era un niño bastante inquieto, que quería hacerlo todo, no paraba, y mis padres habían oído hablar del judo, que era un deporte muy completo y les gustó. A mí desde el primer día me encantó. Disfrutaba jugando, aprendiendo y me encantaba ir a entrenar.

P: ¿Por qué decidiste ir al gimnasio de Brunete?

R: Estuvimos barajando diferentes opciones y al final lo que nos hizo venir aquí fue Quino, que es el pilar fundamental de Brunete, de que todo salga bien. Está aquí las 24 horas del día en el tatami y no solo te ayuda aquí, también si necesitas algo fuera. Es el primero que está para ayudarte y yo creo que esto es lo que hace que Brunete sea diferente a cualquier otro club.

Francisco Garrigós, judoka español que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

P: ¿Por qué te has quedado aquí?

R: Quino es una persona que consigue sacar lo mejor de cada persona. El cariño que te da, la motivación de creer más en ti que tú mismo. Al final eso te ayuda bastante, que confíen en ti y que esté las 24 horas y que cualquier cosa que necesites esté ahí.

P: Llegabas con un bronce mundial y caíste en primera ronda en Tokio. ¿Qué crees que pasó?

R: Acabábamos de sacar unos meses antes el bronce en el campeonato del mundo y la gente esperaba mucho del judo en esa cita. Nos pudo la presión, pensar más en el resultado, que es lo que teníamos que hacer.

P: ¿Qué diferencias hay entre Tokio y París?

R: Creo que ahora soy bastante más maduro en el tatami y sobre todo vamos a quitarnos esa presión de ir a por el resultado y nos centraremos en lo que depende de nosotros, en salir al tatami y disfrutar.

Francisco Garrigós, judoka español que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

P: ¿Por qué crees que llevamos tanto tiempo sin sacar una medalla en los juegos en vivo?

R: No sabría decirte por qué, pero yo creo que el judo español lleva sacando muchos diplomas en todos los últimos juegos en los que no se saca medalla. Es cierto que en el último solo hubo diploma, pero los demás sí que se ha luchado por las medallas y creo que ahora en París sí que vamos a obtener más de una porque llevamos muy buen equipo.

P: ¿Cómo ha sido la preparación durante todo este tiempo?

R: El objetivo este año son los Juegos Olímpicos y la verdad es que ha sido un año muy duro. Nos hemos centrado en realizar más entrenamientos que competiciones, dando el 100% cada día para intentar llegar en las mejores condiciones posibles.

Francisco Garrigós, judoka español que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

P: Y a nivel mental, ¿cómo te has preparado?

R: Actualmente trabajo con Pablo del Río, llevo 12 o 13 años trabajando con él y todo esto lo hemos ido trabajando a lo largo de todo este tiempo.

P: ¿Qué supondría ganar en los Juegos Olímpicos?

R: Sacar una medalla en los Juegos sería un sueño que llevo soñando desde bien pequeño.