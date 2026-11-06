Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

Un supermercado de la cadena Lidl (Adobe Stock).

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La Agencia Catalana de Consumo impuso una multa de 77.001 euros a Lidl por publicidad engañosa, falta de colaboración con las autoridades y vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores. La cadena alemana de supermercados aceptó la propuesta de resolución y abonó la mitad de la sanción, 38.500,50 euros, dentro del plazo de 15 días hábiles habilitado para acogerse a la reducción.

La resolución llega después de una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción, que detectó el incumplimiento a través de sus estudios mensuales de precios en ocho grandes cadenas de distribución del país, al observar que los supermercados anunciaban como descontados precios que eran idénticos a los que se podrían encontrar en los lineales el mes anterior, cuando el producto no estaba en oferta.

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La sanción se compone de tres partidas. La primera, de 35.000 euros, corresponde a publicidad que “induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión” o que omita datos fundamentales sobre las características reales de un producto. La segunda, también de 35.000 euros, castiga a Lidl por no facilitar a la administración la información que le fue requerida durante las labores de inspección y control. La tercera, de 7.001 euros, responde a la vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores: los tickets de compra no estaban redactados en catalán, una obligación que marca la normativa autonómica.

El expediente que dio origen a esta multa se abrió en abril de 2024, a raíz de la denuncia de Facua ante la Agencia Catalana de Consumo.

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Falsas rebajas en productos básicos de alimentación

Facua rastreó el patrón de precios en Lidl a partir de sus controles mensuales y comprobó que distintos productos aparecían con un supuesto descuento, marcado en rojo en la etiqueta, sobre un precio anterior que en realidad no se correspondía con el que tenía el artículo en los treinta días previos. En el caso de un brik de un litro de leche sin lactosa de la marca Milbona, el producto se ofrecía en junio a 0,99 euros con un precio anterior tachado de 1,03 euros, cuando ese mismo valor de 0,99 euros ya era el precio habitual del mes previo. El mismo mecanismo se repitió en paquetes de pasta y en huevos, según la documentación gráfica que la asociación aportó a la Generalitat.

El logo de Lidl a la entrada de un supermercado (REUTERS/Stephane Mahe)

Facua sostiene que la cadena exponía precios anteriores artificialmente elevados para simular una rebaja que no existía, una práctica que afecta de forma directa a la capacidad de los consumidores de comparar ofertas reales.

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El artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que, siempre que se oferten artículos con reducción de precio, debe figurar con claridad el precio anterior junto al precio reducido, salvo que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez. La propia norma define el precio anterior como el menor que se hubiese aplicado sobre productos idénticos durante los treinta días precedentes a la oferta. Lidl incumplió este requisito al anunciar como precio anterior un valor que el artículo no había tenido, según constató la Agencia Catalana de Consumo tras la investigación abierta por la denuncia de Facua.

Facua pide sanciones con mayor capacidad disuasoria

La asociación de consumidores advierte de que multas de esta cuantía, frente a la facturación de una cadena como Lidl, transmiten el mensaje de que incumplir la normativa y vulnerar los derechos de los consumidores puede resultar rentable. Por ese motivo, Facua reclama a las administraciones competentes que refuercen la vigilancia sobre las promociones comerciales y que apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de los hechos, con capacidad suficiente para disuadir este tipo de prácticas.

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