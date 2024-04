Mesut Özil habló sobre el impactante cambio físico que tuvo tras el retiro del fútbol y dio detalles de su nueva vida

El ex futbolista alemán y campeón del mundo presume de su tonificado cuerpo y lo muestra en sus redes sociales

Mesut Özil se retiró a comienzos de 2023 en una carrera que lo tuvo en los clubes más prestigiosos e incluyó tocar el cielo con las manos cuando fue campeón del mundo en 2014 con Alemania, una selección que nunca más pasó la fase de grupos desde aquella edición. Su marcha del fútbol lo alejó de los primeros planos hasta que en los últimos días sorprendió su impactante cambio físico mostrado en redes sociales.

El hombre de 35 años realiza exigentes rutinas en el gimnasio en distintas prácticas lideradas por el reconocido personal trainer, Alper Aksac, quien se ha hecho famoso por aumentar exponencialmente la masa muscular de sus clientes. Esta nueva faceta de Özil obligó a varias preguntas en una entrevista extensa que brindó para el diario español Marca en la previa al clásico entre el Merengue y Barcelona: “Disfruto cada segundo con la familia. También tengo mis negocios, algunas cosas en el sector inmobiliario... Y por supuesto mis aficiones. Como jugar, ir casi todos los días al gimnasio o una de mis aficiones más recientes: montar a caballo. Me está gustando y diviertiendo mucho”.

El nacido en la ciudad alemana de Gelsenkirchen aclaró entre risas que no tiene ningún objetivo con el ejercicio por el momento: “No tengo una meta especial. No estoy esperando una oferta de la WWE (lucha libre). En realidad, sólo lo hago para mí, para mantenerme en forma. Es muy divertido. Tengo mi propio gimnasio en casa y un entrenador personal. Y así trabajo todos los días”.

Mesut Özil muestra orgulloso sus abdominales trabajados junto a su entrenador personal (@alperaksac7)

En este sentido, Mesut Özil contó haber tenido ofertas para regresar al fútbol y manifestó no extrañar al deporte: “La decisión que tomé hace un año la medité muy bien y sabía exactamente lo que quería. Disfruto al máximo de la vida con mi familia en Estambul. Es un gran placer poder ver crecer a mis dos hijos y verlos todos los días. Hubiera tenido oportunidades de continuar mi carrera o incluso de volver a jugar ahora, una vez más. Tenía ofertas de Arabia Saudita, Qatar y otras ligas, pero no quise y no me arrepiento”.

Cabe recordar, el volante ofensivo había escrito semanas atrás en su perfil oficial una frase que, con estas palabras, cobran una mayor relevancia: “Si siempre te mantienes listo, entonces no necesitas prepararte”. Lo hizo en una de sus publicaciones con un video de su rutina de entrenamiento, donde se lo observa levantar peso con barras y mancuernas para tonificar sus bíceps. Su actividad llamó la atención de Cristiano Ronaldo, ex compañero en Real Madrid y fanático del fitness. “Nada mal, hermano”, reaccionó el luso, en señal de aprobación por los resultados.

El ex jugador del Schalke 04, Werder Bremen (Alemania), Fenerbahce y Basaksehir (Turquía) fue consultado ante la posibilidad de verlo como entrenador o director deportivo en el corto plazo: “Nunca se sabe, pero ahora mismo está descartado. Estoy contento de cómo están las cosas ahora mismo. Todavía no me aburro, veremos cómo están las cosas dentro de un par de años”.

De igual forma, se mantiene al tanto de la actualidad futbolera, en especial de tres clubes en los que ha jugado: “Sigo viendo los partidos, sobre todo los del Real Madrid, el Arsenal y el Fenerbahce”.

Mesut Özil se declaró aficionado de montar a caballo (Foto: @m10_official)

Mesut Özil inició su trayectoria como jugador en el Schalke 04 de Alemania y debutó en la Bundesliga en la temporada 2006/07. Sus primeros títulos llegaron con la camiseta del Werder Bremen (Copa de Alemania y Supercopa de Alemania). Totalizó 17 goles y 54 asistencias en 108 partidos. Durante su estadía en Real Madrid levantó tres trofeos (Copa del Rey, Liga de España y Supercopa de España). Fue vendido al Arsenal y, entre 2013 a 2021, ganó 4 FA Cup y 4 Community Shield.

En el ámbito de la selección, disputó 92 encuentros con 23 goles anotados en Die Mannschaft. Más allá de ser ganador de la Copa del Mundo 2014, también logró el tercer puesto del Mundial 2010 y alcanzó las semifinales de las Eurocopa 2012 y 2016. Fue campeón del Europeo Sub 21 en 2009.