La OCU señala el “efecto cohete y pluma” con el que las gasolineras automáticas no han aplicado los descuentos del Gobierno

Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

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La rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para abaratar los carburantes no llegó de forma uniforme a todas las estaciones de servicio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que una parte de las gasolineras tardó en trasladar a los precios la reducción impositiva que entró en vigor el 1 de octubre y que, tres semanas después, numerosos establecimientos aún no habían aplicado el descuento completo. La medida redujo en 15 céntimos por litro el impuesto sobre hidrocarburos. Con el IVA incluido, el descenso que debía reflejarse en el precio final alcanzaba los 18,1 céntimos por litro. El análisis elaborado por la organización detectó que esa rebaja no se incorporó de inmediato en una parte de la red de distribución.

Según la OCU, el comportamiento de los precios vuelve a responder al denominado “efecto cohete y pluma”: los aumentos del coste de los carburantes se trasladan con rapidez a los surtidores, mientras que las bajadas tardan más tiempo o no se aplican por completo. La asociación revisó la evolución de los precios de gasolina y diésel antes y después de la entrada en vigor del nuevo plan. La iniciativa llegó después de que expiraran las ayudas anteriores y en un contexto en el que los precios de los combustibles superaban en más de un 15 % los registrados un año antes.

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Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

Solo un caso aplicó la rebaja desde el primer día

La asociación recuerda que el descuento no consistía en una promoción comercial de cada empresa, sino en una rebaja de la carga fiscal aprobada por el Ejecutivo. Por este motivo, considera que la disminución debía llegar completa al consumidor desde el inicio de la medida. La OCU asegura que solo Petrocat reflejó desde el primer momento la totalidad de la rebaja fiscal en sus tarifas. Campsa también redujo sus precios en la mayor parte de sus estaciones, aunque el patrón no fue idéntico en todos los grupos analizados. En las grandes cadenas, la actualización fue más rápida. Repsol, BP, Moeve, Galp, Shell y Petronor trasladaron el 1 de octubre toda o buena parte de la reducción prevista. Para el 8 de octubre, casi todas las principales enseñas ya ofrecían descuentos medios próximos a los 18,1 céntimos que resultaban de la modificación tributaria.

Aun así, la organización advierte de que el ajuste no alcanzó por igual a todos los puntos de venta. Algunas estaciones aplicaron rebajas inferiores a las que correspondían por el cambio fiscal, pese a que la ayuda se financia con recursos públicos y está dirigida a rebajar el coste que afrontan los conductores. El retraso tuvo mayor presencia, según el estudio, en establecimientos independientes y en pequeñas redes. La OCU cuestiona que determinadas gasolineras automáticas y de bajo coste, habitualmente asociadas a precios competitivos, no trasladaran con la misma rapidez la reducción de impuestos.

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

Un tercio no alcanzaba los 18 céntimos de rebaja

El 22 de octubre, cuando ya habían pasado tres semanas desde la modificación del impuesto, la situación seguía sin normalizarse en una parte relevante del mercado. La OCU calcula que, al sumar la rebaja fiscal y la ligera reducción experimentada por los precios mayoristas de los carburantes, el descenso debía acercarse a los 22 céntimos por litro. Sin embargo, en alrededor de un tercio de las estaciones analizadas, el recorte ni siquiera llegaba a 18 céntimos por litro. La organización sitúa entre los establecimientos afectados a gasolineras de Beroil, GMOil, Eroski y varias estaciones de servicio de bajo coste.

La OCU ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue lo ocurrido. La asociación plantea que el organismo determine por qué la rebaja tributaria no se trasladó de forma íntegra y rápida en todos los surtidores. Para los consumidores, la recomendación de la entidad pasa por comparar precios antes de repostar. La OCU señala que la imagen de marca o la condición de gasolinera automática no garantiza que una estación haya aplicado el descuento completo. La diferencia entre establecimientos puede modificar de forma apreciable el coste final de llenar el depósito.

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