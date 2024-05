La FIA es clara y no devolverá a Alonso los tres puntos de Shanghái: “Desestimamos el recurso de revisión”

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (Peter Casey-USA TODAY Sports)

Los encontronazos entre Fernando Alonso y la FIA han demostrado en más de una ocasión que no son buenos amigos, especialmente, en las últimas carreras de esta temporada, donde, por un motivo u otro, el piloto español ha acabado con alguna sanción de la Federación: primero fue George Russell, y luego fue Carlos Sainz. Sorprendentemente, en Miami no ha recibido ninguna sanción, aunque sí ha traído cola la que recibió en China por la acción con su compatriota.

Durante el sprint, Alonso y Sainz tuvieron un encontronazo. Este provocó que el monoplaza del asturiano sufriese un pinchazo, y al madrileño, le cortó la inercia en la carrera. El primero de ellos, tuvo que abandonar la carrera, y el segundo, pasó de luchar por el podio con una tercera posición, a quedar en el quinto lugar. Este enfrentamiento derivó en una posterior sanción sobre el bicampeón mundial.

Ambos pilotos fueron llamados a declarar ante comisario tras lo ocurrido. La FIA decidió sancionar con diez segundos adicionales al tiempo conseguido en la carrera sprint a Alonso, pues lo consideraba culpable por “causar una colisión”. Sin embargo, como el asturiano abandonó la prueba, la sanción no supuso ningún problema adicional, más allá de los tres puntos de superlicencia que sí que perdió.

Aston Martin no se conforma

Después de hacer pública la sanción, la FIA anunció que desde la escudería de Aston Martin habían presentado una apelación contra la penalización a uno de sus pilotos. El equipo de Alonso consideró injusta la penalización a sus pilotos y trataron de recuperar los tres puntos con los que había sido castigado el fin de semana.

De hecho, en Miami, el propio Alonso anunció que hablaría personalmente con Ben Sulayem, presidente de la entidad, al considerar que Hamilton no había sido sancionado porque “no es español”. El británico fue indultado tras el choque en el sprint que provocó que Norris y Stroll tuviesen que abandonar. “Supongo que no decidirán nada, porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos”, aseguró después para los micrófonos de DAZN, antes de avisar que “sí creo que la nacioalidad importa, y hablaré con Mohammed Ben Sulayem, con la FIA, lo que sea”. Una tensión que venía cargada después de que el piloto fuese conocedor de que la Federación había desestimado el recurso impuesto por su equipo.

Los comisarios aseguraban que “hubo suficientes imágenes”: “Si bien las imágenes eran indudablemente “nuevas”, ya que no estuvieron disponibles para nosotros durante la audiencia, hubo suficientes imágenes desde otro ángulo de cámara para darnos una base clara para tomar las decisiones”. “Aunque mostraba el incidente desde un ángulo diferente, no agregó nada material a la perspectiva de la imagen que ya teníamos. En consecuencia, desestimamos el recurso de revisión, sin necesidad de proceder al trámite de la segunda etapa de la revisión”, continuaba para concluir la resolución de la FIA.

Es esta la razón por la que los comisarios consideran que las pruebas aportadas desde Aston Martin no aportan nada nuevo que los motivase a cambiar de opinión, por lo que no anularán ni devolverán los tres puntos retirados a Alonso en Shanghái.