Laporta: “Xavi seguirá como entrenador del primer equipo”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (i) junto al entrenador Xavi Hernández, en una foto de archivo (EFE/ Quique García)

“Buenos días a todos. Tenemos la satisfacción de comunicar que Xavi seguirá como entrenador del primer equipo. Sabemos que hizo unas manifestaciones a mitad de temporada, pero hoy tenemos la buena noticia de que hemos estado hablando, me ha transmitido la ilusión y la confianza que tiene en el proyecto”, iniciaba la rueda de prensa Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

La incertidumbre que envolvía al banquillo azulgrana se zanjó en la noche del miércoles, cuando, pese al anuncio del abandono de Xavi Hernández al final de esta temporada, el 30 de junio, dio marcha atrás y confesó que seguiría a los mandos del equipo. Esta decisión llega después de que el Barça esté eliminado de la Champions y casi sin opciones de conseguir el título liguero. Sin embargo, parece que la imposibilidad de pagar un elevado salario, y la dificultad de encontrar una figura que se adecúe al banquillo culé y libre de contrato, ha modificado los planes.

Te puede interesar: Xavi se queda en el Barcelona

❗️Llegan Joan Laporta y Xavi Hernández a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El anuncio de la continuidad del técnico como noticia y la imagen con Deco para empezar la comparecencia ante los medios de comunicación. @INIE8TAZO pic.twitter.com/aHFQKiOgqs — Guillem Borràs Pérez (@Guillembp01) April 25, 2024

“Xavi es un barcelonista incontestable. Ha sido una situación compleja, pero tenemos un técnico que siempre piensa en lo mejor para el club, por lo que es una gran noticia”, confesaba Laporta. Pese a la sorpresa y la inesperada continuidad del técnico, el máximo dirigente del club ha asegurado que “ha habido unanimidad en la Junta Directiva para que siguiese”.

“La Junta Directiva y el barcelonismo tienen confianza plena en Xavi. Mantener la estabilidad de un proyecto es bueno. Comenzó prácticamente el año pasado y ya hemos ganado una Liga y una Supercopa de España. La Liga fue histórica, en un momento de máxima dificultad. Xavi cuando vino ya asumió esa gran responsabilidad”, quiso zanjar Joan y mostrarse convencido de la decisión tomada.

Xavi, agradecido al club y al presidente: “Es un proyecto ganador”

“Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto. Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición, él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar, aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador”, han sido las palabras del técnico nada más tener el turno de palabra.

“Nos vemos el staf con capacidad de hacer grandes cosas. En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y ya tras reunirnos con el presi, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos”, continuaba.

Pese a no haber cumplido los objetivos y casi seguros de firmar una temporada en blanco, Laporta asegura que “hacemos una lectura positiva de muchas cosas, hemos hecho una catarsis pensando en un equipo con mucho futuro”. “La dirección deportiva y el entrenador trabajarán para mejorar lo que haya que mejorar. Pero no voy a decir públicamente los cambios que haremos. Me pilló de sorpresa Xavi cuando me dijo que lo dejaría el 30 de junio, pero sabía que si mejoraba y él rectificaba nosotros estaríamos encantados. Había muchas ilusiones en la Champions, fundamentadas en la posibilidad de meterse en semis tras haber ganado al Nápoles, la victoria en París... Se ha creado una llamada de ilusión en la afición”, ha sido consecuente el dirigente de la entidad.

Para Xavi, quien afirma que “no ha sido una decisión sencilla”, tiene claro que “rectificar es de sabios” y que “nunca fue un tema de ego ni de dinero”. “Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado... en tres meses he visto a los jugadores, al staf... he hablado con todos y creo en todos ellos”, puntualiza sobre los motivos que le han motivado a cambiar su decisión.