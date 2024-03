Djokovic anuncia la ruptura con su entrenador Goran Ivanisevic: “Gracias por todo, amigo, te quiero”

Novak Djokovic y su entrenador Goran Ivanisevic (@djokernole)

Novak Djokovic ha anunciado este miércoles a través de sus redes sociales que ha llegado al acuerdo junto a su entrenador Goran Ivanisevic de romper la relación entre ambos, de manera amistosa. El número 1 del mundo, que decidió no disputar el Masters 1.000 de Miami, para regresar al máximo nivel, después de caer de manera temprana en Indian Wells ante Luca Nardi, inicia una nueva aventura: “Goran y yo decidimos dejar de trabajar juntos hace unos días”.

El serbio hace un viaje por todos los momentos que ha vivido junto a su ya exentrenador. “Recuerdo claramente el momento en que invité a Goran a ser parte de mi equipo. Fue en 2018, y Marian y yo estábamos buscando innovar y traer algo de magia a nuestro dúo. De hecho, no solo trajimos servicio, sino también muchas risas, diversión, clasificaciones no. 1 de fin de año, logros récords y 12 Grand Slams más (y algunas finales) a la cuenta desde entonces. ¿Mencioné un poco de drama también? #Nolefam lo sabría”, comienza diciendo su comunicado en Instagram.

“Goran y yo decidimos dejar de trabajar juntos hace unos días. Nuestra química en la corte tuvo sus altibajos, pero nuestra amistad siempre fue sólida como una roca. De hecho, estoy orgulloso de decir (no estoy seguro de que lo esté) que aparte de ganar torneos juntos, también tuvimos una batalla paralela en Parchisi... durante muchos años. Y ese torneo nunca termina para nosotros. ‘Šefinjo’, gracias por todo amigo. Te quiero”, termina Novak, mostrándose plenamente agradecido al que ha sido su entrenador durante seis años y con el que ha ganado 12 Grand Slams.

Casi un mes de su último partido

Hace casi un mes que Novak protagonizó un partido oficial de tenis. Fue en Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada, y después de no conseguir ser campeón del Open de Australia, Grand Slam que domina. El desierto californiano tampoco le salió según lo esperado, pues cayó en tercera ronda ante Luca Nardi, de forma sorprendente. Fue el primer golpe para el tenista. El segundo vino acompañado de su renuncia al Open de Miami, con el objetivo de tomarse unas semanas de descanso para reflexionar. “¡Hola Miami! Desafortunadamente, no jugaré el Miami Open de este año. En esta etapa de mi carrera, busco un equilibrio entre mi vida privada y mi calendario profesional. Lamento no poder conocer a algunos de mis mejores aficionados del mundo. Espero poder competir en Miami en el futuro”, escribió entonces en su cuenta de X (antes Twitter).

En este período alejado de la competición parece que ha tomado una decisión que afectará de cara a su futuro, en el que espera seguir logrando grandes cosas. No obstante, no hace tanto tiempo que decidió rescindir de los que habían sido sus mánagers durante trece años, Edo y Elena. Lo anunció en las ATP Finals, con el siguiente mensaje: “Mi aprecio y amor por los dos personalmente va más allá de cualquier relación profesional. Lo que hicisteis por mí y mi familia en privado y la cantidad de cuidado y empatía que tuviste todos estos años, especialmente hacia mi esposa y mis hijos, es algo muy especial para mí y nunca lo olvidaré. Juntos hicimos historia del tenis y alcanzamos cotas increíbles en este deporte. Vuestra contribución al éxito fue vital y lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Permaneceréis en mi corazón como queridos amigos y parte de mi familia”.