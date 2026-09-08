La legendaria banda Mago de Oz presenta su gira 2026 “La Noche de las Brujas”con 13 fechas en México: ciudades, fechas y setlist

La banda de rock Mägo de Oz presenta la lista de fechas y ciudades de México confirmadas para su gira La Noche de las Brujas 2026. (Mago de Oz/Instagram)

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El regreso de Mägo de Oz a México en 2026 llega respaldado por 38 años de trayectoria y un nuevo disco que da nombre a la gira. La banda española, fundada en Madrid en 1988, promociona con este tour su álbum más reciente, Malicia: La noche de las brujas, publicado en 2025.

El itinerario mexicano, organizado por la promotora Zignia Live, contempla 13 fechas entre septiembre y diciembre de 2026, con paradas en arenas y auditorios de gran capacidad en todo el país.

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Una banda con más de tres décadas de historia

El cartel anuncia la presentación de Mago de Oz en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 2026, con la fecha del 16 de septiembre. (Fenaza)

Mägo de Oz nació el 7 de julio de 1988 en Madrid, cuando el baterista y compositor Txus di Fellatio decidió compaginar su carrera como futbolista del Real Madrid con la música. El proyecto se llamó primero Transilvannia666, en honor a Iron Maiden, antes de adoptar su nombre definitivo.

La formación grabó su primera maqueta, “¿Y qué más da?”, en 1989. Tras varios cambios de alineación, la llegada del violinista Carlos Prieto, conocido como “Mohamed”, en 1992, se convirtió en un sello distintivo del grupo. Prieto y Di Fellatio son hoy los únicos miembros originales que continúan en la banda.

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El salto a la fama llegó en 1998 con el álbum La leyenda de La Mancha, inspirado en la obra de Cervantes, que incluyó el tema “Molinos de viento” y derivó en una gira de 115 conciertos. Dos años después, Finisterra consolidó el estilo característico de la banda: la fusión de guitarras eléctricas con violín, flauta travesera y arreglos celtas.

En 2003 arrancó la trilogía conceptual Gaia, completada en 2005 y 2010, que según datos difundidos por la banda contribuyó a que Mägo de Oz superara el millón de copias vendidas en España, reconocimiento que le valió el disco de diamante en 2008. Se calcula que el grupo vendió más de tres millones de discos entre España y Latinoamérica hasta 2013.

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La discografía del grupo suma más de una decena de álbumes de estudio, entre ellos Belfast (2004), Hechizos, Pócimas y Brujería (2012), Ira Dei (2019) y Bandera Negra (2021), hasta llegar a Malicia: La noche de las brujas, lanzado en 2025 y que da nombre a la gira actual.

El álbum que impulsa la gira 2026

La banda incluyó a México en su tour 2024. (@MAGODEOZOFIC)

Malicia: La noche de las brujas es el trabajo discográfico más reciente de la banda y funciona como eje narrativo de la gira que ahora recorre México. El tour arrancó en España en marzo de 2026, con presentaciones en Madrid, Cádiz y Barcelona, antes de trasladarse al continente americano.

¿De qué trata la gira “La Noche de las Brujas 2026”?

Se trata del tour de presentación del álbum homónimo de Mägo de Oz, que combina temas nuevos con clásicos de su repertorio histórico. La banda española recorrerá 13 ciudades mexicanas entre septiembre y diciembre, con producción visual y escenográfica renovada, según difundió la promotora Zignia Live.

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La formación actual del grupo está integrada por Di Fellatio en batería, Prieto en violín, Rafa Blas en la voz desde 2023 y Víctor de Andrés en guitarra desde 2020, entre otros músicos que se sumaron en los últimos años.

Repertorio y setlist reciente

De acuerdo con registros del sitio especializado setlist.fm, los conciertos recientes de la gira “La Noche de las Brujas” en España incluyeron una veintena de canciones. El repertorio combina temas del nuevo álbum con clásicos históricos del grupo.

