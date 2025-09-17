España Cultura

Gerónimo Rauch, protagonista de ‘Los Miserables’ en el musical que recorre el mundo entero: “Cada espectador que viene se identifica con algún personaje”

El actor argentino es el único hispano en la gira internacional con la que se celebra el 40 aniversario de la obra que sacudió el West End londinense y se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la historia

Nel Gómez

El actor argentino Gerónimo Rauch interpreta a Jean Valjean en 'Les Misérables The Arena Spectacular'.

El 18 de septiembre de 1980 se estrenó, en el Palais des Sports de París, la primera versión del musical de Los Miserables. La adaptación para el escenario de la famosa novela de Víctor Hugo solo estaría tres meses en cartelera, pero eso y un disco de canciones grabadas sería más que suficiente para que, cinco años más tarde, una versión en inglés realizada en Londres se convirtiera en un fenómeno de masas que, cuarenta años después, sigue representándose en todo el mundo. También en Madrid, donde a partir del próximo mes de noviembre el Teatro Apolo contará de nuevo con una nueva producción de la obra.

Hablar de Los Miserables es hablar de su protagonista, Jean Valjean. Un hombre puesto en libertad condicional que oculta su identidad para iniciar una nueva vida pese a ser perseguido por el implacable inspector Javert. Se trata de un individuo heroico e inspirador que, pese a las tribulaciones que le persiguen desde el pasado lucha por ser una persona mejor en una ciudad, el París de las violentas revoluciones del siglo XIX que, a su manera, encarnan también esa pugna por mirar libremente hacia el futuro.

Pocas personas en el mundo conocen a Jean Valjean como Gerónimo Rauch. El actor argentino interpretó al protagonista de Los Miserables por primera vez en 2010 en Madrid, precisamente, un papel que lo catapultó al Queen’s Theatre del West End londinense, invitado a interpretar ese mismo papel por el productor original de la versión inglesa del musical: sir Cameron Mackintosh. “Para mí es un personaje catártico, que me sana. Podría interpretarlo toda la vida, hasta que me sacaran del escenario”, nos asegura en una entrevista con Infobae España.

Gerónimo Rauch interpreta a Jean Valjean en Los Miserables.

“Jean Valjean es como un rockstar”

Gerónimo nos habla desde Japón, uno de los países donde ha recalado la producción conmemorativa del 40 aniversario del musical, Les Misérables The Arena Spectacular: un homenaje en formato de concierto al que no le falta una rica escenografía. Él es el único hispano de todo el equipo que trabaja en la obra, aunque puede que también de las personas más experimentadas: aparte de sus interpretaciones en Madrid y Londres, Mackintosh también quiso contar con él para las celebraciones del 25º y 30º aniversario.

“Para mí Jean Valjean es como un rockstar que después va envejeciendo durante la función”, describe el intérprete. “La primera vez que lo vi (sus hermanas le pusieron en VHS el concierto del 10º aniversario en su casa en Argentina) dije: ¿Quién es este tipo que tiene tanto rock y tanto poder? Eso era en la parte del prólogo, y claro, cuando terminó la obra no podía, sino pensar que era un personaje maravilloso. No pensé entonces que cinco años después iba a estar en Los Miserables“. Es, además, el único que lo ha hecho tanto en español como inglés, un idioma del que destaca que ”es más fácil cantar" al no tener consonantes tan duras como la lengua castellana.

Tráiler de 'Les Misérables The Arena Spectacular World Tour'. (YouTube)

La razón por la que ‘Los Miserables’ triunfa cuatro décadas después

Preguntado por el motivo por el que desde Londres han decidido contar tantas veces con él, al principio duda y, aun temiendo ser arrogante, nos confiesa que a él le resulta “muy genuino” hacer de Jean Valjean, algo que el público podrá comprobar en las representaciones que le quedan de la gira: varias más en Japón, en China (donde, pese a actuar en los meses de noviembre y diciembre, ya está todo vendido), en Filipinas y en Singapur. “Seguro que en algún momento me toca despedirme del personaje por una cuestión de edad, pero por suerte, vocalmente te diría que casi es mi mejor momento, y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo”, repite.

Para él, el secreto del éxito tan longevo del musical está en su música. “Tenemos una de las partituras más emocionantes que yo escuché en mi vida, y gracias a eso y al libro de Víctor Hugo se construye algo en lo que la gente se ve reflejada”. Gerónimo señala que cada espectador que pisa el teatro para ver Los Miserables acaba identificándose con alguno de sus personajes. “Son tan reales y vívidas las emociones, tan primitivas: se vive el rechazo, se vive el maltrato, se vive el amor en su pureza absoluta, en el padre y el hijo, se viven los sueños, los que se cumplen y los que no, que son los que más duelen”, enumera el actor.

Imágenes de 'Les Misérables The Arena Spectacular'.

La opinión de Gerónimo Rauch sobre la versión de Los Miserables que se estrenará en Madrid

Aun así, reconoce que a día de hoy, con la explosión de los musicales, que hasta hace unas décadas solo podían verse en las principales capitales de occidente, ahora el sector es “muchísimo más competitivo”. “Se están haciendo musicales y estrenando musicales en Broadway o en West End de países que no son ni siquiera angloparlantes. El ganador de los Tony de este año es un musical coreano (se refiere a Maybe Happy Ending, el cual obtuvo seis galardones, entre ellos el de Mejor Musical). Se están haciendo cosas mágicas y la calidad es cada vez es mayor porque la demanda es mayor y el conocimiento del público también. El público ya sabe si lo que está viendo está bien o no".

En este sentido, Gerónimo conoce de sobras la producción española que se está preparando en Madrid de cara a este mes de noviembre en el Teatro Apolo. Al fin y al cabo, es amigo de Adrián Salcedo, quien hará de Jean Valjean en la nueva obra. “Me consultó algunas cosas”, recuerda. “Yo encantado de ayudarlo y de acompañarlo”. También conoce al resto del equipo creativo responsable de la próxima función, pues son los mismos que le llevaron a él como protagonista hace ya quince años. Por eso, sabe de sobras que el resultado “va a estar cuidado hasta el detalle” de cara a devolver Los Miserables a la capital. Y termina con una hipótesis: “Creo que, después del fútbol, lo que más turistas trae a Madrid son los este tipo de espectáculos”.

