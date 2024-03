Por qué Brahim ha elegido a Marruecos cuando parecía llamar a las puertas de España

Brahim celebra su único gol con España en 2021 (REUTERS/Juan Medina)

“Muchos sueños con esta camiseta durante mi infancia. ¡Qué orgullo y alegría poder estar con la selección española! ¡A por todas!”. Si Instagram es una suerte de álbum fotográfico del siglo XXI, el de Brahim Díaz deja claro, y en varias ocasiones, que le enorgullecía lo suyo vestir la camiseta de España. Sin embargo, el futbolista del Real Madrid ha optado finalmente por Marruecos, al considerar que iba a gozar de mayores oportunidades con el combinado africano.

‼️ Luis De La Fuente habla sobre la decisión de Brahim de jugar con Marruecos



👉 "Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar"



❌ "No, no he hablado con él. Yo convoco o no convoco"



⚠️ "Lo importante es querer, sin exigencias" pic.twitter.com/vnlX5kVkrt — El Larguero (@ellarguero) March 11, 2024

Tras siete años de espera, la paciencia de Brahim se ha agotado. Disputó un Europeo sub-17, jugó en la sub-19 y también en la sub-21, pero no pudo hacerse un hueco con los mayores. Tanto es así que no se le veía en una convocatoria desde 2021. En julio de ese año, disputó su primer y a la postre último encuentro con la absoluta, anotando un gol en un amistoso contra Lituania en el que, por el covid, la Rojita se vio obligada a asumir el papel de la Roja. Cuatro meses después, Luis Enrique le llamaría para los choques clasificatorios mundialistas ante Grecia y Suecia, aunque no dispondría de minutos. Ahí nació y murió su historial.

Te puede interesar: Brahim toma la decisión: decide jugar con Marruecos

Ahora, cuando su buen papel en el Madrid le hacía sonar para reforzar a España en sus próximos compromisos, todo ha saltado por los aires. Lo que más ha pesado a la hora de descartar a la campeona del mundo y pasar a engrosar las filas de la cuarta clasificada en Catar 2022 ha sido el hecho de que unos cuantos jugadores han estado por delante de Brahim en los planes. Por ejemplo, Lamine Yamal, Ansu Fati, Yeremy Pino, Nico Williams y Bryan Zaragoza, entre otros.

Brahim dispara a puerta en su único partido con España (REUTERS/Juan Medina)

No hubo interés por parte de la RFEF, pero sí en el caso de la Federación marroquí, que siempre tentó al jugador, aunque llegase a parecer que España iba a ser su elección, y ha acabado seduciéndole. Ha sido así porque el país del que es su abuela paterna le ha prometido galones en los torneos de enjundia que afrontará en el futuro. Es decir, la Copa África 2025 y los Mundiales de 2026 y 2030 (entonces, Marruecos será uno de los anfitriones).

Te puede interesar: Caso Brahim: el caso en el que la FIFA permite jugar a los futbolistas con dos selecciones en su carrera

Que hubiese un proyecto en torno a él, frente a la falta de conversaciones para saber si realmente tenía opciones con España, ha sido definitivo para que Brahim vaya a optar por la nacionalidad marroquí. Mientras llega su debut, que parece inminente, las primeras valoraciones sobre la decisión del atacante que ha ofrecido el seleccionador español, Luis de la Fuente, no ayudan a acallar las voces críticas que han surgido después de lo ocurrido.

“Lo más importante es querer”

“Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionados. Una: que pueda jugar en la selección. Dos: que quiera hacerlo. Y tres: que el seleccionador le seleccione. Lo más importante es querer, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre”, ha reconocido el técnico riojano en su primer acto público después de lo sucedido.

De la Fuente ha sido claro: “No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer”. Además, ha recalcado: “Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto”. Ha ahondado aún más en la idea del sentido de pertenencia: “Saca fuerzas de donde no las tienes. Desde ese convencimiento, se puede crecer. Ante la duda y poner condiciones o exigencias, me parece que es un buen punto de partida”.

De la Fuente en el acto en el que ha hablado sobre Brahim (EFE/ Borja Sanchez-trillo)

Lamine Yamal ha sido alabado por De la Fuente precisamente por todo esto. “Está convencido de jugar con nosotros, lo demuestra a cada partido. Tiene que ser un orgullo estar en la selección. Hay que dar valor de estar en la selección, sabiendo lo difícil que es. Sabiendo que hay muchos futbolistas buenos que se quedan fuera. Siendo conscientes de esa situación, venir tiene que ser un motivo de orgullo. Llegas a la cima como profesional”, ha sentenciado.