Entre los temas nuevos que la banda interpretó en shows de 2026 figuran “Malicia”, “Ríos de lágrimas”, “Astaroth” y “Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar...”. A estos se suman clásicos como “Abracadabra”, “La danza del fuego” y “La costa del silencio”.

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El cierre de los shows recientes mantuvo un bloque fijo de clásicos: “El vals de las almas rotas”, “Molinos de viento” y “Fiesta pagana”, según los mismos registros de setlist.fm. El set también incluyó un solo de guitarra a cargo de Jorge Salán.

La banda de rock Mägo de Oz presenta la lista de fechas y ciudades de México confirmadas para su gira La Noche de las Brujas 2026. (Mago de Oz/Instagram)

Fechas, sedes y horarios en México

El listado difundido en el material promocional de la gira detalla 13 presentaciones:

16 de septiembre: Zacatecas, Feria Nacional de Zacatecas

7 de noviembre: Guadalajara, Arena Guadalajara

12 de noviembre: Torreón, Polyforum Torreón

13 de noviembre: Monterrey, Arena Monterrey

15 de noviembre: Ciudad de México, Arena CDMX

18 de noviembre: Oaxaca, Centro de Convenciones / Foro del Aire

20 de noviembre: Puebla, Auditorio Metropolitano

25 de noviembre: Hermosillo, Parque La Ruina

27 de noviembre: Mexicali, CEART

28 de noviembre: Tijuana, El Trompo

2 de diciembre: León, Polyforum

4 de diciembre: Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

5 de diciembre: Toluca, Salón Rojo

Según información publicada por medios locales que cubrieron las fechas de Hermosillo, Mexicali y Tijuana, los horarios de estas presentaciones contemplan apertura de puertas a las 19:00 h y el inicio del show a las 21:00 h. El mismo esquema de horario rigió para la fecha de Ciudad de México.

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Boletos y precios de venta

La venta de boletos para las fechas de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México comenzó el 14 de noviembre de 2025 a las 10:00 h, a través de Superboletos.com y en taquillas de las arenas, según el anuncio original de la promotora Zignia Live.

Para el concierto en Hermosillo, los boletos quedaron disponibles en tres categorías: Oro a 1,380 pesos, Preferente a 920 pesos y General a 518 pesos, de acuerdo con información difundida por superboletos.com y retomada por medios locales. El mismo esquema de precios se replicó para las fechas de Mexicali y Tijuana.

En el caso de Arena CDMX, la variedad de zonas amplió el rango de precios. Según el desglose publicado por el sitio sdpnoticias.com, las localidades van desde 565 pesos en zona Rosa hasta 2.008 pesos en las secciones Pepsi, Amarillo, Boing, Elektra, Toyota y Mercado Libre. La zona Cancha VIP se ubicó en 1,883 pesos.

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Las entradas para todas las fechas mexicanas se comercializan a través de la plataforma Superboletos, según coinciden las fuentes consultadas.

La banda ya se presentó en México antes de esta gira

Antes del arranque oficial de “La Noche de las Brujas 2026”, Mägo de Oz ya había pisado suelo mexicano con un adelanto del nuevo repertorio. El 11 de abril de 2026, la banda se presentó en Mazatlán como parte de la Semana Internacional de la Moto, según registros del sitio especializado setlist.fm.

En esa fecha, celebrada en el Centro de Convenciones de la ciudad, el grupo interpretó temas del álbum Malicia: La noche de las brujas como “Malicia”, “Abracadabra”, “Ríos de lágrimas” y “Astaroth”. El repertorio incluyó también clásicos como “La danza del fuego”, “Hasta que el cuerpo aguante” y “La costa del silencio”.

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El cierre de aquel show mantuvo el mismo bloque final que la banda ha repetido en distintas fechas de la gira: “El vals de las almas rotas”, “Molinos de viento” y “Fiesta pagana”, de acuerdo con el registro.