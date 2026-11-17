El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE. (Jesús Hellín / Europa Press)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con la revista Lecturas sobre su infancia, su familia y los valores que han marcado su trayectoria personal. Durante la entrevista, que se publicará íntegra este miércoles, el mandatario ha repasado la influencia de sus abuelos y sus padres, así como el vínculo con su esposa, Begoña Gómez, y sus hijas.

Así, Sánchez ha echado la vista atrás al hablar de sus orígenes y de las convicciones que, a día de hoy, todavía le guían. “Mis abuelos fueron personas humildes y trabajadoras. Conocieron el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran”, ha relatado el presidente.

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Además, el jefe del Ejecutivo ha recordado una escena concreta de su niñez vinculada a su entorno familiar: “Cuando era pequeño, los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir”, ha señalado.

“Mis padres siempre han sido un ejemplo”

Sin embargo, más allá de la figura de los abuelos, el presidente también ha destacado el papel de sus padres en la construcción de su carácter. “Mis padres siempre han sido un ejemplo”, ha afirmado. Una herencia familiar que, según ha explicado, se tradujo en una serie de principios que sostiene haber mantenido a lo largo de los años, incluso tras ocho años al frente del Gobierno de España. “Mi yo de niño estaría orgulloso de que siga creyendo en muchas cosas que aprendí”, ha sostenido Sánchez.

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El presidente del Gobierno emplea como activo de campaña a su mujer, enfrentando a una derecha que ha querido hacerla lastre.

Entre esos aprendizajes, el presidente ha subrayado uno en particular, vinculado a la idea de igualdad y de compromiso con las causas propias. “Que nadie es más que nadie y que merece la pena luchar por aquello en lo que crees”, ha resumido.

Renuncias personales por estar en política

Después, Sánchez también ha abordado las renuncias que ha tenido que asumir en su vida privada a raíz de su carrera política y de seguir siendo presidente del Gobierno durante dos legislaturas. “He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas”, ha reconocido el mandatario.

Una reflexión que se enmarca en un balance más amplio que hace sobre las distintas etapas de su vida, tanto en el plano personal como en el profesional y político. “Todas las etapas de nuestra vida conllevan un aprendizaje, sin duda. Lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello”, ha expresado Sánchez.

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Sobre sus hijas también habló en una entrevista con La Séptima el pasado domingo, momento en el que el presidente las describió como jóvenes fuertes y orgullosas de sus padres. Sin embargo, también admitió que esa visibilidad no siempre resulta sencilla de llevar. “Son muy fuertes. Están orgullosas y cuando nos ven a su madre y a mí con lo que estamos viviendo y nos ven bien, se tranquilizan”, explicó el mandatario.

Sánchez relató además episodios concretos que sus hijas han tenido que vivir: “Este famoso cántico de hijo de puta, pues han vivido situaciones violentas en discotecas o bares donde cuatro o cinco cantan estos insultos. Se sienten violentadas y se acaban yendo”, reconoció. Y en esa misma charla también habló de su faceta como suegro tras confirmar que una de sus hijas tiene una relación.

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“Al principio soy distante, pero claro que he ido a comer con él, el novio de una de ellas. Como llevan un tiempo, ya soy más cercano, pero primero soy distante”, señaló Sánchez, quien añadió que “él no sabía quién era su padre… La madre del novio de mi hija tampoco sabía quién era yo".