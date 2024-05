Djokovic, ¿en problemas? “He sido un jugador completamente diferente de lo que era hace dos noches”

Novak Djokovic reacciona durante el partido contra Alejandro Tabilo en el Abierto de Italia (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Novak Djokovic no estuvo en Miami, aludiendo que tenía que encontrar un “equilibrio entre mi vida personal y el calendario profesional”. Tampoco estuvo en Barcelona ni en Madrid. El nivel al que el serbio tiene acostumbrado a su afición no estaba dejándose ver en lo que va de temporada. Un Novak diferente, apagado y sin llegar a encontrar la comodidad en pista.

Previo a Roland Garros, el número uno acudió a Roma, con el objetivo de medirse y comprobar su rendimiento. No pudo superar la tercera ronda en el Foro Itálico ante el chileno Alejandro Tabilo quien dio una gran sorpresa y se impuso por 6-2 y 6-3, en poco más de una hora de partido. La primera manga fue apabullante, en la que Nole se vio superado en todos los aspectos -el serbio llegó a firmar nueve errores no forzados y a ceder dos servicios-. El segundo set no fue muy diferente. Preciso con su zurda desde el servicio, certero desde el fondo de pista ante las acometidas de Nole y atrevido para tirar de sus habituales dejadas, para volver a quebrar nada más iniciar el segundo duelo. Gesta que repitió para cerrar el partido.

Te puede interesar: Nadal, sobre la opción de jugar Roland Garros: “La decisión no está clara en mi mente hoy”

Señoras y señores, con ustedes... ¡Alejandro Tabilo! 👏



🇨🇱 El chileno accede a 4R de Roma, tras sorprender al No. 1 Djokovic por 6-2, 6-3.



🎥 @TennisTV | #IBI24



pic.twitter.com/oSppYNMA4u — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 12, 2024

Tras el partido, Djokovic no pudo más que “darle la enhorabuena a Tabilo”: “Es la primera vez que me enfrentaba a él y es un gran jugador, de mucha calidad y con un juego muy completo”. Sin embargo, el serbio preocupó al reconocer que “no era capaz de encontrar buenas sensaciones en la pista”. “Estaba completamente fuera”, reveló.

¿Su ‘bajo’ rendimiento fue culpa del botellazo?

Cuando se dirigía al vestuario después del partido de segunda ronda, Djokovic se detuvo en el túnel a firmar autógrafos y atender a la afición. De forma inesperada, una cantimplora cayó de la mochila de uno de los seguidores a la que se agachó a pedir la firma del serbio, con la mala suerte de caer sobre la cabeza del tenista. Rápidamente, Novak se echó al suelo, y fue atendido y ayudado a retirarse de la pista. Cuando le preguntaron si esto podría tener algo que ver en su nivel de juego, Nole fue claro: “No lo sé, la verdad. Tengo que comprobarlo”.

Después del incidente, Djokovic sorprendió, al día siguiente, apareciendo a firmar autógrafos con un casco de bicicleta sobre la cabeza. Lo que parecía haber quedado en una anécdota, parece que traerá más cola: “Pasé por media hora o una hora de náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferentes. Conseguí dormir bien, pero tuve dolores de cabeza. Al día siguiente (sábado) estaba bastante bien, así que pensé que estaba bien. Tal vez está bien. Tal vez no”. Asegura que “fue inesperado” porque “ni siquiera estaba mirando hacia arriba”, solo “sentí un golpe muy fuerte en la cabeza”: “Me impactó mucho”.

¿Creen que el botellazo INVOLUNTARIO a Djokovic tuvo que ver con su nivel de hoy?pic.twitter.com/2N2U40aoV9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 12, 2024

Un jugador diferente

Pese al accidente ocurrido, Djokovic aseguró en rueda de prensa que en el entrenamiento posterior a lo ocurrido “no sentí nada”, aunque sí reveló que “tampoco sentí lo mismo que en el partido pasado”: “He sido un jugador diferente de lo que era hace dos noches. Tengo que hacer chequeos médicos y ver qué está pasando”.

“Quiero decir, la forma en que me sentí en la cancha hoy fue completamente como si un jugador diferente se hubiera puesto mis zapatillas. Sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe. Es un poco preocupante”, concluyó el serbio antes de asegurar que todavía no ha hecho “ningún escáner o ninguna prueba” para poder asegurar su presencia en Roland Garros: “Veamos qué pasa”.