El increíble cambio físico de Özil, exfutbolista del Real Madrid: irreconocible tras ganar mucha masa muscular

Cambio físico de Özil (Associated Press y @m10_official, montaje Infobae)

Parece que no sorprende ver cómo los deportistas que se retiran pierden la forma física en poco tiempo. La rutina de entrenamientos, alimentación y disciplina son algunos de los ingredientes para mejorar el rendimiento. No obstante, no todos los atletas que cuelgan las botas dejan de lado esos valores.

Es el caso de Mesut Özil, exjugador del Real Madrid. El alemán se alejó de los terrenos de juego en 2023, y desde entonces no ha dejado de publicar cómo evoluciona su cambio físico. Hace apenas 24 horas sorprendía con una foto en el gimnasio mostrando sus abdominales y celebrando “1 Year Very Hard WORK😎” (un año de trabajo muy duro, en español), como indicaba en el pie de foto. Frente a la imagen de un mediocentro de 1,80 metros y esbelto, ahora sorprende con un físico musculado.

Una carrera muy abultada

Pese a pasar solo tres años con la camiseta blanca, Özil se convirtió en toda una leyenda para el madridismo. Durante esa etapa levantó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. No obstante, el mayor éxito de su carrera llegó en 2014.

Aquel año se convirtió en campeón de mundo. Alemania se colgó la cuarta estrella con una selección que todavía conserva algunos de sus jugadores. Neuer, Kroos y Müller son los tres jugadores que todavía guardan un puesto en la Mannschaft.

Özil fue incluido en la lista de futbolistas para viajar a Brasil en el Mundial de 2014, y no solo jugó todos los siete partidos de la selección, sino que fue el encargado de anotar el 1-0 ante Argelia en los octavos de final.

Botas por mancuernas

El alemán no es el primero que cambia el verde por el gimnasio. Uno de los primeros que viene a la mente es Fernando Torres. El español sorprendió, también a través de sus redes sociales, con un espectacular cambio físico. A sus 40 años el exjugador del Atlético de Madrid luce sus bíceps junto a su dietista y entrenador personal Endika Montiel. Actualmente, es el entrenador del Atleti B, por lo que no se ha retirado del todo del mundo del fútbol.

Junto a él, José María Gutiérrez “Guti” también se suma a esta nueva tendencia. El ex del Real Madrid colgó las botas en 2011, pero ahora, a sus 47 años, está decidido a conquistar su mejor estado de forma. “Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, la verdad, sobre todo pesas, con cardio 3 veces a la semana, he ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 a 90, y ese es mi proceso ahora mismo”, contó hace un año a Men’s Health. “Cuando deja el fútbol se vuelve un poco sedentario, deja de moverse, acostumbrado a entrenar todos los días, y al final también lo echas de menos”, dijo el mediapunta.

Aunque de otra forma, Guti tampoco se ha desvinculado del todo del deporte rey. Todavía se puede seguir disfrutando de él en su nuevo perfil como comentarista tanto en El Chiringuito como en DAZN.