La actriz española Lola Herrera. (Daniel Gonzalez/GTRES)

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Las elecciones generales están al caer y cada vez son más los famosos que están aprovechando su posición para convertirse en altavoz de ciertos ideales. Tal ha sido el caso de Lola Herrera, mítica actriz que, a sus 91 años, cuenta con una carrera de más de seis décadas en cine, teatro y televisión, y que ha aprovechado su visita a los V Premios FlixOlé-URJC a la Investigación del Cine Español para hablar sobre los comicios.

La ganadora de premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Max de Honor (máximo reconocimiento honorífico de las artes escénicas en España) ha pedido votar “con sentido común” este domingo, alertando de que estas elecciones representan una decisión sobre el rumbo del país, con especial impacto en las mujeres y en quienes considera los sectores más vulnerables de la sociedad.

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“Tengo 91 años y he vivido todos los recortes de una dictadura y, si no se remedia, puede que vayamos para atrás de una manera espantosa”, ha asegurado. “Es espantoso oír a esta gente hablar”. Así, la actriz pidió que los ciudadanos evaluaran las consecuencias de sus decisiones en la jornada electoral, considerando que el acto de votar ofrece una oportunidad para expresar una posición ante las políticas públicas y el modelo de país. “Que la gente vote con conciencia, es el único momento que tenemos para opinar. Que voten pensando en las consecuencias que va a tener su voto”.

La actriz española Lola Herrera.

“Las mujeres deben ir en tromba a votar”

Tal y como lo ve Lola Herrera, la participación femenina será una de las claves de la próxima legislatura en España, que considera como la más importante “desde la Transición”: “Las mujeres deben ir en tromba a votar porque somos las que más derechos perdemos cuando se pierden derechos”. “Hay que votar al progreso”, ha continuado. “Siempre nos han tenido manía; para ellos la cultura no es importante, es la pasta”.

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Nacida en Valladolid en 1935, Herrera inició su recorrido artístico en la segunda mitad de los años 50, primero en la radio y luego en los escenarios madrileños. Su nombre quedó ligado de forma duradera a Cinco horas con Mario, adaptación de la obra de Miguel Delibes en la que interpretó durante décadas a Carmen Sotillo desde 1979. El público televisivo también la identifica por series como La barraca, La casa de los líos, Un paso adelante y Las Chicas de Oro. En cine trabajó en producciones como El pórtico de la gloria, Función de noche y El amor perjudica seriamente la salud.

Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

A pesar de no haber ejercido nunca ningún cargo público, la actriz sí ha mantenido una intensa actividad política estos últimos días. Si bien suele pronunciarse sobre los derechos de las mujeres, la libertad cultural, el trato a las personas mayores y los avances sociales logrados tras el franquismo, con la campaña ha dado un paso más y ha empezado a intervenir en actos organizados por el PSOE, como el del pasado 20 de noviembre en Valladolid, donde participó en un coloquio junto a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo.

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