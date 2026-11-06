Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, en El Hormiguero

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La campaña electoral para las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre arrancará en poco más de una semana, concretamente a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre, y se prolongará durante quince días hasta la misma hora del viernes 27 del mismo mes. Ese periodo está reservado para que los partidos presenten de forma oficial sus programas y pidan el voto de manera abierta a la ciudadanía.

La precampaña, no obstante, lleva ya un mes en marcha. Antes de que se produjera el accidente ferroviario de Urda, con la vivienda y el coste de vida en el centro del debate, el PSOE mantenía un discurso de confianza en sus resultados, pese a que las encuestas venían anticipando una mayoría absoluta conjunta de PP y Vox, con proyecciones que en algunos sondeos superaban los 200 escaños.

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Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP

Antes del siniestro, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, acudió a laSexta Xplica. Preguntado si compartía la idea que defendía Pedro Sánchez sobre su propia victoria el 29 de noviembre, Revilla respondió que sí, aunque ese triunfo no le serviría de nada: “Hay un hecho que va a ser una realidad, hay un cambio de ciclo y vamos a tener un Gobierno del PP con Vox”. Para Revilla, el 17 de octubre Sánchez habría ganado en votos, pero sin la fuerza suficiente como para gobernar, por lo que necesitaría el apoyo de Vox. Un Vox que, además, gozaría de un amplio margen de maniobra, según Revilla, al rozar el 20% de los votos, lo que le permitiría plantear “unas condiciones tremendas” a los populares a cambio de su apoyo.

Esta semana, una después del accidente de Urda, Revilla ha vuelto a pronunciarse en televisión, esta vez en El Hormiguero. Después de trasladar un mensaje de apoyo a las víctimas del siniestro, sugirió que este suceso tendrá un peso determinante en el resultado de los comicios: “Si no hubiera ocurrido esa catástrofe te hubiese dicho que Pedro Sánchez es el más votado, sin duda ninguna. Ahora, no va a tener la hecatombe que vaticinan las encuestas estas, pero yo creo que no va a ganar tampoco”.

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.@RevillaMiguelA hace su pronóstico sobre lo que puede pasar en las elecciones #RevillaEH https://t.co/AEpvphVFEe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2026

Sobre Feijóo, matizó también su pronóstico anterior: “Feijóo no se consolida como líder, va a sacar menos votos que la última vez. Y claro, que un señor se presente frente a otro que no ha aprobado un presupuesto en cuatro años, la mujer imputada, el hermano imputado, al brazo derecho e izquierdo en la cárcel, ha caído el volcán de La Palma, la dana de Valencia, dos accidentes de tráfico, que haya tenido todo eso y que saques menos votos...”.

Revilla insistió además en la posibilidad de que Vox exija la vicepresidencia del Gobierno para Abascal, perspectiva que al expresidente le “causa pánico”: “Un Gobierno con muchos ministerios para un partido antieuropeo con teorías que creo que en España ya estaban superadas es algo que daría mucho miedo a los españoles. Es el gran recurso de la izquierda y del PSOE”.

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Durante la entrevista con Pablo Motos, el expresidente cántabro habló también sobre el tono de la próxima campaña: “La verdad va a brillar por su ausencia. Ahora vamos a entrar a ver quién dice más barbaridades o saca más mierda del otro. Eso es lo que va a ocurrir aquí”.

Sobre Sánchez, reconoció que algunas críticas hacia su gestión carecen de fundamento: “De Pedro se han dicho cosas, algunas ciertas y otras que no tienen ningún sentido, como que va a acabar con la monarquía o con la Constitución. Hay jueces y hay un Estado que funciona. España, incluso sin presupuestos, ha sido capaz de crecer más que la media de la Unión Europea. Es un milagro”.

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Preguntado por la dimisión de Óscar Puente, Revilla la interpretó como un alivio para el PSOE: “Yo creo que ha sido un alivio para el PSOE, un alivio porque es insostenible, insostenible que pueda seguir después de dos catástrofes en nueve meses”.