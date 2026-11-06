El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

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El juez del ‘caso Plus Ultra’ ha rechazado añadir un cargo más e imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por malversación a raíz de las joyas de alto valor recibidas como regalo del rey de Arabia Saudí durante su etapa como presidente. El magistrado instructor consideró que, en 2007, ninguna ley obligaba a entregar ese tipo de obsequios al Estado, por lo que el bien no podía considerarse patrimonio público. A raíz del hallazgo de las joyas en el registro de su despacho, el juez José Luis Calama ya había imputado a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando, por lo que esa parte del caso avanza y sí lo mantiene bajo investigación penal.

El Tribunal Central de Instancia de Madrid, a través de su Sección de Instrucción Plaza número 2, dictó el 6 de noviembre de 2026 una resolución que frena la pretensión de la Fiscalía de ampliar los cargos contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio Fiscal había pedido investigarlo también por un presunto delito de malversación de caudales públicos, en relación conlos tres juegos de joyería —uno con rubíes, otro con esmeraldas y un tercero con zafiros— que Zapatero habría retenido en su poder.

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Ahora el magistrado Calama rechaza la ampliación. Su argumento central es que en el momento en el que ocurrieron los hechos no existía ninguna ley que convirtiera esas joyas en patrimonio del Estado, y aplicar una norma posterior o un código de conducta interno para fundar una imputación penal violaría el principio de legalidad consagrado en la Constitución.

Los tres conjuntos de joyas de Zapatero. (Infobae)

Según el magistrado, “la Administración no ostentaba sobre las joyas en cuestión ningún título jurídico previo” y proyectar esa doctrina sobre la retención de un regalo personal implicaría extender el tipo penal a un supuesto que el legislador no había previsto al momento de los hechos.

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Caso Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado en la Audiencia Nacional, dentro del llamado “caso Plus Ultra”, instruido por el juez José Luis Calama. El origen es la ayuda de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Calama investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de mediar en ese rescate.

En paralelo, durante un registro, se incautaron en el despacho de Zapatero tres juegos de joyas que, según él, fueron un regalo personal del rey Abdullah de Arabia Saudita, entregado en 2007 durante una visita oficial a la Moncloa. Esas joyas fueron tasadas entre un millón y 1,3 millones de euros por distintas joyerías.

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El abogado de Zapatero argumentaba que las joyas eran un obsequio “estrictamente personal” y no institucional, por lo que no estaban alcanzadas por el Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero impulsó en 2005. También admite que no conserva estuches, certificados ni acuses de recibo de las piezas, algo que atribuye al paso de 19 años.