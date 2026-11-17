David Bisbal se despide de su perrita Nala (@davidbisbal)

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David Bisbal ha comunicado esta tarde la pérdida de Nala. La perrita de frondoso pelo marrón chocolate habría un miembro más de su familia desde que era un cachorro. Asimismo, el cantante ha asegurado que Nala “nos ha regalado algunos de los momentos más felices de una vida tranquila, de esos que se viven en casa, rodeado de las personas que más quieres”.

Con pesar por la pérdida, David recuerda que “llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a mis hijos”, escribe en un comunicado en sus redes sociales. Y es que, según el andaluz, “los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas".

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Su partida ha dejado un gran dolor en el cantante y su familia. “Me sé de memoria su tacto”, afirma David. De hecho, “podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas, sus abrazos…“. Pero sobre todo, ”recuerdo perfectamente lo buena y cariñosa que era".

David Bisbal se despide de su perrita Nala (@davidbisbal)

David le ha dedicado una de sus primeras canciones: “Siempre será parte de nuestra familia”

El fallecimiento de Nala ha causado una conmoción en la familia. Sin embargo, David ha aprovechado el momento para dedicarle una canción a la que fue su acompañante más fiel: ‘Mi princesa’. El andaluz compuso la hace 16 años para su hija mayor, Ella. Según sus declaraciones en ‘La Voz México’, antes de publicar la canción ya le cantaba la letra a su hija cuando era una bebé y en el backstage de sus concierto.

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Pero no fue hasta que pasó el tiempo que se dio cuenta de que era una letra especial y que había sido escrita para ella. A pesar de que se habla de la lucha por conseguir el amor de una mujer, el cantante andaluz habría explicado que hay un sentido más profundo. Sin duda, cualquiera que escuche ‘Mi princesa’ puede darse cuenta de que es un culto al amor incondicional que tiene David por su hija.

David Bisbal se despide de su perrita Nala (@davidbisbal)

Pero hoy, vuelve a evocar una de sus letras más bonitas “que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico” para Nala. “Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre”, asegura el cantante. Igualmente, añade que “te vamos a echar muchísimo de menos”.

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A partir de ahora, como afirma Bisbal, “nuestra casa tendrá un vacío si ella”. Y es que, al final, “hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra”. Por eso, en pleno duelo, el cantante le da las gracias “por hacernos tan felices, por tanto cariño y por todos esos recuerdos que nos acompañarán siempre”.