España Cultura

Entrevista | La increíble historia de Sandra Sánchez llega a los cines con ‘Karateka’: “Todo es real, y lo que parece más difícil de creer es, probablemente, lo más real”

La actriz Andrea Ros da vida a la karateka más laureada de nuestro país, que colaboró estrechamente con ella para la preparación de la película

La karateka Sandra Sánchez y la actriz Andrea Ros explican cómo fue la preparación física y algunos de los secretos de la película.
Guardar

El 2026 cinematográfico arrancó ya con una de las mejores y más trepidantes películas sobre deporte, Marty Supreme. Aquella vertiginosa cinta sobre un habilidoso jugador de ping-pong interpretado por Timothée Chalamet contagió a millones de espectadores de un deporte prácticamente inédito en nuestro país y, aunque no sirvió para darle el Oscar al actor, sin duda dejó huella. La película estaba inspirada en gran medida en la figura de Marty Reijsman, aunque la mayoría de lo que se veía -persecuciones, incendios y demás- era completamente ficcionado, demasiado inverosímil para ser real. Quién iba a pensar que solo unos meses después España tendría en cines la historia de su propio Marty Supreme, con una película igual de trepidante, graciosa y apasionada, pero en la que, esta vez, todo lo que se ve es completamente real.

Todo es real. Y lo que parece más difícil de creer es, probablemente, lo más real”, afirma rotundamente Andrea Ros, la encargada de ponerse en la piel de la mejor karateka en la historia de España, Sandra Sánchez, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y cuya increíble historia ahora llega a la gran pantalla con Karateka. “El guion tuvo varias versiones, pero cuando ya teníamos una versión definitiva, íbamos a cenar con Sandra y Jesús, ella decía una frase y Aritz (Moreno) y yo nos mirábamos porque sabíamos que había que incluirla. La realidad siempre supera a la ficción, y eso es lo que hace que algunas situaciones resulten tan intensas”.

PUBLICIDAD

La historia de cómo surgió esta película es tan peculiar como la de la propia Sandra, quien pasó de dejar el karate siendo joven al contraer cáncer su madre hasta volver al tatami para convertirse en la número 1 de España después de ser rechazada por la Selección. El director Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren) conoció a la karateka a través de un amigo escritor en común, y en cuanto surgió la posibilidad real de hacer una película producida por Atresmedia, encontraron en la figura de Andrea Ros a la actriz indicada, aunque ella aun no estuviera del todo preparada para ello. “Aritz me enseñó el video de Sandra y me dijo que quería hacer la película. No tenía ni idea: ni siquiera sabía que el karate se dividía entre kata y kumite, ni entendía qué era un kata”, reconoce Ros, quien se dio a conocer desde bien joven en películas como REC 2 o Salvador (Puig Antich) y quien llevaba un tiempo apartada de la interpretación después de ser dos veces madre.

FOTO ENTREVISTA

Convirtiéndose en la mejor karateka de la historia

“Yo partía de la base de que no lo iba a conseguir. Nadie se puede preparar para ser Sandra Sánchez, porque es la mejor karateka de la historia. Eso genera frustración, porque hagas lo que hagas sabes que no vas a llegar a ese nivel. Entonces la premisa fue llegar todo lo lejos que pudiéramos”, explica Ros, que se sometió a un duro entrenamiento de más de 16 meses tutelado por la propia Sandra. “Entrené 16 meses. En Barcelona trabajaba la parte física, para ganar fuerza y modificar el cuerpo, una semana al mes me trasladaba a Talavera y entrenaba en el dojo unas cuatro horas por día. Primero aprendí nociones de karate y después fuimos decidiendo qué mostraríamos en la película, también en función de los movimientos que se me daban mejor”.

PUBLICIDAD

Sandra Sánchez ya había tenido experiencia previa en el formato audiovisual con el documental estrenado en 2023 Karate-do: El camino de Sandra Sánchez, pero con Kareteka ha conocido de primera mano el cine: “Había mucha expectativa antes de conocerla. Queríamos saber cómo era para entender qué trabajo teníamos por delante y también hice ese proceso de buscar información sobre ella, de ver qué hacía y quién era. Pero tenía una preocupación: pensaba qué pasaría si la decepcionaba o si tenía que interpretar a una persona con la que no se sentía identificada”, reconoce la deportista retirada en 2022 después de conquistar 72 medallas, 53 de ellas de oro.

“Andrea entrenó 16 meses, tiene un valor enorme que una actriz asuma ese compromiso para preparar un personaje y llevarlo a la mejor versión que puede ofrecer. Podríamos haber hecho menos, haber buscado trucos de cámara o mostrar solo determinadas partes, pero queríamos que ella transmitiera de verdad la dureza de los entrenamientos”, sostiene Sánchez. “Entre la exigencia de Jesús y Sandra y mi propia autoexigencia encontramos un punto muy bueno, y creo que llegamos muy lejos”, explica Ros, aludiendo a Jesús del Moral, el senséi al que acudió Sandra cuando tuvo la negativa de la Federación Española, con el que acabó formando equipo -dentro y fuera del tatami- y al que en la película interpreta Patrick Criado.

Andrea Ros da vida a Sandra Sánchez en 'Karateka'.
Andrea Ros da vida a Sandra Sánchez en 'Karateka'.

