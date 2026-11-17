Pau Cubarsí y el orgullo de jubilar a sus padres. (REUTERS/Susana Vera)

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Pau Cubarsí tiene 19 años y ya ha ganado un Mundial con España, es el central de referencia en el FC Barcelona de Hansi Flick y acaba de ganar el Golden Boy 2026. Sin embargo, cuando habla de lo que más le enorgullece como futbolista, se olvida de los títulos.

“Mis padres ya se han jubilado. El hecho de haber contribuido a ello, como hijo, me hace sentir muy orgulloso. Podemos disfrutar de esta vida juntos, porque si estoy donde estoy ahora es gracias a los sacrificios que ellos hicieron”, ha explicado en una entrevista con The New York Times.

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Se trata de Robert y Gloria, quienes siempre le han acompañado los días de fútbol, en cada entrenamiento y cada viaje. Ahora su padre puede ir a verle: “Mi padre ya no trabaja, así que puede venir a los partidos conmigo y disfrutar de la vida”.

Pau Cubarsí besa la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Hannah Mckay)

Una familia de carpinteros

Cubarsí nació en 2007 en L’Estanyol, una pequeña localidad del municipio gerundense de Bescanó. Allí su familia está ligada desde hace generaciones a la carpintería con la Fusteria Cubarsí fundada en 1905. El taller sigue funcionando, ahora con su tío y su primo al frente, y formó parte de la infancia del futbolista mucho antes de que el fútbol le cambiara la vida.

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Creció entre herramientas y serruchos. Viendo trabajar a su familia entendió algo que repite a menudo: “Cuando ves a tus padres trabajar tan duro para sacar adelante a la familia, eso se convierte en un referente”, dijo en El Mundo. Y añadió: “Mis padres han trabajado muy duro”

La educación en casa sigue vigente y él lo cuenta con humor: “Si no practico la humildad, me cae una colleja”. En la familia está también su hermana mayor, Irene.

Pau Cubarsí. (Europa Press)

Los consejos de casa, por encima de los lujos

Los coches le llaman la atención y de vez en cuando mira los modelos que salen nuevos, pero sus padres prefieren que no se precipite. El Barça tiene un contrato con Cupra por el que los futbolistas eligen un coche de la marca. Sin embargo, Cubarsí señaló que el último se lo quedó su padre, mientras él sigue con uno más antiguo y familiar. “A mis padres no les gusta la idea de que, con solo 19 años, vaya conduciendo un coche extravagante. Me dijeron que esperara un poco más, que me hiciera mayor y ganara experiencia”, contó a The Athletic.

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También estrena etapa lejos de casa. Tras compartir en primera instancia casa con su hermana, ahora vive solo en un apartamento a las afueras de Barcelona. Eso significa que le toca apañárselas solo, también en la cocina. “Tendré que cocinar un poco más, pero no pasa nada. En realidad no cocino mal”, dijo entre bromas. Su libro de recetas: pasta, arroz y pescado en la freidora de aire. Sus padres le visitan a menudo.

Pedro Porro, Mikel Oyarzabal y Pau Cubarsí comparten sus impresiones antes de la gran final. Porro resalta el esfuerzo colectivo, Oyarzabal la calma y el orgullo del grupo, y Cubarsí la fortaleza defensiva que los ha llevado hasta aquí.

Un 2026 de reconocimiento

Con España, Cubarsí disputó todos los minutos del Mundial. Ganó la final a Argentina y fue elegido Mejor Jugador Joven del torneo. Con el FC Barcelona ganó LaLiga y la Supercopa de España. EL pasado 9 de noviembre se proclamó mejor sub-21 de Europa, siendo el primer defensa que lo gana desde Matthijs de Ligt en 2018 y el quinto jugador del Barça en lograrlo, tras Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal. “Estoy muy contento de ser el ganador del Golden Boy 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso”, dijo. Recogerá el premio en Turín el 14 de diciembre.

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No obstante, tras este parón de selecciones y en la derrota de España ante Inglaterra, Cubarsí fue sustituido al descanso por molestias en la cadera. Aunque el Barça le hizo pruebas, “su evolución marcará su disponibilidad para el partido contra el Villarreal (22 de noviembre)”, informó el club en un comunicado.