Vanessa Artiles, quinta eliminada de ‘Drag Race España 6′: “Se llama fallo del jurado, no realidad del jurado; nunca llueve a gusto de todos”

Entrevista a la drag queen Vanessa Artiles.

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Y como por arte de magia, Vanessa Artiles se fue de Drag Race España. Lo hizo en el fin de semana de Halloween, en el sexto capítulo de la sexta temporada. Una coincidencia que, si le añadimos el hecho de que también fue la sexta en presentarse en el programa, hace que todo cobre el tono sobrenatural que ha caracterizado su paso por el programa. Sin embargo, el hechizo se acabó para la drag queen canaria, que vio cómo el poco tiempo para prepararse el musical acabó pasándole factura, para justo después ser vencida por Maitetxu Mia en el duelo de lip sync.

“Mi día a día no es tan histriónico”, asegura la drag queen a Infobae cuando se le pregunta por el personaje de bruja malvada que le ha acompañado durante toda la edición. Con todo, reconoce que sí conserva “un puntito” de ese carácter porque le gusta, algo a lo que se añadió la necesidad de construir “un personaje” que resultara más exagerado y atrajera al público.

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Desde Drag Race parecían tener la misma atención, o al menos así lo indicaban los efectos que amplificaban su risa malvada cada vez que esta sonaba. “Me pareció maravilloso”, ríe Vanessa. Eso sí, no todo fue maldad en la bruja canaria: en los últimos episodios vimos a una drag mucho más humana y cercana, también con un lado bueno. Esto, explica, también estaba previsto, con un arco de personaje al que “empiezas odiándolo y acabas descubriendo que ni el malo es tan malo ni el bueno tan bueno”.

Vanessa Artiles en el primer episodio de 'Drag Race España 6'. (Atresmedia)

Contradice la versión de Liak

Para Vanessa, ver su eliminación en pantalla no fue igual que vivirla en directo. Al fin y al cabo, el programa tiene una edición y “no puede salir todo”. Respecto a su salida del programa, “era como me lo esperaba y al mismo tiempo no”, reconoce la drag queen. “En ese momento tú dices: ‘A tomar por culo, me quiero ir de aquí’”. Pero, una vez fuera, aseguró que la percepción cambia: “Coño, pedazo de experiencia lo que he vivido y cómo he crecido”.

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Sobre el musical, la ya exconcursante reconoce que el mayor problema fue la falta de tiempo para prepararse bien el guion. “A mí lo que me gusta es actuar, pero estudiar no es mi fuerte”, dice. No solo era una cuestión de texto: coreografía, distribución en el escenario, canciones y personajes. Todo eso en una sola tarde. “Dame como la gente normal: una semanita, un mes, un tiempo para yo aprenderme un diálogo”.

Sobre el lip sync con Maitetxu Mia, ha querido desmentir el confesionario en el que Liak aseguraba que miraba hacia atrás cada vez que no se sabía la letra. “Yo cuando actúo, actúo para el público, y mis compañeras, que eran público, estaban detrás. Así que lo estaba disfrutando tanto que algunas veces me daba la vuelta”, relata. De este modo, para ella no se debía a una falta de concentración o de conocimiento. “Lo estoy viviendo, estoy metida en mi papel”, insiste, y concluye asegurando que “nunca vas a ver a Vanessa haciendo un lip sync sin saberse la letra”.

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Vanessa Artiles, concursante de 'Drag Race España', cuenta como fue su paso por el concurso. (Martín Vulcano/Infobae)

“Se llama fallo del jurado, no realidad del jurado”

El sexto episodio de esta temporada de Drag Race España tuvo mucho más aparte de la eliminación de la canaria. Uno de los momentos más tensos tuvo que ver con las votaciones de la moneda, cuando se vio a todas las compañeras mandar al lip sync a Maitetxu. La decisión no tuvo tanto que ver con las afinidades o con su desempeño en el reto, sino con la amenaza que podía suponer en los próximos programas. “Hay momentos en los que no se ha hablado nada y ha surgido porque ha surgido”, comenta Vanessa sobre las estrategias, las cuales, para ella, siempre han estado “queriendo o sin querer”.

Ella, por su parte, considera que fue clara desde el principio en que no iba a querer formar parte de esas alianzas. “Si tú la cagas, no te lo voy a valorar. Y si tú lo haces bien, te lo voy a valorar”. El criterio para una amiga es el mismo que el que tendría para una enemiga. “Estoy valorando el trabajo que tienen detrás. Qué está haciendo en el escenario y si se lo ha currado”. En cualquier caso, recuerda que los resultados siempre van a depender de normas, gustos y criterios de los encargados de la evaluación. “Se llama fallo del jurado, no realidad del jurado; nunca llueve a gusto de todos”.

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“Cuando te presentas a un concurso, tienes que ir con el no por delante. Tú vete a ganar y a matar, pero con el no por delante. No sabes lo que va a pasar”, continúa. “Como artista, tienes que saber a lo que te estás exponiendo. Te estás presentando a una cosa donde te van a valorar y que depende del gusto de cuatro personas. Puede ser más o menos acertado, pero no significa que sea la realidad, sino su realidad. Y tienes que saber aceptar eso, porque es lo que te define como buen artista. Es algo que te dan los años”.

Vanessa Artiles en el musical del sexto episodio de 'Drag Race España 6'. (Atresmedia)

El mundo ya no es un lugar tan seguro

Otro de los temas que se trataron en el episodio fue la importancia de tener un “lugar seguro” en el que poder desarrollarse como drag y como persona. Concursantes como la Sorny o Coco Luna ya han compartido con sus compañeras algunas de las experiencias más duras por las que han pasado, mientras que otras, como Buba Anorex, han reconocido que desde el principio recibieron el apoyo de sus familias y seres queridos. “Mi opinión personal es que esto es algo que, si no lo dices, nadie se va a enterar”, reflexiona Vanessa Artiles sobre esta diferencia entre unas y otras. “Nunca sabes quién ha sufrido hasta que esa persona decide hablarlo”.

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En su caso, también recibió una gran aceptación desde el principio, sobre todo porque Canarias, en cierto modo, “ha sido una de las cunas del drag”. Este arte ha formado parte de la vida cultural de las islas durante muchos años y, por eso, ciertas expresiones se perciben con mayor naturalidad. “Puedes salir maquillado y es de lo más normal. Aunque sí que es verdad que ahora con el tiempo las cosas han cambiado. No solamente en Canarias, sino a nivel mundial. Ya no es tan seguro salir a las calles; a veces tienes que echar un poquito un vistazo para atrás”.

La televisión parece ser también un lugar seguro para Vanessa Artiles. “Todo lo que sea producción, mostrar, ayudar, enseñar y todo eso, a mí me encanta”, subraya. Y es que, a pesar de las quejas que haya podido tener durante el programa (“porque me encanta quejarme”, puntualiza), “adora” lo que hace. Por eso, vería con buenos ojos estar en alguna edición de las All Stars o incluso aparecer en alguna temporada internacional. Habrá que ver si, para entonces, nos tiene reservado algún otro truco de magia.

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