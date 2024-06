La chilena de Bellingham los salva y Kane cierra el partido: Inglaterra remonta ante Eslovaquia y consigue el billete a cuartos de la Eurocopa

Jude Bellingham y Harry Kane celebrando un gol para Inglaterra en la Eurocopa (REUTERS/Bernadett Szabo)

Inglaterra cerró la fase de grupos con malas sensaciones. Con un juego que no convencía a los aficionados, que no ilusionaba, que no despertaba esa esperanza en los ciudadanos ingleses de ver a su equipo ganar la Eurocopa. Con este sentir acudían al partido de octavos de final ante Eslovaquia, un equipo que pasó por la mínima de la primera fase con un tercer puesto. Los de Gareth Southgate volvían a certificar un partido llano, sin un gran juego, sin grandes ocasiones... Schranz adelantaba a Eslovaquia en el minuto 25. Pero Jude Bellingham se ha vestido de héroe para marcar en el último minuto y mandar el partido a la prórroga, donde Kane ha cerrado el encuentro con un remate de cabeza. 2-1 en el marcador. Inglaterra ya está en cuartos de final de la Eurocopa.

¿Qué pasa con Inglaterra? Esta era la pregunta que resonaba en la mente de los aficionados ingleses, pero también en la de todos los espectadores que han seguido los partidos de la selección. A nivel individual es uno de los mejores equipos de todo el torneo, sino el mejor. Sin embargo, cuando se trata del juego en equipo, la selección suspende, no acaba de convencer. Una imagen que ya quedó plasmada en la fase de grupos y que este domingo, durante su encuentro de octavos de final ante Eslovaquia, ha vuelto a quedar retratada, al menos durante la primera parte.

Los primeros minutos han comenzado sin grandes oportunidades para ninguno de los dos conjuntos. Ni los ingleses han sabido mover el balón para crear ocasiones de peligro, ni los eslovacos han salido predispuestos a ello. La dinámica del partido ha dejado dos planteamientos: Inglaterra manteniendo la posesión y tratando de construir jugadas y ocasiones de peligro; mientras Eslovaquia ha salido a buscar una contra, una ocasión que pillara descolocados a los defensas ingleses y en la que pudieran llegar al área contraria. Y así ha sido. Un balón largo que ha peinado el delantero eslovaco y dos pases les han servido para pisar área, donde Schranz ha mandado el balón al fondo de la red.

Los peores presagios para Inglaterra se hacían realidad. Bellingham ha tratado de meter una marcha más, se ha echado el equipo a la espalda, con Foden como compañero de faena. Pero, los minutos pasaban y el gol del empate no llegaba, ni las ocasiones de peligro tampoco. Con este mismo marcador (0-1) llegaba el descanso. Los jugadores han enfilado el túnel de vestuarios con la sensación de que el pase a cuartos de final y aventura en la Eurocopa estaban cerca de llegar a su fin.

Los jugadores de Inglaterra celebrando un gol (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El sentir en la segunda parte parecía diferente, distinto. Inglaterra sabía que debía lanzarse al ataque si quería darle la vuelta al partido y eso han hecho. En el minuto 50 llegaba la ocasión más clara para los ingleses. Foden mandaba el balón al fondo de la red, sin que Dubravka pudiera hacer nada para frenarlo. Pero el linier ha levantado el banderín para indicar el fuera de juego. Una nueva esperanza perdida para los de Gareth Southgate. Tras ello, Inglaterra no ha dejado de rondar el área de Eslovenia con ocasión tras ocasión. El gol se resistía, el balón no quería entrar. Los minutos pasaban y el tiempo se empezaba a acabar. Las esperanzas de los ingleses de pasar a cuartos se empezaban a esfumar.

Un gol en el último minuto

Los 90 minutos acababan y el partido entraba en el tiempo de descuento. Y ahí cuando las últimas ocasiones valen oro, Jude Bellingham se ha vestido de héroe para dar esperanzas a Inglaterra. Con una chilena para enmarcar, el centrocampista para daba alas a los suyos con un tanto en el último minuto para llevar el partido a la prórroga y dar tiempo a Inglaterra para remontar el partido.

Con la moral los eslovacos con la moral hundida tras escaparse el pase en el último minuto, e Inglaterra con un sentimiento contrario, con el ánimo y la confianza subidos han afrontado la prórroga. En el primer minuto, la selección inglesa ha conseguido adelantarse en el marcador con un gol de cabeza de Kane. Un gol certificaba el pase a cuartos de final para Inglaterra. Un gol que devolvía la ilusión a los aficionados. Un gol que permite seguir soñando a los ingleses en la competición. El marcador no ha vuelto a moverse en lo que restaba de partido. 2-1 para los ingleses, final del partido y el billete a cuartos de final.