Big in Japan

Al igual que sucede en Marty Supreme, y como no podía ser de otra manera hablando del deporte rey allí, Karateka es también una película de viajes: “Yo ya sabía que aquí, en España, tenía un techo, que no podía pasar de ahí y que era invisible. Pero quería seguir aprendiendo karate y hacer el mejor karate que pudiera. Nos fuimos a absorber todo el conocimiento que pudiéramos”. No solo a Japón, sino también a Taiwán, donde Sandra -y posteriormente el equipo de la película- aprendió el karate en su totalidad pero también la cultura que se profesa hacia este allí, algo que sería imprescindible en su formación. “Durante años hicimos parte de nuestra preparación en Fujinomiya, una ciudad que nos acogió. Allí se creó una relación muy especial. La gente valoró nuestro camino, nuestra forma de vivir el karate y el respeto con el que nos acercamos a su cultura”, cuenta la karateka, que vio ese esfuerzo recompensado años más tarde.

“Siempre entendí el karate desde el respeto que me inculcaron desde la base. No habrá una imagen mía haciendo un gesto de desprecio hacia una rival, ni cuando gano ni cuando pierdo. Ese respeto también lo percibieron en Japón. Después de la final olímpica, lo primero que hice fue saludar y abrazar a mi compañera. Después saludé a su entrenador en posición de seiza, que es habitual tanto en la cultura japonesa como en el karate. Fue un gesto que se valoró mucho allí”, confiesa Sánchez, quien se ha convertido allí en una celebridad casi más grande que aquí en España. “La primera vez que volví a Tokio después de los Juegos Olímpicos vi una placa con mi nombre en el Budokan. Me impresionó muchísimo. Era difícil creer que mi nombre estuviera escrito en un lugar con ese significado para el karate”.

El resultado de ese maravilloso viaje físico y personal ha derivado en una película que poco o nada tiene que envidiar no ya solo a la emoción de Marty Supreme, sino también a las películas sobre deportes llenas de tópicos sobre superación y realización personal. Ante todo, Karateka es la historia de Sandra pero también la de Jesús, de la karateka japonesa con la que compartió tatami durante años y del noble arte del kata, que ha encontrado por fin la manera de hacerse justicia en la pantalla. “Jesús siempre dice: Cuando el kata se hace con el corazón, se suda con el alma. Cuando haces un kata dejas parte de tu esencia. El desafío era trasladar eso a una película y lograr que una persona que no conoce este mundo pudiera comprender todo lo que hay detrás”. Dicho y hecho.

Temas Relacionados

KarateJuegos OlímpicosActricesEntrevistasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Rozalén al recordar a su familia en la Guerra Civil: “Mi abuela siempre decía que el rencor no te deja dormir; es el perdón el que te deja caminar”

La cantante ha participado en el programa ‘¡Cuánta guerra!’ para reconstruir la historia de su abuelo a través de un diario personal que escribió mientras luchaba con el bando republicano

La reflexión de Rozalén al recordar a su familia en la Guerra Civil: “Mi abuela siempre decía que el rencor no te deja dormir; es el perdón el que te deja caminar”

La escritora catalana Eva Baltasar hace historia al ganar el premio Médicis de novela extranjera: “Como escritora, me siento un síntoma de mi época”

Su novela ‘Ocaso y fascinación’ es el primer libro escrito originalmente en catalán que recibe la distinción, concebida como un reconocimiento a autores “cuya fama no empareje a su talento”

La escritora catalana Eva Baltasar hace historia al ganar el premio Médicis de novela extranjera: “Como escritora, me siento un síntoma de mi época”

Robert De Niro y Anne Hathaway están geniales en esta película recomendada por Quentin Tarantino, pero HBO Max ya prepara su salida: “Es una de mis favoritas del año”

El director de ‘Pulp Fiction’ alabó la interpretación del actor y catalogó esta producción como una de las mejores de 2015

Robert De Niro y Anne Hathaway están geniales en esta película recomendada por Quentin Tarantino, pero HBO Max ya prepara su salida: “Es una de mis favoritas del año”

Descubren un asentamiento romano del siglo I mientras investigaban los restos de una ciudad medieval en el centro de Murcia: “Nos ha aportado auténticos secretos”

Los arqueólogos hallan cerámicas, una moneda y estructuras hidráulicas que amplían la cronología del yacimiento y revelan nuevas etapas de ocupación entre los siglos X y XIV

Descubren un asentamiento romano del siglo I mientras investigaban los restos de una ciudad medieval en el centro de Murcia: “Nos ha aportado auténticos secretos”

‘Tiempos de ilusión’, la película de los creadores de ‘Intocable’ que enamorará a los nostálgicos de los 80: “Ir al cine es algo sagrado”

Olivier Nakache y Eric Toledano dirigen una ‘feel-good movie’ que conquistó a más de dos millones de espectadores en Francia y está llena de guiños a la época en la que crecieron

‘Tiempos de ilusión’, la película de los creadores de ‘Intocable’ que enamorará a los nostálgicos de los 80: “Ir al cine es algo sagrado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Nuevo examen a Óscar Puente en el Congreso sobre la segunda tragedia ferroviaria en 10 meses: el hemiciclo pedirá su dimisión y en el PSOE anticipan la actitud “dura” de los socios

Un socio gana la primera batalla al poderoso presidente Florentino Pérez: un juez obliga al Real Madrid a devolverle el abono que le había quitado por prestarlo a un amigo

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

ECONOMÍA

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos a internet tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí también”

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”