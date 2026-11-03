Entrevista | La increíble historia de Sandra Sánchez llega a los cines con ‘Karateka’: “Todo es real, y lo que parece más difícil de creer es, probablemente, lo más real”

La karateka Sandra Sánchez y la actriz Andrea Ros explican cómo fue la preparación física y algunos de los secretos de la película.

Guardar

El 2026 cinematográfico arrancó ya con una de las mejores y más trepidantes películas sobre deporte, Marty Supreme. Aquella vertiginosa cinta sobre un habilidoso jugador de ping-pong interpretado por Timothée Chalamet contagió a millones de espectadores de un deporte prácticamente inédito en nuestro país y, aunque no sirvió para darle el Oscar al actor, sin duda dejó huella. La película estaba inspirada en gran medida en la figura de Marty Reijsman, aunque la mayoría de lo que se veía -persecuciones, incendios y demás- era completamente ficcionado, demasiado inverosímil para ser real. Quién iba a pensar que solo unos meses después España tendría en cines la historia de su propio Marty Supreme, con una película igual de trepidante, graciosa y apasionada, pero en la que, esta vez, todo lo que se ve es completamente real.

“Todo es real. Y lo que parece más difícil de creer es, probablemente, lo más real”, afirma rotundamente Andrea Ros, la encargada de ponerse en la piel de la mejor karateka en la historia de España, Sandra Sánchez, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y cuya increíble historia ahora llega a la gran pantalla con Karateka. “El guion tuvo varias versiones, pero cuando ya teníamos una versión definitiva, íbamos a cenar con Sandra y Jesús, ella decía una frase y Aritz (Moreno) y yo nos mirábamos porque sabíamos que había que incluirla. La realidad siempre supera a la ficción, y eso es lo que hace que algunas situaciones resulten tan intensas”.

PUBLICIDAD

La historia de cómo surgió esta película es tan peculiar como la de la propia Sandra, quien pasó de dejar el karate siendo joven al contraer cáncer su madre hasta volver al tatami para convertirse en la número 1 de España después de ser rechazada por la Selección. El director Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren) conoció a la karateka a través de un amigo escritor en común, y en cuanto surgió la posibilidad real de hacer una película producida por Atresmedia, encontraron en la figura de Andrea Ros a la actriz indicada, aunque ella aun no estuviera del todo preparada para ello. “Aritz me enseñó el video de Sandra y me dijo que quería hacer la película. No tenía ni idea: ni siquiera sabía que el karate se dividía entre kata y kumite, ni entendía qué era un kata”, reconoce Ros, quien se dio a conocer desde bien joven en películas como REC 2 o Salvador (Puig Antich) y quien llevaba un tiempo apartada de la interpretación después de ser dos veces madre.

FOTO ENTREVISTA

Convirtiéndose en la mejor karateka de la historia

“Yo partía de la base de que no lo iba a conseguir. Nadie se puede preparar para ser Sandra Sánchez, porque es la mejor karateka de la historia. Eso genera frustración, porque hagas lo que hagas sabes que no vas a llegar a ese nivel. Entonces la premisa fue llegar todo lo lejos que pudiéramos”, explica Ros, que se sometió a un duro entrenamiento de más de 16 meses tutelado por la propia Sandra. “Entrené 16 meses. En Barcelona trabajaba la parte física, para ganar fuerza y modificar el cuerpo, una semana al mes me trasladaba a Talavera y entrenaba en el dojo unas cuatro horas por día. Primero aprendí nociones de karate y después fuimos decidiendo qué mostraríamos en la película, también en función de los movimientos que se me daban mejor”.

PUBLICIDAD

Sandra Sánchez ya había tenido experiencia previa en el formato audiovisual con el documental estrenado en 2023 Karate-do: El camino de Sandra Sánchez, pero con Kareteka ha conocido de primera mano el cine: “Había mucha expectativa antes de conocerla. Queríamos saber cómo era para entender qué trabajo teníamos por delante y también hice ese proceso de buscar información sobre ella, de ver qué hacía y quién era. Pero tenía una preocupación: pensaba qué pasaría si la decepcionaba o si tenía que interpretar a una persona con la que no se sentía identificada”, reconoce la deportista retirada en 2022 después de conquistar 72 medallas, 53 de ellas de oro.

“Andrea entrenó 16 meses, tiene un valor enorme que una actriz asuma ese compromiso para preparar un personaje y llevarlo a la mejor versión que puede ofrecer. Podríamos haber hecho menos, haber buscado trucos de cámara o mostrar solo determinadas partes, pero queríamos que ella transmitiera de verdad la dureza de los entrenamientos”, sostiene Sánchez. “Entre la exigencia de Jesús y Sandra y mi propia autoexigencia encontramos un punto muy bueno, y creo que llegamos muy lejos”, explica Ros, aludiendo a Jesús del Moral, el senséi al que acudió Sandra cuando tuvo la negativa de la Federación Española, con el que acabó formando equipo -dentro y fuera del tatami- y al que en la película interpreta Patrick Criado.

PUBLICIDAD

Andrea Ros da vida a Sandra Sánchez en 'Karateka'.

Big in Japan

Al igual que sucede en Marty Supreme, y como no podía ser de otra manera hablando del deporte rey allí, Karateka es también una película de viajes: “Yo ya sabía que aquí, en España, tenía un techo, que no podía pasar de ahí y que era invisible. Pero quería seguir aprendiendo karate y hacer el mejor karate que pudiera. Nos fuimos a absorber todo el conocimiento que pudiéramos”. No solo a Japón, sino también a Taiwán, donde Sandra -y posteriormente el equipo de la película- aprendió el karate en su totalidad pero también la cultura que se profesa hacia este allí, algo que sería imprescindible en su formación. “Durante años hicimos parte de nuestra preparación en Fujinomiya, una ciudad que nos acogió. Allí se creó una relación muy especial. La gente valoró nuestro camino, nuestra forma de vivir el karate y el respeto con el que nos acercamos a su cultura”, cuenta la karateka, que vio ese esfuerzo recompensado años más tarde.

“Siempre entendí el karate desde el respeto que me inculcaron desde la base. No habrá una imagen mía haciendo un gesto de desprecio hacia una rival, ni cuando gano ni cuando pierdo. Ese respeto también lo percibieron en Japón. Después de la final olímpica, lo primero que hice fue saludar y abrazar a mi compañera. Después saludé a su entrenador en posición de seiza, que es habitual tanto en la cultura japonesa como en el karate. Fue un gesto que se valoró mucho allí”, confiesa Sánchez, quien se ha convertido allí en una celebridad casi más grande que aquí en España. “La primera vez que volví a Tokio después de los Juegos Olímpicos vi una placa con mi nombre en el Budokan. Me impresionó muchísimo. Era difícil creer que mi nombre estuviera escrito en un lugar con ese significado para el karate”.

PUBLICIDAD

El resultado de ese maravilloso viaje físico y personal ha derivado en una película que poco o nada tiene que envidiar no ya solo a la emoción de Marty Supreme, sino también a las películas sobre deportes llenas de tópicos sobre superación y realización personal. Ante todo, Karateka es la historia de Sandra pero también la de Jesús, de la karateka japonesa con la que compartió tatami durante años y del noble arte del kata, que ha encontrado por fin la manera de hacerse justicia en la pantalla. “Jesús siempre dice: Cuando el kata se hace con el corazón, se suda con el alma. Cuando haces un kata dejas parte de tu esencia. El desafío era trasladar eso a una película y lograr que una persona que no conoce este mundo pudiera comprender todo lo que hay detrás”. Dicho y hecho.