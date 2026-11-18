El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en esta campaña electoral. (Nacho Cubero / Europa Press)

Guardar

Cuando se pregunta a los españoles por los principales problemas para el país, la inmigración es una de las respuestas más repetidas y ya se sitúa en segundo puesto, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, por delante de cuestiones como la economía, la calidad del empleo o la sanidad, y solo registra más menciones la vivienda. Se trata de una inquietud que, impulsada por la extrema derecha, ha ganado peso en este último tiempo, especialmente desde la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio y el último repunte de llegadas en la ruta migratoria canaria, sobre todo en la isla de El Hierro. Sin embargo, cuando se pregunta a los encuestados por los asuntos que les afectan personalmente, la inmigración pierde posiciones y queda en el quinto lugar.

Coincidiendo con ese repunte de llegadas a Canarias —10.816 personas en 118 embarcaciones durante la primera quincena de noviembre—, el Partido Popular y Vox han endurecido su discurso migratorio en los primeros días de la campaña electoral para el 29 de noviembre y sus propuestas cada vez presentan menos diferencias. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado este lunes y martes su vista a Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote para calificar la entrada de migrantes de “invasión planificada y asociada a la regularización masiva de [Pedro] Sánchez, las ayudas y la bienvenida que se les da en hoteles”, además de insistir en las deportaciones masivas y la prioridad nacional para acceder a los servicios sociales.

PUBLICIDAD

Carteles de algunos de los principales candidatos en estas elecciones generales. (REUTERS/Vincent West/File Photo)

La inmigración también ocupa cada vez más espacio en los mítines del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que establecerá cupos máximos y vías legales para que “la gente venga de forma ordenada”. También ha defendido la prioridad nacional al afirmar que “un inmigrante no tiene más derechos que un catalán” y ha advertido que el PP “no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico”, planteamientos que coinciden con la ultraderecha.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en Lleida que la mano de obra necesaria solo se consigue con una inmigración "ordenada" y ha señalado que el PP establecerá cupos máximos y vías legales para que "la gente venga de forma ordenada". Dicho esto, ha avisado además que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico". "Los vamos a enfrentar", ha garantizado. (Fuente: PP/Europa Press)

En el programa electoral del PP en 2023 la inmigración apenas aparecía en cinco de las 365 que proponía. El partido proponía principalmente reforzar el control de fronteras con más personal, agilizar los retornos y ofrecer protección e inclusión a los menores migrantes no acompañados. Tres años después, la formación dedica un capítulo específico a esta materia y asume ideas que Vox ya defendía entonces: limitar las regularizaciones, endurecer los retornos, condicionar la inmigración legal a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad de acogida, expulsar a extranjeros condenados por determinados delitos y priorizar el regreso de los menores con sus familias.

PUBLICIDAD

Ese acercamiento también se refleja en las declaraciones de otros dirigentes del PP, como es el caso del cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, que ha pedido que la Armada española “intervenga” para frenar la llegada de cayucos con personas migrantes a Canarias, una propuesta similar al “bloqueo naval” que planteaba Vox en 2023 con el objetivo de “proteger las costas españolas”.

Frente a 2023, el partido de Abascal también ha endurecido su discurso y ahora añade la prohibición de las regularizaciones masivas, la supresión del arraigo, la repatriación de migrantes en situación irregular y un plan de “remigración” para extranjeros que, según sus criterios, no contribuyan económicamente o dependan de subsidios. El programa del partido ultra también plantea restringir la atención sanitaria a quienes no tengan residencia legal, el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias, retirar ayudas a las ONG que “colaboren con el efecto llamada” y reservar determinadas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital para los españoles.

PUBLICIDAD

Imagen de varios cayucos en Canarias. (Europa Press)

La migración como “caballo de Troya”

Desde la Fundación por Causa sostienen que la derecha y la extrema derecha recurren a la migración como eje de su estrategia política para “evitar abordar las dificultades de acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública”.

“La migración se utiliza como un caballo de Troya para evitar abordar los problemas que realmente afectan a la población y para normalizar la securitización y el uso de sistemas militares de control en nombre de una seguridad que no es real. Porque, al final, la migración es un fenómeno natural y la principal fuente de movilidad laboral”, señala a Infobae Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de porCausa.

PUBLICIDAD

La especialista cita a Estados Unidos como ejemplo de las consecuencias que, según su análisis, puede tener el uso político de la migración. Sostiene que la gestión migratoria, a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado problemas institucionales y económicos, en un contexto de saldo migratorio negativo. Rodríguez-Alarcón también menciona a Italia, donde, asegura, la migración se ha convertido “en un recurso para desplazar el debate sobre otros problemas sociales”, e insiste en que en España está ocurriendo algo similar. “La izquierda, la derecha y la ultraderecha están evitando hablar de temas como la vivienda, la sanidad o la educación pública, en un momento en el que la sociedad está pidiendo a gritos un debate sobre estos temas”.

PorCausa propone una respuesta alejada de la militarización de las fronteras y reclama vías legales y seguras para que las personas puedan migrar sin jugarse la vida en una embarcación precaria. La fundación sostiene que medidas como el despliegue de la Armada planteado por el PP no atacan las causas de las llegadas a Canarias y recuerda que la vigilancia marítima y cualquier intervención sobre embarcaciones deben ajustarse a la legislación española, el derecho internacional y el principio de no devolución.

PUBLICIDAD