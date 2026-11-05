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El aceite de oliva da un vuelco: España prevé una cosecha histórica que disparará la producción un 23% y presionará los precios a la baja

El país podría alcanzar los 1,6 millones de toneladas en la campaña 2026-2027, un volumen que reforzaría su liderazgo mundial

Olivar en Santiesteban del Puerto, cerca de Jaén (España). REUTERS/Jon Nazca
Olivar en Santiesteban del Puerto, cerca de Jaén (España). REUTERS/Jon Nazca
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El sector oleícola español encara la próxima campaña con unas perspectivas especialmente favorables. España podría producir 1,602 millones de toneladas de aceite de oliva, un 23% más que en la temporada anterior y un 35% por encima de la media de los seis últimos ejercicios. La previsión, recogida en el Informe Sectorial 2026 sobre Aceite de Oliva, elaborado por AgroBank y Agrifood Comunicación, apunta a una de las cosechas más grandes de la historia.

El volumen previsto supone un importante cambio de escenario respecto a las campañas 2022/23 y 2023/24, marcadas por las malas cosechas y una drástica reducción de la oferta. Aquella escasez disparó las cotizaciones tanto en origen como en los supermercados, hasta situarlas en máximos históricos. Ahora, la recuperación productiva devuelve al mercado una mayor disponibilidad de aceite y abre la puerta a una moderación de los precios.

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De hecho, la campaña 2025/26 concluyó el pasado 30 de septiembre con más de 1,3 millones de toneladas, un 8% menos que la anterior. Pese a ese retroceso, España conservó su posición como principal potencia productora, al concentrar el 64% del aceite obtenido en la Unión Europea y el 38% de la producción mundial, estimada en unos 3,4 millones de toneladas.

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España refuerza su liderazgo mundial

El peso de España en el mercado internacional no se explica únicamente por su capacidad productiva. El país cuenta con 2,75 millones de hectáreas de olivar, frente a los 1,8 millones de Túnez y los 1,1 millones de Italia. Una superficie que lo sitúa a la cabeza de un cultivo cada vez más extendido, presente ya en 60 países de los cinco continentes.

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A este mapa tradicional se han incorporado nuevos productores como El Salvador, Etiopía, Kuwait y Uzbekistán, una expansión geográfica que refleja el creciente interés internacional por el aceite de oliva. Sin embargo, España mantiene una posición privilegiada gracias a la dimensión de su olivar, su capacidad industrial y su protagonismo en las exportaciones.

Los precios retroceden, pero siguen lejos de los niveles históricos

La recuperación de la oferta ya tiene consecuencias visibles en las cotizaciones. Durante la semana 41 del año, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) se pagaba en España a 331,86 euros por cada 100 kilos, un 22% menos que en el mismo periodo de 2025 y un 4,37% por debajo del nivel registrado cuatro semanas antes. El aceite de oliva virgen, por su parte, alcanzaba los 306,99 euros por cada 100 kilos.

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El ajuste resulta todavía más pronunciado en Italia, donde el AOVE cotizaba a 437 euros por cada 100 kilos, un 53% menos que un año antes. A pesar de esa caída, el mercado italiano continúa registrando precios considerablemente superiores a los españoles.

Si se tienen en cuenta todas las categorías, salvo el aceite de orujo de oliva, las cotizaciones nacionales se encuentran un 14,5% por debajo de las de la campaña anterior. La diferencia alcanza el 54,4% respecto a la semana 41 de 2024, cuando el precio medio se situaba en 688,74 euros por cada 100 kilos, en plena crisis de oferta.

No obstante, el informe advierte de que la corrección no debe confundirse con una vuelta a los precios históricamente bajos. Aunque las cotizaciones actuales están lejos de los máximos de los últimos ejercicios, todavía superan las registradas en las campañas anteriores a 2021. El mercado, por tanto, ha dejado atrás buena parte de la tensión provocada por la escasez, pero no ha recuperado los niveles de precios de hace varios años.

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Las exportaciones superan las 900.000 toneladas

En el frente exterior, España mantiene una actividad comercial destacada. Las exportaciones acumulaban 911.300 toneladas a 31 de agosto, un 3,7% menos que durante la campaña anterior, aunque un 10,2% por encima de la media de los cuatro ejercicios precedentes, situada en 827.200 toneladas.

El valor de las ventas internacionales podría superar los 6.000 millones de euros, con tasas de cobertura superiores al 800%. Italia encabeza la lista de destinos, con compras por más de 1.000 millones de euros, seguida de Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, China, Japón, Australia, Alemania y Brasil.

Sin embargo, el sector todavía tiene un reto pendiente: conseguir que una mayor parte del valor generado por el aceite español se quede en las empresas nacionales. Según el informe, más del 60% de las exportaciones se comercializa a granel. Esta práctica permite que países como Italia compren aceite español, lo embotellen y lo distribuyan posteriormente bajo sus propias marcas, capturando una parte importante del valor añadido.

Así se cosecha la aceituna en una de las almazaras más antiguas del mundo: un aceite de oliva virgen extra biodinámico y de premio

El consumo mundial cambia de mapa

La evolución de los precios también ha repercutido en la balanza comercial comunitaria. La UE pasó de registrar un superávit récord de 4.389 millones de euros en la campaña 2023/24 a situarse en 2.846 millones entre octubre de 2025 y julio de 2026. Una caída vinculada, en buena medida, a la reducción de las cotizaciones internacionales.

Mientras tanto, el consumo mundial se mantiene relativamente estable desde 2019, en torno a los tres millones de toneladas anuales. Lo que sí ha cambiado es su distribución geográfica: los países ajenos a la Unión Europea consumen ya 1,64 millones de toneladas, frente a los 1,45 millones correspondientes a los Estados miembros.

Vista aérea de hileras continuas de árboles de olivo sobre suelo de tierra, con árboles perimetrales y edificaciones al fondo
Olivar. (Captura de video)

Pese a la expansión de nuevos mercados, los países tradicionalmente consumidores concentran cerca del 70% de la demanda mundial. El 30% restante corresponde a países que no producen aceite de oliva y que han ido incorporándolo progresivamente a sus hábitos de consumo.

En los mercados mediterráneos, la gran distribución sigue dominando las ventas, con más del 90% del aceite comercializado a través de este canal. Las marcas blancas representan entre el 60% y el 70% de las operaciones, mientras que el segmento gourmet y la venta directa apenas superan conjuntamente el 5%. Este último espacio, pese a su menor dimensión, ofrece márgenes más elevados y ha impulsado la aparición de nuevas marcas vinculadas a pequeñas almazaras.

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