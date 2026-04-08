David Pareja, el humor contra la ‘machosfera’ y sus discípulos: “El ‘caso Errejón’ debe servir a los hombres para ver que no basta con decir ‘Yo apoyo el feminismo’”

David Pareja, cómico, actor, guionista y creador de contenido, presenta su primer libro 'El discípulo'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

A lo largo de varios siglos de historia, ser un “hombre de verdad” ha sido una cuestión prioritaria para muchos varones, sea lo que sea que signifique esa frase. Por ejemplo, al padre de Emilio, el joven de diecisiete años que protagoniza El discípulo (Temas de hoy), nada le gustaría más que ver a su hijo convertido en uno.

Ese deseo es quizás el primer impulso que el adolescente recibe en un camino que le lleva a través del universo de los machos y los bros, de los gurús cargados de discursos en los que el triunfo parece asegurado. Sin embargo, detrás de toda esa parafernalia del éxito en clave masculina, se oculta un importante trasfondo de miedo al fracaso y a la soledad.

Esta es la clave de la nueva novela de David Pareja, un actor, cómico y ahora escritor que lleva años convertido en el rostro visible de la sátira a los “hombres de verdad” en redes sociales. “Al principio me parecían personajes curiosos o simplemente parodiables, pero luego me di cuenta de que todos tenían millones de seguidores. No eran cuatro frikis, como podríamos pensar. Es gente con capacidad para arrastrar a muchísimas personas a un mundo muy, muy inquietante y desconocido, que está impregnando a los chavales de hoy en día”.

Entrevista con David Pareja por la publicación de su primera novela, ‘El discípulo’

“La machosfera potencia prejuicios que todos los hombres tenemos”

Al margen de su carrera como actor y guionista, Pareja acumula cientos de miles de seguidores que disfrutan de todos los vídeos que publica sobre la machosfera, ya sean sus populares “Reaccionando a seductores” o sus sketches sobre los discursos sobre cómo convertirnos en hombres de éxito. Por eso, sabía de primera mano el estupendo material que este universo proporcionaría para una novela. “Tiene todos los ingredientes: el individualismo, el machismo, el capitalismo salvaje, la deshumanización de las mujeres”, enumera. Para el ejemplo, basta ver las frases reales de machirulos que va incluyendo a lo largo de la novela.

En medio de todo ese mundo es donde se sitúa Emilio, un personaje construido a partir de lo que David Pareja ve “en el día a día en redes”, pero también de su propia experiencia como hombre. “Hay muchas cosas que yo y otros chavales pensábamos, y que ahora se han potenciado y normalizado con las redes sociales. Creo que todos somos Emilio o lo hemos sido”.

La reflexión del autor plantea otra duda que trasciende las páginas del libro: ¿hasta qué punto todos los hombres debemos sentirnos, en parte, responsables de la machosfera? “Sería un problema desvincularnos de toda responsabilidad”, opina él. “La machosfera potencia prejuicios que todos tenemos y que a lo mejor hemos descartado por ser una tontería, pero que están constantemente ahí, porque lo vemos en las películas o lo hemos mamado en casa. Y como venimos de ahí, si no somos parte activa en acabar con ello, estamos siendo parte activa en que continúe”.

David Pareja, presenta 'El discípulo'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

La importancia de hablar con nuestros hijos

En la producción y reproducción de los roles de género, la familia guarda un papel esencial. En El discípulo, la actitud del padre de Emilio es parte esencial del camino que toma su hijo. “Son de edades diferentes, pero si te fijas, están los dos igual de perdidos e igual de rotos”, señala David Pareja. “Lo que pasa es que uno se piensa que es más listo que el otro, aunque si los escuchas, ves que ambos tienen el mismo objetivo en la vida, y que ambos piensan que los hombres deben ser lo mismo, aunque cada uno lo diga de una forma”.

Lo vemos los lectores, pero no tanto ellos, porque uno de los principales problemas que tienen (y que se podría extrapolar a buena parte de la población masculina) es la falta de comunicación entre sí. “Te vas guardando las cosas y encerrándote, hasta que todo eso se convierte en una rabia que no sabes cómo gestionar y te aferras a cualquier cosa que te confirme que esa rabia tiene unos culpables; que te dice: tú no eres el culpable, el culpable son las mujeres, o quizá tú mismo, por no esforzarte lo suficiente. Si no eres millonario, lo estás haciendo mal”.

Este factor es uno de los engranajes claves del masivo éxito de los gurús y profetas de la masculinidad tóxica en Internet entre la población joven. “Hay que hablar de esto en casa”, reivindica David Pareja. Pone como ejemplo a una madre que, en su momento, le contó cómo a sus hijos era ella quien les ponía estos vídeos para, en primer lugar, reírse juntos y, después, indagar sobre lo que dice. “¿Qué te parece lo que ha dicho? ¿Crees que tu hermana o tu madre son así?“. Ese tipo de preguntas se convierten en una potente herramienta de prevención cuando más adelante se encuentren con ese tipo de discursos, tanto en el mundo real (los colegios, por ejemplo) como en el digital.

Cubierta de 'El discípulo', el nuevo libro de David Pareja. (Montaje de Infobae España)

Con saberse el mensaje no basta

David Pareja no descarta escribir en un futuro una segunda novela. “Sería interesante ver cómo le va a Emilio”, confiesa, aunque desde Infobae le proponemos otros personajes reales que últimamente han llenado titulares con el peor lado de su masculinidad, como Timothée Chalamet o Íñigo Errejón. “Errejón sería un buen personaje de novela. Tendría muchas capas muy interesantes que tratar, como esa parte oscura que le hemos ido descubriendo en redes y en juicios. Creo que ahí hay muchas contradicciones interesantes”, analiza.

Para el autor, casos como el del exdiputado de Sumar “hacen daño a las feministas, y a los hombres nos tienen que servir para ver cómo no solamente es decir ‘yo apoyo el feminismo’, sino que hay que hacer un trabajo de revisión. Mi opinión como hombre es que esa persona realmente sí se creía su discurso. Lo que pasa es que luego no se daba cuenta de que él no estaba haciendo las cosas que debía hacer. Estaba diciendo algo que luego no era capaz de aplicar y, cuando vio la que estaba liando, ya era todo demasiado grande”.

“Hay que ser uno mismo y hacer autocrítica”, concluye. “Preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, ya no solo en el machismo: en cualquier cosa, y lo que intento todo el rato es mandar un mensaje en el que no sea solo: ‘Mira lo que ha dicho este tío de ultraderecha, mira qué machistas todos, mira Errejón’. Todo eso es muy fácil, pero ¿nosotros no somos nada machistas? Eso es sospechoso. ¿Qué hacemos en nuestro día a día realmente? Esa es la pregunta importante, porque señalar lo están haciendo muchas feministas. A nosotros nos toca poner todas esas cosas sobre la mesa, porque si no, nunca van a cambiar".