Fotografía de archivo de una mujer encendiéndose un cigarro. EFE/Paola Hidalgo

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El cáncer es ya la primera causa de muerte en España y, entre ellos, es el de pulmón el que más fallecidos acumula. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró en 2025 23.479 defunciones relativas a tumores de pulmón y bronquios, un número que crece cada año pese a los avances en investigación.

Su elevada mortalidad se debe, según el doctor Luis Paz Ares, “a su alta incidencia, en general ligada al hábito tabáquico y también a otros factores, como la contaminación o el radón”, pero también a que “con frecuencia, estos tumores se diagnostican en un estadio avanzado. De hecho, menos del 25% de los pacientes diagnosticados a nivel mundial son candidatos a una resección quirúrgica inicial”, agrega el oncólogo miembro de la Fundación ECO.

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Justamente por estas causas, los casos se habían dado principalmente entre los hombres. Al menos, hasta ahora. La incidencia entre las mujeres lleva tiempo subiendo y, en 2024, sus defunciones entre las españolas superaron a las registradas por el cáncer de mama.

El tumor solo crece entre las mujeres

“En los últimos años hemos visto en la mayor parte de los países occidentales, incluido España, que está disminuyendo la incidencia de cáncer de pulmón en varones”, explica el doctor Paz Ares. La tendencia no se repite en mujeres, lamenta: según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los tumores pulmonares se han convertido en los cuartos más frecuentes para las pacientes, por encima del cáncer de cuerpo uterino. Para 2026, se espera que se diagnostiquen 11.829 casos femeninos.

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Las muertes por tumores de pulmón crecen entre las mujeres. (INE)

Este crecimiento, sin embargo, parece que solo se documenta a nivel nacional. Un estudio publicado a principios de año en Annals of Oncology preveía que la incidencia del cáncer de pulmón disminuyera en todo el mundo, con España como la única excepción: se espera que la mortalidad femenina por cáncer de pulmón suba un 2,4%. El resto de países analizados por el estudio registran mejoras en este aspecto, con descensos o una tendencia a la estabilización.

“A día de hoy, en muchos países occidentales, la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres es incluso superior a la mortalidad por cáncer de mama, cuya incidencia es muchísimo más alta”, dice el oncólogo. España es uno de ellos. En 2024, el cáncer de pulmón provocó el fallecimiento de 6.691 mujeres en España, frente a los 6.563 decesos por cáncer de mama. La tendencia se repitió en 2025, según los datos provisionales del INE, aunque en menor medida: los tumores de pulmón causaron 6.763 fallecimientos, 38 más que los de mama (6.725).

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El cáncer de pulmón ya mata a más mujeres que los tumores de mama. (INE)

Más allá del tabaco: cómo prevenir el cáncer de pulmón

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo en relación con el cáncer de pulmón: está detrás de cerca del 90% de los casos registrados en todo el mundo. Por ello, insiste el doctor, “la medida más importante para prevenir el desarrollo del cáncer de pulmón y evitar su morbimortalidad asociada será el disminuir el tabaquismo en nuestra sociedad”.

Dentro de esta iniciativa, no hay que olvidar las nuevas formas de fumar, como el vapeo o los cigarrillos electrónicos. “Tienen, desde luego, aspectos negativos, particularmente que perpetúan el hábito tabáquico y la adicción al hábito de fumar”, explica el oncólogo. “Hay incertidumbres acerca del efecto a largo plazo del vapeo y en cuál es la importancia de los diferentes agentes contenidos en estas formas de fumar. Sabemos que hay problemas agudos, aunque no con una incidencia muy alta, pero los efectos a largo plazo todavía los desconocemos en gran medida”, agrega.

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La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

La disminución del tabaquismo no es la única a tomar. Paz Ares cita, entre otras, la contaminación atmosférica, la exposición al radón, la exposición a asbestos y las enfermedades pulmonares crónicas. La prevención también pasa por la detección precoz, un programa que España todavía no contempla. “A día de hoy tenemos datos muy sólidos acerca de la eficacia del cribado de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo como fumadores o pacientes con historia familiar relevante”, defiende Paz Ares.