El exentrenador de Djokovic se acuerda de Nadal para valorar cómo trabajaba con el número 1: “Parece que le persiguen 300 leones”

Nadal en segunda ronda de Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Novak Djokovic está teniendo un 2024 muy poco digno de mención hasta la fecha. El número uno del mundo pasa por una crisis evidente, ya que estamos en mayo y todavía no ha levantado ni un sólo título. Algo muy poco habitual en su caso y que le lleva a afrontar Roland Garros, del que es vigente campeón, cargado de incertidumbre. Ni siquiera está claro que vaya a mantenerse al frente del ranking ATP cuando el Grand Slam de la tierra batida haya concluido: Jannik Sinner, cuya presencia en París aún está en el aire, cada vez está más cerca del serbio.

En lo que va de curso, Nole ha hecho cuartos de final en la United Cup, semifinales en el Abierto de Australia, tercera ronda en Indian Wells, semifinales en Montecarlo y tercera ronda en Roma. Fue en el Foro Itálico donde Djokovic vivió su escena más surrealista de la temporada, al ser golpeado en la cabeza de forma fortuita con una botella mientras firmaba autógrafos. Este percance llegó a afectar a su salud: “Lo que sentí no fue dolor, sino problemas en mi equilibrio. No tuve ninguna coordinación en pista, he sido un jugador totalmente distinto al del viernes. Voy a hacer un chequeo médico, algún tipo de resonancia o algo así, para ver si todo está bien”.

A la ausencia de trofeos hay que añadirle un cambio no precisamente menor en su equipo: desde finales de marzo, Goran Ivanisevic ya no es el entrenador de Djokovic, que consiguió 12 de sus 24 majors bajo la dirección técnica del exjugador croata. En un seminario protagonizado por los preparadores tenísticos en Suiza, el ganador de Wimbledon 2001 ha hablado largo y tendido sobre cómo fue la experiencia de trabajar con el de Belgrado.

Djokovic e Ivanisevic en una imagen de archivo (EFE/CATI CLADERA)

“Cuando entrenas a Djokovic, todo lo que no sea ganar es un fracaso. Tienes que lidiar con mucha presión. Novak es muy exigente, todos los días quiere mejorar y si no sabes manejar la presión, es mejor que no aceptes este trabajo. El idioma nos ayudó, no teníamos barreras entre nosotros. Con Djokovic, sólo tienes 15 segundos para explicarle algo. Luego quiere saber 15 cosas de ti a la vez, pero sólo tienes tres segundos para decírselo, así que debes resumirlo de forma inteligente. Puede ser difícil, pero disfruté entrenando a Djokovic”, considera Ivanisevic, tal y como ha recogido Blick.

Las diferencias de Djokovic, Nadal y Federer a la hora de entrenar

Ivanisevic no tuvo más remedio que acordarse de los otros dos componentes del Big 3, Rafa Nadal y Roger Federer, al valorar su tiempo junto a Djokovic. “Es muy difícil señalar los puntos débiles de Djokovic. ¿Es una debilidad fallar tras un intercambio de 25 golpes? Aun así, trabajamos mucho su saque. En especial, el segundo servicio, y también las subidas a la red y las voleas”, recordó.

“Todos los grandes jugadores entrenan estos detalles, pero de forma diferente. Federer entrenaba como si estuviera relajado. ¿Y Rafa Nadal? Entrena con una intensidad que parece que le persiguen 300 leones”, opinó el otrora número dos del circuito masculino. No podía faltar su punto de vista sobre las discusiones que mantenía abiertamente con Nole.

“Ha pasado una y otra vez lo de gritarme delante de todo el mundo. A veces, le podía entender en la pista, pero otras no. A lo mejor quería que le dijera algo del saque y yo le decía que las nubes están encima de la arena. Y por eso se enfadaba. Pero al hablar conmigo, se calmaba, se desestresaba y jugaba libre de nuevo. En el tenis, a veces necesitas una descarga de emociones rápida para reiniciar tu mente. Creo que la parte mental es la más importante del tenis”, expuso Ivanisevic. “Siempre estuve preparado para sus posibles reacciones”, aseguró también.

Federer, Nadal y Djokovic en la Laver Cup (Action Images via Reuters/Andrew Boyers/File Photo)

Djokovic no sólo ha dejado de contar con su técnico últimamente. Nada más arrancar mayo, decidió separarse del que ha sido su preparador físico durante la última década, Marco Panichi. Sin duda, el balcánico está en una etapa de cambios. Habrá que ver cómo se adapta a ellos e intenta volver a actualizar su palmarés.