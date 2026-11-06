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La tendencia en la que se paga por trabajar en pueblos de Francia o Irlanda: hasta 500 euros al día por ordeñar cabras y recoger aceitunas

La moda de los ‘garden retreats’ se extiende por Europa y convierte tareas agrícolas tradicionales en experiencias turísticas de pago

Un campo de recolección de verduras en Francia. (Noemie Olive/Reuters)
Un campo de recolección de verduras en Francia. (Noemie Olive/Reuters)
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Cada vez hay más gente en Europa que, aunque parezca increíble, elige pasar sus vacaciones trabajando. Y que encima paga por ello. Tal vez añadiendo lo que falta en esa frase, ‘trabajando en el campo’, hace que no suene tan mal, e incluso puede resultar atractivo si le añadimos a la tendencia una denominación en inglés: garden retreat. El caso es que esta moda dentro del agroturismo ya mueve millones en países como Francia e Irlanda, donde algunos programas cobran más de 2.000 euros por enseñar a los visitantes a sembrar, cosechar y cocinar sus propios vegetales, mientras que en Italia las estadías temáticas pueden llegar a costar hasta los 500 euros por noche.

El fenómeno invierte la lógica tradicional del turismo: en lugar de pagar por descansar, miles de personas desembolsan dinero para realizar tareas que durante generaciones representaron el trabajo diario de los agricultores. Ordeñar cabras, recolectar aceitunas, cuidar gallineros o cultivar huertas se están transformando en actividades por las que los visitantes urbanos, ansiosos por escapar de la rutina del asfalto y los coches, están hoy dispuestos a pagar.

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Los llamados garden retreats nacieron en Francia. Consisten en estadías donde los participantes aprenden a cultivar una huerta y luego cenan con lo que acaban de cosechar. La modalidad ya forma parte de la oferta turística habitual del país y se replicó en Irlanda, donde algunas granjas cobran más de 2.000 euros por programas de siembra, cosecha y cocina con productos propios.

Plataformas como Workaway documentan desde hace años casos concretos en distintas regiones francesas. En Broissia, en la región de Jura, una pareja ofrece alojamiento a cambio de diez horas semanales de trabajo que incluyen ordeñar cabras a mano y mantener el huerto. En la región de Provenza, varias fincas con olivares reciben voluntarios durante los meses de octubre y noviembre para la cosecha de aceitunas, con jornadas de cinco horas diarias y los fines de semana libres. Y la plataforma francesa Oh la vache ofrece estadías cortas en granjas de todo el país, con precios que oscilan entre 160 y 320 euros, de los cuales los granjeros se quedan entre el 60% y el 70%. Las tareas incluyen recoger huevos recién puestos, alimentar animales y, en algunos casos, participar en la elaboración de quesos.

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Cinco de los pueblos más bonitos de Francia en la frontera con España, según ‘National Geographic’.

Italia se sube a la tendencia

La tendencia también se está consolidando en Italia, donde la región de Lazio, que incluye el entorno de Roma, ofrece desde experiencias de un solo día hasta estadías de lujo centradas en el trabajo agrícola. A diferencia de los programas franceses e irlandeses, los precios en esta zona suelen asemejarse a los de una excursión de un día, aunque algunas ofertas premium alcanzan los 500 euros por noche.

Italia cuenta con más de 26.000 empresas agroturísticas activas, un 41% más que en 2008. Parte de ese aumento se explica por el interés en el oleoturismo, el enoturismo y el turismo caseario, modalidades en las que los visitantes buscan conocer de forma directa los procesos de producción de aceite, vino y quesos.

El mercado global de agroturismo se ubica en la actualidad entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares, y las proyecciones indican que podría alcanzar entre 15.000 y 21.000 millones de dólares hacia 2030, según estimaciones del sector. América del Norte concentra el 46% de ese mercado.

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