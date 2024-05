La polémica en torno al fichaje de Dovbyk por el Girona: la UEFA podría excluir al club de jugar LaLiga

El delantero ucraniano del Girona, Artem Dovbyk (EFE/ Siu Wu)

El Girona FC ha marcado un hito en su historia esta temporada, no solo por su destacada actuación en la Liga, donde ocupó la posición de líder durante una importante parte del inicio del curso, sino también por tener prácticamente asegurada una plaza en la Champions League por primera vez en su historia. Sin embargo, este notable rendimiento se ve amenazado por una sombra de controversia relacionada con el fichaje de Artem Dovbyk, quien ha sido una de las figuras claves del equipo en la presente temporada.

La polémica surge a raíz de una investigación reportada por el medio ucraniano Sportarena, que señala una posible irregularidad en el traspaso del futbolista ucraniano. Según la información, Oleksiy Lundovsky, agente de Dovbyk, estaría implicado en una trama de fraude fiscal. El representante del jugador habría establecido una entidad en Estonia con el objetivo de evadir el pago de impuestos en Ucrania, su país de residencia habitual. Esta maniobra fiscal es lo que podría estar bajo la lupa de la UEFA.

El caso ha llegado a conocimiento de la UEFA gracias a Evgeny Kuzmin, un abogado ucraniano que ha elevado la reclamación por las presuntas irregularidades tributarias. De confirmarse estas acusaciones, el Girona FC podría enfrentarse a consecuencias por parte de la entidad rectora del fútbol europeo, lo cual empañaría su impresionante temporada, incluso enfrentarse a “la exclusión de la participación en el campeonato nacional y en los torneos europeos”.

Artem Dovbyk (i), delantero ucraniano del Girona (EFE/ Siu Wu)

Se les acusa de “agresión económica contra el Estado ucraniano”

Según ha indicado el propio Kuzmin a este medio ucraniano, el Girona “debía pagar la cantidad correspondiente por la transferencia de Dovbyk”. Sin embargo, “la tributación debería realizarse exclusivamente de acuerdo con la legislación ucraniana”, hecho que no ocurrió. “Esto es normal cuando el club vendedor, en este caso el Dnipro, es ucraniano, Dovbyk es ucraniano y el agente es ucraniano. Todos los pagos deben realizarse, únicamente, a cuentas de bancos ucranianos. En este caso, no está claro qué documentos se utilizaron para pagar los servicios de agencia a una empresa estonia registrada a nombre de un agente ucraniano”.

El abogado insiste en que “Lundovsky -agente del delantero- registró una residencia personal en Estonia, viviendo permanentemente y teniendo su residencia principal y única exclusivamente en Ucrania”. “Según el Registro Comercial de Estonia, su empresa no celebró ningún otro acuerdo, excepto pagos de agencia para Dovbyk. Aunque se suponía que el pago se realizaría a favor de la empresa ucraniana en cuentas de bancos ucranianos, esto no sucedió y, muy probablemente, los impuestos no se pagaron en Ucrania. Según cálculos mínimos, Ucrania podría perder una cantidad muy decente de ingresos presupuestarios con esta transferencia. Dovbyk no solo es jugador de la selección nacional de Ucrania, sino también ciudadano de Ucrania, por lo que tales acciones de Oleksiy Lundovsky pueden contener signos de agresión económica contra nuestro Estado”, añade.

Sin sanciones de la UEFA, hasta el momento

“Los organismos competentes de la UEFA ante los cuales he presentado una reclamación, investigarán estas violaciones y tomarán una decisión justa y adecuada. Espero que la Federación Ucraniana de Fútbol preste atención a este asunto. Como abogado, informé de estos hechos por correo electrónico tanto al propio Oleksiy Lundovsky como al Girona”, confiesa el abogado, quien revela que la “UEFA puede imponer sanciones a Girona, Dnipro y al agente Lundovsky”. “A nivel de clubes podría significar una gran multa, la privación de la licencia y la exclusión de la participación en el campeonato nacional y en los torneos europeos. En el caso del agente, se enfrenta a la privación de su licencia para ejercer”, explica sobre los problemas a los que podría enfrentarse el club albirrojo.