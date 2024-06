¿Qué significa la celebración de Lamine Yamal? Este es el motivo por el que hace un ‘304′ con las manos

Celebración de Lamin Yamal tras marcar un gol (REUTERS, montaje Infobae)

Pese a la juventud del futbolista, Lamine Yamal ya se ha convertido en un ídolo de masas. Como muchos futbolistas, ha creado su propia seña de identidad a la hora de marcar un gol. Frente al “siuuuu” de Cristiano Ronaldo, los brazos abiertos de Bellingham o los bailes de Paquetá, está el 304 de Lamine Yamal.

El bonito gesto de Lamine Yamal hace un guiño a sus orígenes, tal y como señala As. El 304 son los últimos tres números del código postal de Rocafonda, Mataró, Barcelona, (08304). En este barrio del municipio catalán es donde se crio el internacional español. No obstante, no solo se acuerda de sus raíces cuando marca gol, el delantero también lleva serigrafiado el número en sus botas, junto con las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial (países de sus padres) y sus iniciales.

Un barrio por bandera

Yamal sigue teniendo muy presente a su barrio, pese al triunfo en el Barça. De hecho, no es raro verle en Rocafonda, donde todavía vive su abuela. Mounir Nasraoui, padre del jugador, se trasladó al barrio cuando Lamine era todavía un bebé. Ahora es su primo Mohamed el que le hace los servicios de chofer. Sin embargo, durante mucho tiempo fue su padre el que le llevaba a diario a la Ciutat Esportiva con su ya extinto servicio de taxi.

Precisamente ese cariño que le ha dado el barrio que le vio nacer es lo que lo ha movido a homenajearlos. El 304 se ha convertido en un símbolo de Rocafonda, sobre todo para los niños. Además, la publicidad que ha hecho durante este tiempo ha ayudado a aplacar la mala fama de la zona.

Lamin Yamal con el chandal de entrenamiento de la selección (Carmen Jaspersen, REUTERS)

Los resultados de Lamine

En esta temporada ha anotado un total de siete goles: cinco en liga, uno en la Supercopa de España y el último en Copa del Rey. También hay que recalcar su gran labor como asistente, con dos pases decisivos en Champions y otras ocho en liga.

Y es que la calidad de Lamine Yamal está deslumbrando a todos esta Eurocopa. La rapidez y verticalidad del jugador del Barça no deja a nadie indiferente. Ante Italia se pudo ver como desbordaba, dejando por el suelo, a varios defensores italianos. Su juego de pies y su control del balón son los detalles técnicos que más enganchan del delantero.

Aunque puede ser precisamente esa juventud la que haya hecho que no marque más goles esta temporada. Este lunes, ante Albania, pudo terminar de resolver el Albania - España, pero decidió ceder el balón, quizás por la inexperiencia o porque no lo vio claro desde el campo. Al final, ese balón se acabó perdiendo, y el partido finalizó 0-1.

Pese a todos los récords que ya ha batido con el Barça, todavía puede sumar más en la Eurocopa. Ya se ha convertido en el jugador más joven en debutar y en asistir en un torneo de este nivel. Pero con 16 años todavía puede convertirse en el jugador más joven en marcar en la competición.

Arda Güler celebrando su gol ante Georgia (Wolfgang Rattay, REUTERS)

Arda Güler se convirtió en el partido contra Georgia en el debutante más joven en marcar. Sin embargo, con 19 años y 114 días, podría perder este “título” si Yamal marcase. El español también podría quitarle el récord a Johan Vonlanthen, que lleva siendo el goleador más joven de la competición desde la edición de 2004. 18 años y 141 días tenía en aquel entonces el suizo.