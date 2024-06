Lamine Yamal termina la ESO: lo primero que hizo al recibir la noticia

El español Lamine Yamal gambetea el balón durante el encuentro ante Croacia en el Grupo B de la Eurocopa en Berlín el sábado 15 de junio del 2024. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Además del pase a octavos como primeros de grupo, la Selección Española tiene otro motivo de alegría para los próximos días. Lamine Yamal, el extremo del Fútbol Club Barcelona y del combinado nacional, acaba de recibir la noticia de que, finalmente, ha obtenido el título de la ESO. Una noticia que el jugador habrá recibido con mucha alegría, pues se suma al excelente rendimiento que ha mostrado desde su estreno en la Eurocopa.

El jugador se hallaba concentrado en Donaueschingen, un pueblo del sur de Alemania, a dos días de enfrentarse a Georgia en el primer partido de la fase eliminatoria de la competición internacional. La Roja, hasta ahora, ha mostrado un gran rendimiento con tres victorias y ningún gol encajado, mostrando también un juego más ofensivo en el que destacan sus dos nuevos extremos: Nico Williams y el propio Lamine.

Un vídeo viral

Yamal es el jugador más joven de la historia en disputar una Eurocopa, con 16 años y 338 días. Un récord de precocidad que se ha sumado a los muchos que ha logrado esta temporada, donde se ha destapado no solo como una de las grandes promesas del fútbol mundial, sino como un jugador ya clave tanto en el Barça como en la Selección.

Sin embargo, la fama y el éxito deportivo no han dejado de lado en ningún momento los estudios, obligatorios a su edad. Por ello, una de las imágenes más curiosas de la Eurocopa fue un vídeo compartido por la Selección en el que podía verse al extremo estudiar después de los partidos y entrenamientos: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes. A veces me ponen más para hacer en casa, pero voy haciendo cada día”. Algo que provocó una oleada de memes en redes sociales.

Apoyo del club y del instituto

Así, los últimos días han sido bastante duros en el aspecto académico, pues coincidía con los exámenes y los trabajos finales que Lamine debía aprobar para obtener el título. Una labor que, aun con las facilidades que le dieron debido a que no podía asistir presencialmente por su compromiso, tuvo que ser ardua. “Si ven que estamos en cuartos de final o en octavos no me meten mucha caña, pero los días de descanso, que mi tutor sabe que no estoy haciendo nada, pues sí me dice que haga esto o lo otro”, explicaba en el vídeo. Por ello, lo primero que hizo cuando se enteró de que había conseguido aprobar fue llamar a su madre para darle la buena noticia.

Lamine suma así otro logro a una temporada brillante, en la que se ha echado en muchas ocasiones el equipo a la espalda para ser uno de sus jugadores más diferenciales. Con seis goles y siete asistencias, el joven jugador se ha asentado como titular en el equipo en el que también se ha formado como futbolista desde que era prebenjamín. En su rápida evolución, sus estudios ya habían salido antes como tema de conversación. En una rueda de prensa, por ejemplo, ya le preguntaron a Xavi Hernández, anterior entrenador del equipo, qué nota quería que sacara Lamine en un examen. “Pues que apruebe”, contestó entre risas el de Terrassa.

