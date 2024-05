El agente de Vitor Roque carga contra Xavi y el Barça: “Tendremos que buscar otro camino”

El delantero brasileño del FC Barcelona, Vitor Roque (EFE/ Alberto Estévez)

El representante de Vitor Roque, André Cury, ha causado revuelo tras sus declaraciones en RAC1 sobre la situación de su pupilo en el FC Barcelona. Cury criticó la gestión del técnico Xavi Hernández por la falta de oportunidades otorgadas a Roque, aseverando que el jugador necesita más tiempo en el campo. “Tiene que tener más minutos. Nadie lo entiende”, criticó el agente del brasileño.

Según Cury, Roque “con 300 minutos jugados lleva dos goles”, atreviéndose a decir que “es el pichichi del equipo si observamos el promedio”. Ante esta queja pública, el representante no dudó en comparar la adaptación de Vinicius Jr en el Real Madrid: “Vitor Roque tiene ilusión por poder demostrar. Mira lo que ha ocurrido con Vinicius en el Madrid. Tardó dos temporadas y media en jugar y está ahí. Aquí, en Barcelona, se crea un lío y la gente quiere matar en vez de ayudar. Hay mucha prensa que habla tonterías y dicen cosas inciertas”.

La delicada y disconforme situación del carioca ha derivado en una conversación de Cury con Deco, director deportivo del Barça, con el objetivo de buscar una solución. “Tiene contrato con el Barcelona. Si elegimos al Barça, porque teníamos otras opciones para ganar el doble, es porque queríamos jugar en el Barça”, aseguró el agente, después de la llegada del brasileño tras un acuerdo entre el club blaugrana y el Athletico Paranaensa a cambio de 31 millones de euros -más variables-. “Vamos a demostrar y tengo la certeza de que Vitor va a ser un gran jugador, pero si el Barça no lo deja... El club, el entrenador o no sé lo que pasa internamente, tendremos que buscar otro camino”, asevera.

En medio de esta tensión, lo que sí tiene claro el agente del brasileño es que no aceptarán ningún tipo de cesión, porque acaba “perjudicando” a los futbolistas jóvenes: “Si el Barça no da espacio a Vitor, infelizmente tendremos que hablar con el club para buscar una solución. Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando. Es muy peligroso porque el otro club no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo. Lo mejor es quedarse en el Barça, pero si no se puede quedar vamos a trabajar para que salga de forma definitiva”. “Elegimos venir al Barcelona por menos de la mitad de las ofertas de otros clubes. Estamos felices en el Barça y queremos continuar. Si no se puede, nos sentaremos con el presidente y con Deco para encontrar una solución buena para todas las partes”, concluye, cerrando cualquier puerta a una cesión.

Xavi lo tiene claro: “Está compitiendo con Lewandowski”

“Está compitiendo con Lewandowski. Está compitiendo con todos los delanteros que tenemos en la plantilla. Por lo tanto, no es fácil. Ha tenido minutos, ha tenido oportunidades. Creo que nos ha ayudado mucho y lo puede seguir haciendo de aquí a final de temporada. Será uno más del equipo. Si se lo gana, participará y jugará, como todo el mundo”, adelantó Xavi hace unas semanas.