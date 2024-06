La particular ley en Alemania que podría prohibirle jugar a la joven figura de España que da que hablar en la Eurocopa

Lamine Yamal disputó un partido que terminó después de las 23:00 (Reuters)

Con una notable actuación en lo que va de la Eurocopa, la selección española se aseguró el primer lugar de su grupo y su pasaje a octavos de final tras vencer a Italia el pasado viernes. Sin embargo, no todo es alegría para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, ya que enfrenta una posible sanción económica por una cuestión legal alemana.

Según informaron medios alemanes como BILD y ZDF, La Roja podría ser multada con hasta 30.000 euros si Lamine Yamal, de 16 años, participa en el próximo partido contra Albania. Es que tal como replicó la prensa local, la legislación alemana de protección a la juventud establece que los menores de 18 años no pueden trabajar después de las 20:00 horas.

Al mismo tiempo, también inicaron que existe una excepción para los deportistas, permitiendo que trabajen hasta las 23:00 horas. Aunque, de todas formas, el futbolista del Barcelona también habría incumplido ese horario en el último encuentro frente a la azzurra.

En el encuentro contra Italia, que se disputó a las 21:00 horas y terminó cerca de las 23:00 horas, Si bien Lamine Yamal fue sustituido en el minuto 71 (cerca de las 22:30), el proceso posterior al partido: ducharse, conceder entrevistas y pasar por la zona mixta, hizo que el joven superara el límite horario permitido.

Esto podría volver a repetirse este lunes si España incluye al jugador en el partido contra Albania, programado también para las 21:00 horas. De todas formas, se prevee que De la Fuente realice una rotación en el equipo y le de descanso a sus titulares (entre ellos Yamal), debido a que ya obtuvieron su billete a la siguiente ronda.

Lamine Yamal en la portada de Bild

Para darle un tono legal al asunto, Bild contactó con un experto jurídico (Stephan Graf de la Universidad de Konstanz), el cual afirmó que la selección española no enfrentará consecuencias deportivas, pero sí económicas. Hasta ahora, no se han tomado medidas en el ámbito deportivo por situaciones similares, pero el riesgo de una multa sigue presente.

A pesar de esto, ninguna autoridad alemana ha advertido formalmente a la UEFA o a España sobre la imposibilidad de que menores participen en los partidos nocturnos.

La situación de Lamine Yamal es única en esta Eurocopa, ya que es el único jugador menor de edad inscrito en el torneo. Otros jóvenes jugadores como Warren Zaïre-Emery de Francia, Samuel Sauer de Eslovaquia y Giorgi Sigua de Georgia ya han cumplido los 18 años, eliminando el riesgo de infringir la ley de protección a la juventud de Alemania.

La selección española ha demostrado un gran nivel en el torneo, con victorias contundentes como el 3-0 contra Croacia y el reciente triunfo ante Italia. La capacidad de integrar a jóvenes talentos como Lamine Yamal ha sido uno de los factores clave en el éxito del equipo.

Cuando se le consultó qué siente al ser el jugador más joven de la Eurocopa, el atacante respondió: “No me asusta, juego igual. Intento centrarme en jugar bien y yo creo que al final solo me ayuda porque cuando haga algo bien se va a magnificar por mi edad, obviamente. Yo creo que solo me ayuda”.