España

La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Los aumentos del coste de los carburantes se trasladan con rapidez a los surtidores, mientras que las bajadas tardan más tiempo o no se aplican por completo

Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press
Guardar

La rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para abaratar los carburantes no llegó de forma uniforme a todas las estaciones de servicio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que una parte de las gasolineras tardó en trasladar a los precios la reducción impositiva que entró en vigor el 1 de octubre y que, tres semanas después, numerosos establecimientos aún no habían aplicado el descuento completo. La medida redujo en 15 céntimos por litro el impuesto sobre hidrocarburos. Con el IVA incluido, el descenso que debía reflejarse en el precio final alcanzaba los 18,1 céntimos por litro. El análisis elaborado por la organización detectó que esa rebaja no se incorporó de inmediato en una parte de la red de distribución.

Según la OCU, el comportamiento de los precios vuelve a responder al denominado “efecto cohete y pluma”: los aumentos del coste de los carburantes se trasladan con rapidez a los surtidores, mientras que las bajadas tardan más tiempo o no se aplican por completo. La asociación revisó la evolución de los precios de gasolina y diésel antes y después de la entrada en vigor del nuevo plan. La iniciativa llegó después de que expiraran las ayudas anteriores y en un contexto en el que los precios de los combustibles superaban en más de un 15 % los registrados un año antes.

PUBLICIDAD

Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

Solo un caso aplicó la rebaja desde el primer día

La asociación recuerda que el descuento no consistía en una promoción comercial de cada empresa, sino en una rebaja de la carga fiscal aprobada por el Ejecutivo. Por este motivo, considera que la disminución debía llegar completa al consumidor desde el inicio de la medida. La OCU asegura que solo Petrocat reflejó desde el primer momento la totalidad de la rebaja fiscal en sus tarifas. Campsa también redujo sus precios en la mayor parte de sus estaciones, aunque el patrón no fue idéntico en todos los grupos analizados. En las grandes cadenas, la actualización fue más rápida. Repsol, BP, Moeve, Galp, Shell y Petronor trasladaron el 1 de octubre toda o buena parte de la reducción prevista. Para el 8 de octubre, casi todas las principales enseñas ya ofrecían descuentos medios próximos a los 18,1 céntimos que resultaban de la modificación tributaria.

Aun así, la organización advierte de que el ajuste no alcanzó por igual a todos los puntos de venta. Algunas estaciones aplicaron rebajas inferiores a las que correspondían por el cambio fiscal, pese a que la ayuda se financia con recursos públicos y está dirigida a rebajar el coste que afrontan los conductores. El retraso tuvo mayor presencia, según el estudio, en establecimientos independientes y en pequeñas redes. La OCU cuestiona que determinadas gasolineras automáticas y de bajo coste, habitualmente asociadas a precios competitivos, no trasladaran con la misma rapidez la reducción de impuestos.

PUBLICIDAD

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

Un tercio no alcanzaba los 18 céntimos de rebaja

El 22 de octubre, cuando ya habían pasado tres semanas desde la modificación del impuesto, la situación seguía sin normalizarse en una parte relevante del mercado. La OCU calcula que, al sumar la rebaja fiscal y la ligera reducción experimentada por los precios mayoristas de los carburantes, el descenso debía acercarse a los 22 céntimos por litro. Sin embargo, en alrededor de un tercio de las estaciones analizadas, el recorte ni siquiera llegaba a 18 céntimos por litro. La organización sitúa entre los establecimientos afectados a gasolineras de Beroil, GMOil, Eroski y varias estaciones de servicio de bajo coste.

La OCU ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue lo ocurrido. La asociación plantea que el organismo determine por qué la rebaja tributaria no se trasladó de forma íntegra y rápida en todos los surtidores. Para los consumidores, la recomendación de la entidad pasa por comparar precios antes de repostar. La OCU señala que la imagen de marca o la condición de gasolinera automática no garantiza que una estación haya aplicado el descuento completo. La diferencia entre establecimientos puede modificar de forma apreciable el coste final de llenar el depósito.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteGasolinaDiéselEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Localizan por primera vez en España al ruiseñor calíope: el ejemplar de la especie asiática ha sido fotografiado en Cantabria

Este pequeño pájaro se caracteriza por su melodioso canto y por la garganta de color rojo intenso de los machos

Localizan por primera vez en España al ruiseñor calíope: el ejemplar de la especie asiática ha sido fotografiado en Cantabria

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

La medida, reclamada por organizaciones agrarias y ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, busca evitar que una cosecha histórica derrumbe las cotizaciones y mantendrá el producto fuera del mercado hasta septiembre de 2027

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

Detectan tres focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica en granjas de España: el serotipo 7 es la primera vez que se localiza en la Unión Europea

En nuestro país hay dos vacunas autorizadas frente al serotipo 8 desde 2024, pero estas no son eficaces contra el 7

Detectan tres focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica en granjas de España: el serotipo 7 es la primera vez que se localiza en la Unión Europea

Si tienes que secar la ropa en casa puedes acelerar el proceso con estos trucos

Desde el espacio entre prendas hasta el truco de la toalla, varios gestos sencillos permiten que la ropa se seque más rápido

Si tienes que secar la ropa en casa puedes acelerar el proceso con estos trucos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Séptima estrena su sondeo electoral diario con el PSOE siete décimas por delante del PP, que alcanzaría los 179 escaños con Vox

Las reclamaciones de los militares a los partidos políticos de cara al 29-N: profesión de riesgo, salarios más altos y reformas laborales

El organismo que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado se ha pasado medio año con sus cinco ascensores con el sistema de tracción que los sujeta “caducado” y en estado “grave”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Carlos Cuerpo descarta cerrar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y abre la puerta a reducir la velocidad comercial

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

ECONOMÍA

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La especulación llega al campo: 900 fondos buitre controlan tierras por valor de 100.000 M€ y bloquean el acceso de jóvenes agricultores al agua y la tierra

Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

DEPORTES

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”