La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa. (Diego Radamés / Europa Press)

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La declaración de bienes que Pepa Millán presentó al incorporarse al Congreso de los Diputados ofrece una fotografía poco habitual de las finanzas de una representante política que, tres años después, ocupa uno de los puestos de mayor visibilidad de Vox en las instituciones. María José Rodríguez de Millán Parro, conocida públicamente como Pepa Millán, consignó entonces 462,07 euros en una cuenta corriente, no declaró propiedades inmobiliarias ni vehículos y tampoco reflejó préstamos o deudas pendientes. Era agosto de 2023 y acababa de dar el salto definitivo a la política nacional como diputada por Madrid.

La documentación, publicada por la Cámara Baja, permite reconstruir qué patrimonio declaró la actual portavoz de Vox en el momento de recoger su acta. El documento no ofrece, sin embargo, una valoración económica de todos sus posibles activos ni permite conocer cuál es su situación financiera actual. Es una declaración correspondiente al ejercicio anterior, 2022, y no una auditoría de sus cuentas.

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Los ingresos que declaró antes de llegar al Congreso

La misma documentación permite conocer de dónde procedían los ingresos que Millán percibió fuera de las instituciones parlamentarias durante el ejercicio fiscal de 2022. La diputada consignó 10.919,94 euros bajo el concepto “Abono Grupo Parlamentario Vox en Andalucía”. Se trata de las retribuciones que recibió de la formación en la Cámara autonómica antes de su incorporación al Senado y, posteriormente, al Congreso.

En ese mismo apartado figura una cuota líquida del IRPF de 13.152,67 euros correspondiente al ejercicio anterior. La declaración parlamentaria no incluye el sueldo que percibía por su actividad en las cámaras, ya que las retribuciones de diputados y senadores se publican por separado y no forman parte de ese apartado de rentas.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. (Matias Chiofalo / Europa Press)

La trayectoria institucional de Millán había comenzado en Andalucía. Entre 2020 y 2022 trabajó como asesora política del grupo parlamentario de Vox en la Cámara autonómica. En 2022 pasó a ocupar un escaño en el Senado por designación del Parlamento andaluz, donde permaneció hasta la disolución de las Cortes que siguió a la convocatoria de las elecciones generales de julio de 2023. Su siguiente destino fue el Congreso, donde se convirtió en una de las principales representantes de la dirección de Santiago Abascal.

Más de 7.500 euros al mes por su actividad parlamentaria

La fotografía económica de 2023 debe distinguirse de las cantidades que percibe actualmente por su responsabilidad en la Cámara Baja. El régimen económico del Congreso establece para 2026 una asignación constitucional de 3.366,99 euros mensuales para todos los diputados. A esa cantidad se añaden complementos en función de las responsabilidades que desempeñan dentro de la institución.

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En el caso de Millán, su condición de portavoz titular de Vox en la Junta de Portavoces le da derecho a dos complementos: 2.087,08 euros mensuales en concepto de gastos de representación y otros 1.110,33 euros de libre disposición. A ello se suma la indemnización por gastos que corresponde a los diputados elegidos por Madrid, fijada en 1.032,38 euros al mes.

La suma asciende a 7.596,78 euros mensuales. Si se proyecta sobre las 14 mensualidades utilizadas para calcular su retribución anual, la cantidad alcanza los 106.354,92 euros. No todo ese importe tiene la consideración de salario sujeto a tributación: la indemnización por gastos está exenta de IRPF y tiene como finalidad cubrir los desembolsos derivados de la actividad parlamentaria. El Congreso también cubre directamente determinados gastos de transporte y desplazamiento.

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que "el sistema público del Partido Socialista no funciona", en relación a las pensiones. "Las pensiones en España se van a garantizar como sea y las oportunidades de los jóvenes se van a garantizar también como sea y a costa de lo que sea", ha prometido.

Una declaración que no se ha actualizado públicamente

Las declaraciones de bienes son una herramienta de transparencia que permite conocer los activos y obligaciones que los representantes públicos comunican al acceder a su escaño o al abandonarlo. No equivalen, sin embargo, a una fotografía bancaria en tiempo real. Tampoco ofrecen necesariamente una valoración de mercado de los bienes declarados. En el caso de los inmuebles, por ejemplo, el formulario recoge información sobre su titularidad y características, pero no establece cuánto valen en el mercado.